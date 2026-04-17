El Ministerio de Salud garantiza el suministro de vacunas del Calendario Nacional junto a la OPS

Las complejidades del contexto geopolítico actual impactaron en el transporte internacional (Ministerio de Salud)

Un nuevo acuerdo entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) asegura la provisión de las vacunas incluidas en el Calendario Nacional en todas las provincias argentinas. Frente a un escenario internacional marcado por demoras logísticas, aumentos de costos y rutas de transporte reconfiguradas, el Estado argentino y la OPS implementaron un plan conjunto para garantizar el acceso a las dosis necesarias y mantener el cronograma de inmunizaciones. Esta decisión responde a la importancia de sostener la protección de la población y evitar la interrupción de campañas clave en la salud pública.

A través de un comunicado publicado este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el suministro de las vacunas del Calendario Nacional está garantizado en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según informaron, las complejidades del contexto geopolítico actual impactaron en el transporte internacional, generando retrasos en los envíos y un aumento en los costos de flete. En este marco, la articulación con la OPS permitió establecer nuevas acciones junto a los proveedores para agilizar los envíos y responder a las necesidades urgentes del país.

El Ministerio de Salud y la OPS firmaron un acuerdo para asegurar la provisión de vacunas en todas las provincias (Ministerio de Salud)

A partir de este diagnóstico, la OPS colaboró en la definición de un cronograma de entregas que se irá actualizando para dar previsibilidad a las provincias.

Plan de entregas actualizado

El acuerdo entre la cartera sanitaria nacional y la OPS incorpora un mecanismo de actualización periódica del plan de entregas. El comunicado oficial indicó: “Ambos organismos informan que acordaron presentar un plan de entregas que se actualizará de manera periódica con las fechas estimadas y el avance de los envíos”. Este sistema permitirá anticipar y comunicar a las jurisdicciones la disponibilidad de dosis, brindando mayor certidumbre a las autoridades provinciales y a la ciudadanía.

Además, el Ministerio de Salud remarcó que “se transparentarán los procesos de compra iniciados a través de los Fondos Rotatorios de la OPS, incluyendo instancias de intercambio técnico sobre tiempos, etapas e hitos operativos”. El uso de estos fondos regionales facilita la negociación de precios y la reducción de los plazos de provisión.

Acciones frente el contexto internacional

Para sortear los obstáculos logísticos y responder a las necesidades urgentes, las autoridades nacionales y la OPS implementaron acciones extraordinarias con los proveedores. Según el Ministerio, estas medidas permitieron acelerar la llegada de vacunas en un contexto de transporte internacional inestable. “El trabajo conjunto entre la cartera sanitaria nacional y la OPS ha permitido establecer acciones extraordinarias con los proveedores para agilizar los envíos y dar respuesta a las necesidades urgentes del país”, detallaron.

Retrasos logísticos y aumentos de costos globales afectaron el transporte y la llegada de vacunas al país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa oficial es fortalecer la previsibilidad de entregas y reducir el riesgo de situaciones similares en el futuro. “Se continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer la previsibilidad de entregas y reducir el riesgo de situaciones similares en el futuro”, concluyó el Ministerio.

Calendario Nacional de Vacunación 2026: esquema y grupos prioritarios

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación son gratuitas y obligatorias, y se aplican en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. El esquema contempla desde la primera dosis en recién nacidos hasta refuerzos en adultos mayores y grupos especiales. Incluye vacunas como BCG, hepatitis B, quíntuple, neumococo conjugada, rotavirus, meningococo, triple viral, hepatitis A, varicela, fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina.

El calendario también contempla recomendaciones específicas para embarazadas, adultos mayores, puérperas y personal de salud. La vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) se aplica a embarazadas para proteger a los recién nacidos. La antigripal y la doble bacteriana forman parte de los refuerzos periódicos en adultos. También se prioriza la vacunación contra fiebre amarilla y fiebre hemorrágica solo para residentes o viajeros a zonas de riesgo.

El Ministerio de Salud remarcó que la información sobre las entregas se actualizará periódicamente, y que el país mantiene su compromiso de proteger la salud pública mediante la inmunización sistemática.