Serums 2026-I ofrece 7 mil plazas: ¿Qué regiones tienen más vacantes?

El proceso de selección para el Serums 2026-I prioriza la ubicación geográfica, el nivel de pobreza y la demanda insatisfecha en los establecimientos de salud - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) programó para este domingo 19 de abril la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, un programa que moviliza a profesionales titulados en ciencias de la salud hacia comunidades con menor acceso a servicios médicos con el objetivo de fortalecer la atención en regiones prioritarias del país.

Verónica Palomino Najano, directora ejecutiva de Planificación de Personal de la Salud del Minsa, señaló a Andina en esta edición se ofertan 7.489 plazas remuneradas, destinadas principalmente a zonas que presentan brechas significativas en cobertura sanitaria.

Esta cifra representa un incremento considerable respecto a la convocatoria 2025-II, en la que se ofrecieron 3.229 plazas remuneradas, de acuerdo con datos oficiales del Minsa.

El Serums constituye el principal mecanismo para el cumplimiento del servicio de médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales en zonas rurales o urbanas marginales, requisito para ejercer en el sector público - Créditos: Andina.

La evaluación nacional del Serums constituye el principal mecanismo para que médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales de la salud realicen su servicio en condiciones de ruralidad o marginalidad urbana. El proceso de selección se basa en criterios como la ubicación geográfica, el nivel de pobreza y la demanda insatisfecha en los establecimientos de salud, explicó la autoridad.

El Ministerio de Salud informó que Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac concentran la mayor cantidad de plazas disponibles, en línea con la estrategia de asignar recursos humanos a las regiones más necesitadas. “Las plazas se asignan considerando las zonas con mayores necesidades, lo que permite fortalecer la atención en regiones con menor acceso a servicios de salud”, explicó la funcionaria.

En total, el Serums 2026-I distribuirá sus 7.489 plazas en las siguientes regiones del país:

Cajamarca: 484

Piura: 468

Ayacucho: 450

Apurímac: 423

Huancavelica: 416

Junín: 395

La Libertad: 387

Áncash: 381

Huánuco: 372

Cusco: 352

Loreto: 278

San Martín: 273

Arequipa: 252

Pasco: 248

Ica: 229

Amazonas: 220

Ucayali: 194

Lambayeque: 175

Tumbes: 162

Madre de Dios: 149

Lima Región: 143

Tacna: 126

Moquegua: 121

Callao: 49

Lima Sur: 45

Lima Norte: 42

Lima Este: 35

Lima Centro: 13

El proceso de adjudicación tiene como fin asegurar que los profesionales lleguen a las comunidades con mayores requerimientos y contribuir a mejorar los indicadores de salud pública en zonas tradicionalmente desatendidas. El Minsa destacó que la participación en Serums es requisito para el ejercicio de la profesión en el sector público y promueve la equidad en el acceso a servicios médicos esenciales.

La convocatoria ofrece 7.489 plazas remuneradas, dirigidas principalmente a regiones con significativas brechas en cobertura sanitaria - Créditos: Andina.

Serums 2026-I: lista completa de sedes para la evaluación

La nómina oficial de postulantes, junto con sus asignaciones por región, local y aula, está disponible para consulta en el portal institucional del Ministerio de Salud (LINK). Asimismo, se publicó un documento adicional que contiene la relación íntegra de sedes a nivel nacional (LINK).

La prueba correspondiente al Serums 2026-I se llevará a cabo de manera simultánea en las 29 sedes habilitadas, bajo rigurosos estándares de seguridad y control. Cada aula recibirá cerca de 25 postulantes, cifra que podrá ajustarse según el aforo de cada espacio. El objetivo es garantizar un ambiente propicio para el desarrollo de la evaluación y el respeto a las normas sanitarias establecidas.

El acceso a los recintos estará permitido entre las 7:00 y las 9:30 horas; una vez concluido ese plazo, no se permitirá el ingreso bajo ninguna circunstancia. La evaluación comenzará a las 11:00 y se extenderá por un máximo de dos horas, conforme a las disposiciones de la Digep. Se recomienda a los postulantes acudir con puntualidad para evitar inconvenientes y asegurar el correcto desarrollo del proceso.