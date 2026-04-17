No solo en Surquillo: Funcionarios de la ONPE denuncian pérdida de ocho actas electorales en San Juan de Lurigancho

Se reporta la misteriosa pérdida de ocho actas de la elección senatorial en San Juan de Lurigancho. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos tras la denuncia formal. (Crédito: Canal N)

La pérdida de material electoral volvió a generar preocupación en el actual proceso electoral. Esta vez, funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportaron la pérdida de ocho actas electorales correspondientes a dos mesas de sufragio en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, según consta en un parte policial difundido por Canal N. El hecho ocurre en medio de las labores de verificación y control del material utilizado en los comicios.

De acuerdo con la información oficial, el incidente se registró en mesas instaladas en la institución educativa Antenor Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú, en la urbanización Zárate. Las actas extraviadas corresponden a la elección de senador nacional, y su ausencia fue detectada durante una revisión del material electoral posterior a la jornada de votación. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades policiales a través de la comisaría del sector.

ONPE reporta extravío de ocho actas electorales durante control de material en San Juan de Lurigancho. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Captura video: Canal N)

Personal de la ONPE denuncia

El caso fue formalizado mediante una denuncia en la comisaría de Zárate, jurisdicción del distrito de San Juan de Lurigancho. Según el parte policial, el hecho fue comunicado por personal de la ONPE, específicamente por coordinadores de mesa y el coordinador distrital de la zona 3, quienes advirtieron la desaparición de las actas durante el proceso de verificación del material electoral.

El documento policial señala que las actas habrían sido entregadas inicialmente a la responsable del local de votación, siguiendo el procedimiento establecido para la cadena de custodia del material electoral. Sin embargo, durante una revisión posterior, realizada en presencia del personal de custodia, se constató que ocho actas no se encontraban dentro del paquete correspondiente, lo que activó la búsqueda inmediata del material sin resultados positivos.

Impugnaciones masivas postergan resultados de la ONPE hasta la primera O segunda semana de mayo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Verificación del material y pérdida

El coordinador distrital de la zona 3 de la ONPE, identificado como Juan Núñez en el parte policial, indicó que la revisión del material electoral se realizó alrededor de las 2:30 p.m.. En ese momento, y con la presencia del personal de custodia, se detectó la ausencia de las actas electorales, lo que generó alerta entre los funcionarios encargados del control del proceso.

Asimismo, la coordinadora de mesa, Ángela Aliaga, habría indicado que el material electoral fue entregado previamente a la responsable del local de votación. El procedimiento, según lo consignado, incluyó la participación de personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes intervinieron en la cadena de custodia y traslado del material.

Investigan extravío de ocho actas electorales en institución educativa de San Juan de Lurigancho. (Foto: Agencia Andina)

Cada acta tendría 300 votos

El informe también precisa que cada una de las mesas de sufragio involucradas tenía previsto un padrón de hasta 300 electores. En ese sentido, las ocho actas extraviadas representan información correspondiente a un volumen significativo de votación dentro del proceso electoral, lo que incrementa la importancia del caso dentro del sistema de cómputo y validación de resultados.

La pérdida del material electoral ocurre en un contexto donde la integridad de las actas constituye un elemento clave para la transparencia del escrutinio. Por ello, cualquier alteración o extravío debe ser verificado mediante los mecanismos de control establecidos por los organismos electorales.

Un trabajador electoral ayuda a una persona a emitir su voto en un colegio electoral, después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Investigación policial

De acuerdo con la información difundida por Canal N, el parte policial suscrito por el comisario de Zárate, comandante PNP Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, señala que los hechos podrían configurar la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Esta calificación será materia de investigación para determinar posibles responsabilidades.

Finalmente, las autoridades policiales han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el extravío de las ocho actas electorales. El caso continúa en investigación, mientras se evalúa la trazabilidad del material y la actuación de los funcionarios involucrados en la cadena de custodia electoral.