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Serums 2026-I: Estos son los beneficios económicos para los médicos que alcancen una plaza

El proceso para acceder a una plaza remunerada en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud ofrece asignaciones económicas y acceso a especializaciones

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El decreto se publicó el pasado 28 de octubre. (Foto: Andina)
El decreto se publicó el pasado 28 de octubre. (Foto: Andina)

Este domingo 19 de abril, miles de profesionales de la salud afrontarán el examen nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I, una evaluación que puede definir el futuro laboral y económico de quienes aspiran a trabajar en el sector público.

Según informó el Ministerio de Salud (Minsa), la prueba está programada en 29 sedes a nivel nacional. El acceso a las instalaciones comienza a las 7:00 a. m. y finaliza a las 9:30 a. m. sin excepciones, mientras que la evaluación inicia a las 11:00 a. m. y se extiende por dos horas.

Solo podrán ingresar quienes presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería (CE). Está prohibido portar celulares, relojes, joyas y cualquier objeto no autorizado. Entre los implementos permitidos figuran lápiz 2B, borrador y tajador.

La edición 2026-I del Serums marca un récord de inscritos. La Dirección General de Personal de la Salud (Digep) reportó 39.762 postulantes, con psicología como la carrera con mayor número de inscritos (9.589), seguida de enfermería (8.486), medicina humana (6.894) y odontología (4.199).

El Minsa detalló que la participación en el Serums es obligatoria para ejercer en entidades públicas y para postular a especializaciones o becas.

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Beneficios económicos y perspectivas laborales

El atractivo principal del Serums 2026-I radica en la posibilidad de obtener una plaza remunerada, que se traduce en una mejora inmediata en la economía personal. Aquellos que consigan una vacante recibirán una asignación mensual según su especialidad:

  • Médico Cirujano: S/ 6,624
  • Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico, Obstetra, Enfermera(o), Tecnólogo Médico, Ingeniero Sanitario, Médico Veterinario, Biólogo, Psicólogo, Nutricionista, Asistenta Social: S/ 5,300

Quienes obtengan una plaza remunerada comenzarán a laborar el 6 de mayo de 2026, mientras que las plazas equivalentes (no remuneradas) iniciarán el 26 de mayo. En ambos casos, el servicio culmina el 30 de abril de 2027. En la edición previa (2025-II), la oferta alcanzó 3.229 plazas remuneradas y 10.266 equivalentes.

La obtención de una plaza habilita el acceso a hospitales públicos y la posibilidad de postular a programas de especialización o becas estatales, según la Ley N° 23330. El proceso, regulado por el Minsa, incluye la publicación de resultados el 23 de abril y la posibilidad de ajustes en el cronograma sujeto a informes técnicos y planificación sectorial.

La competencia se ha intensificado respecto a años anteriores, lo que convierte al examen en uno de los eventos más relevantes para el sector salud en Perú. En la edición 2025-I, más de 31.000 profesionales participaron en el proceso, cifra que evidencia un crecimiento sostenido en la demanda. La edición 2026-I proyecta superar los 40.000 postulantes, lo que convierte al examen en uno de los eventos más concurridos para el sector salud en el país.

Carreras que rinden examen

Las carreras con inscritos en el proceso SERUMS 2026-I son:

  • Psicología: 9.589 inscritos
  • Enfermería: 8.486 inscritos
  • Medicina humana: 6.894 inscritos
  • Odontología: 4.199 inscritos
  • Farmacia y bioquímica: 2.759 inscritos
  • Tecnología médica: 2.052 inscritos
  • Obstetricia: 2.049 inscritos
  • Nutrición: 1.158 inscritos
  • Trabajo social: 1.097 inscritos
  • Biología: 857 inscritos
  • Medicina veterinaria: 487 inscritos
  • Ingeniería sanitaria: 135 inscritos

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