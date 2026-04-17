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Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del 17 de abril

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

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Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)
Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Chiclayo antes de salir es fundamental debido a las características de su clima árido y cálido, que pueden influir significativamente en las actividades diarias y los planes de viaje.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del sábado 18 de abril :

Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con viento moderado por la tarde. La temperatura máxima del día alcanzará los 29°C.La temperatura mínima será de 21°C.

Conocer el pronóstico también ayuda a planificar actividades culturales, como ferias o mercados al aire libre, ya que la exposición prolongada al sol o la neblina puede afectar la experiencia. Además, para los viajeros interesados en el turismo arqueológico, un pronóstico preciso permite evitar días con condiciones extremas que dificultan la visita a sitios de la ciudad.

La temperatura promedio de Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)
El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:

Verano (diciembre a marzo)

Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.

Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.

Otoño (abril a mayo)

Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.

Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.

Invierno (junio a septiembre)

Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.

Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.

Primavera (octubre a noviembre)

Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.

Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.

Los lugares turísticos de Chiclayo

Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)
Chiclayo cuenta con sitios turísticos muy visitados durante temporada vacacional (Wikimedia Commons)

La "Ciudad de la Amistad" es uno de los principales destinos turísticos del norte de Perú. La ciudad, capital de la región Lambayeque, se destaca por su riqueza arqueológica, gastronómica y cultural.

Entre los principales atractivos turísticos de Chiclayo y sus alrededores se encuentran el Complejo Arqueológico de Túcume, conocido como el Valle de las Pirámides y el Museo Tumbas Reales de Sipán, donde se exhiben los tesoros del Señor de Sipán, considerado uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América Latina.

A su vez, el Museo Arqueológico Nacional Brüning alberga una de las colecciones más importantes del país, con más de 1.500 piezas en exhibición y alrededor de 5.000 en su acervo, representando culturas como la Lambayeque, Moche, Chimú, Inca y otras sociedades prehispánicas.

El centro de la ciudad ofrece la posibilidad de recorrer la Plaza de Armas, la Catedral de Chiclayo y el Mercado Modelo, famoso por su sección de hierbas medicinales y productos indígenas. En los alrededores se encuentran las playas de Pimentel y Puerto Eten, destinos populares para el turismo de sol y mar.

La gastronomía lambayecana constituye otro de los grandes atractivos, con platos como el arroz con pato, el cabrito a la norteña y el ceviche de conchas negras, que reflejan la fusión de tradiciones indígenas y españolas.

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