Perú

Serums 2026-I ofrece 7 mil plazas: ¿Qué regiones tienen más vacantes?

Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac reciben la mayor cantidad de plazas. Esto se alinea con la estrategia de fortalecer la atención en regiones con menor acceso a servicios médicos

Guardar
Minsa advierte sanciones penales y administrativas por documentos falsos en el Serums
El proceso de selección para el Serums 2026-I prioriza la ubicación geográfica, el nivel de pobreza y la demanda insatisfecha en los establecimientos de salud - Créditos: Andina.

El Ministerio de Salud (Minsa) programó para este domingo 19 de abril la evaluación nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, un programa que moviliza a profesionales titulados en ciencias de la salud hacia comunidades con menor acceso a servicios médicos con el objetivo de fortalecer la atención en regiones prioritarias del país.

Verónica Palomino Najano, directora ejecutiva de Planificación de Personal de la Salud del Minsa, señaló a Andina en esta edición se ofertan 7.489 plazas remuneradas, destinadas principalmente a zonas que presentan brechas significativas en cobertura sanitaria.

Esta cifra representa un incremento considerable respecto a la convocatoria 2025-II, en la que se ofrecieron 3.229 plazas remuneradas, de acuerdo con datos oficiales del Minsa.

El Serums constituye el principal mecanismo para el cumplimiento del servicio de médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales en zonas rurales o urbanas marginales, requisito para ejercer en el sector público - Créditos: Andina.
El Serums constituye el principal mecanismo para el cumplimiento del servicio de médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales en zonas rurales o urbanas marginales, requisito para ejercer en el sector público - Créditos: Andina.

La evaluación nacional del Serums constituye el principal mecanismo para que médicos, odontólogos, enfermeros y otros profesionales de la salud realicen su servicio en condiciones de ruralidad o marginalidad urbana. El proceso de selección se basa en criterios como la ubicación geográfica, el nivel de pobreza y la demanda insatisfecha en los establecimientos de salud, explicó la autoridad.

El Ministerio de Salud informó que Cajamarca, Piura, Ayacucho y Apurímac concentran la mayor cantidad de plazas disponibles, en línea con la estrategia de asignar recursos humanos a las regiones más necesitadas. “Las plazas se asignan considerando las zonas con mayores necesidades, lo que permite fortalecer la atención en regiones con menor acceso a servicios de salud”, explicó la funcionaria.

En total, el Serums 2026-I distribuirá sus 7.489 plazas en las siguientes regiones del país:

  • Cajamarca: 484
  • Piura: 468
  • Ayacucho: 450
  • Apurímac: 423
  • Huancavelica: 416
  • Junín: 395
  • La Libertad: 387
  • Áncash: 381
  • Huánuco: 372
  • Cusco: 352
  • Loreto: 278
  • San Martín: 273
  • Arequipa: 252
  • Pasco: 248
  • Ica: 229
  • Amazonas: 220
  • Ucayali: 194
  • Lambayeque: 175
  • Tumbes: 162
  • Madre de Dios: 149
  • Lima Región: 143
  • Tacna: 126
  • Moquegua: 121
  • Callao: 49
  • Lima Sur: 45
  • Lima Norte: 42
  • Lima Este: 35
  • Lima Centro: 13

El proceso de adjudicación tiene como fin asegurar que los profesionales lleguen a las comunidades con mayores requerimientos y contribuir a mejorar los indicadores de salud pública en zonas tradicionalmente desatendidas. El Minsa destacó que la participación en Serums es requisito para el ejercicio de la profesión en el sector público y promueve la equidad en el acceso a servicios médicos esenciales.

La convocatoria ofrece 7.489 plazas remuneradas, dirigidas principalmente a regiones con significativas brechas en cobertura sanitaria - Créditos: Andina.
La convocatoria ofrece 7.489 plazas remuneradas, dirigidas principalmente a regiones con significativas brechas en cobertura sanitaria - Créditos: Andina.

Serums 2026-I: lista completa de sedes para la evaluación

La nómina oficial de postulantes, junto con sus asignaciones por región, local y aula, está disponible para consulta en el portal institucional del Ministerio de Salud (LINK). Asimismo, se publicó un documento adicional que contiene la relación íntegra de sedes a nivel nacional (LINK).

La prueba correspondiente al Serums 2026-I se llevará a cabo de manera simultánea en las 29 sedes habilitadas, bajo rigurosos estándares de seguridad y control. Cada aula recibirá cerca de 25 postulantes, cifra que podrá ajustarse según el aforo de cada espacio. El objetivo es garantizar un ambiente propicio para el desarrollo de la evaluación y el respeto a las normas sanitarias establecidas.

El acceso a los recintos estará permitido entre las 7:00 y las 9:30 horas; una vez concluido ese plazo, no se permitirá el ingreso bajo ninguna circunstancia. La evaluación comenzará a las 11:00 y se extenderá por un máximo de dos horas, conforme a las disposiciones de la Digep. Se recomienda a los postulantes acudir con puntualidad para evitar inconvenientes y asegurar el correcto desarrollo del proceso.

Temas Relacionados

SerumsMinsaMinisterio de Saludperu-noticias

Más Noticias

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

En conversación con Infobae Perú, Melissa Paredes asegura que el formato del programa sabatino le permite abordar temas más variados y conectar de forma genuina con la audiencia, mientras equilibra su trabajo en televisión, teatro y su vida en familia

“Aquí puedo explorar más mi lado de conductora”: Melissa Paredes, su nueva etapa en ‘Estás en todas’ y la ilusión de la llegada de un segundo bebé

Trabajadores CAS recibirán gratificación en julio: Siete entidades confirmaron tener presupuesto

A pesar de las preocupaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, más entidades estatales se están ajustando sin problemas, por ahora, a la Ley 32563 que da CTS y gratificaciones a los CAS

Trabajadores CAS recibirán gratificación en julio: Siete entidades confirmaron tener presupuesto

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ‘pumas’ se miden ante las ‘guerreras de Comas’ en el primer duelo por el podio del torneo. Sigue aquí todas las incidencias desde el Polideportivo Lucha Fuentes

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Ni el excandidato presidencial ni el congresista tienen competencia para solicitar una nulidad de comicios, concluye el Jurado Electoral Especial

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

JEE rechaza solicitudes de Wolfgang Grozo y Edward Málaga para anular las Elecciones Generales 2026

Resultados en regiones ONPE al 94.119 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

Resultados ONPE al 93.414 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

José María Balcazar evalúa hablar con Donald Trump por suspensión de compra de aviones F-16 y dice que embajador estaría “mal informado”

CCL expresa preocupación por la postergación del contrato de compra de aviones caza F-16

ENTRETENIMIENTO

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

‘Vienes y te vas’ cruza fronteras: argentinos Miranda! y Soledad lanzan nueva versión del tema de William Luna

Laura Pausini ya está en Lima para brindar su concierto en el Arena 1: horarios, accesos, setlist y recomendaciones

Laura Spoya minimiza romance con Sebastián Galvez y explica por qué no lo oficializa: “No es la persona indicada”

Laura Spoya asume errores tras polémico choque en su camioneta: “Hago mea culpa, soy de carne y hueso”

Hoy concierto de Milo J en el Estadio Nacional: conoce al telonero de la noche

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por tercer lugar ida de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú: superclásico argentino en el Monumental por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Fixture que le resta a Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: partidos en busca del título de la Liga 1

A qué hora juega Perú vs Ecuador HOY: partido en Quito por fecha 7 de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2026

Programación de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV