Dos peruanos entre los 100 más influyentes del mundo según TIME 2026: el Papa León XIV y Mari Luz Canaquiri

Del Vaticano al Amazonas: los peruanos que cambiaron el mundo según la revista TIME| Fotos: Cortesía del Premio Ambiental Goldman/ Yara Nardi—Reuters

Dos peruanos figuran entre las 100 personas más influyentes del mundo en 2026, de acuerdo con la lista anual publicada por la revista TIME. El Papa León XIV y Mari Luz Canaquiri Murayari comparten un lugar en el selecto grupo que reconoce a líderes, innovadores y defensores sociales cuya labor ha tenido un impacto global en el último año.

TIME subraya que la presencia de estas dos figuras peruanas refleja el alcance de sus trayectorias en ámbitos tan distintos como la fe y la defensa ambiental.

La publicación, que lleva más de tres décadas elaborando su lista, señala que la influencia no se mide por la fama, sino por la capacidad de transformar realidades. Asimismo, precisa que esta elección están basadas en “las historias que dan forma al mundo cada año y en las personas que las escriben”.

La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

Papa León XIV, un pontífice con raíces peruanas

El Papa León XIV se convierte en el primer pontífice nacido en Norteamérica y el primero de la orden de los agustinos en ocupar el máximo cargo de la Iglesia Católica en los últimos 500 años. Su nacionalización peruana y sus años como misionero en el norte de Perú marcan su perfil y su visión pastoral. Apenas asumió el cargo, dedicó palabras a la tierra que lo acogió, recordando su labor en comunidades rurales peruanas y la influencia que la cultura local tuvo en su formación espiritual.

Zuly Castillo contó detalles desconocidos del papa León XIV cuando era Monseñor de Chiclayo. Momentos que compartió con su familia | Clara Giraldo - Infobae Perú

De acuerdo con TIME, León XIV se presenta como un líder dispuesto a impulsar reformas en la Iglesia, en línea con el enfoque de su predecesor, el Papa Francisco. El medio describe que el pontífice destaca por “su valentía y su sencillez”, y resalta su compromiso con una Iglesia más abierta y participativa.

Entre los elementos que la revista cita para justificar su presencia en la lista, se encuentra su intención de devolver credibilidad moral y espiritual a la institución, así como su defensa del papel de los laicos en la vida eclesial.

El contexto en el que León XIV asume el liderazgo de la Iglesia está marcado por desafíos internos, como los escándalos de abuso y la pérdida de influencia entre los fieles. TIME señala que el nuevo Papa enfrenta la tarea de guiar una institución que, según la publicación, “se encuentra en una encrucijada y podría estar reinventándose una vez más”.

La señora Santos Rivas recuerda con mucha emoción los momentos especiales junto a los obispos, a quien tuvo la oportunidad de acompañar en el proceso de su misión| Foto: Clara Giraldo (Infobae Perú)/Imagen exclusiva que accedió Infobae Perú

Desde su primer discurso, vinculó su misión a la experiencia vivida en el Perú y a la necesidad de acercar la Iglesia a las realidades de los más vulnerables.

Mari Luz Canaquiri Murayari, defensora del río Marañón

En esta lista, también se encuentra una lideresa indígena del pueblo kukama. Se trata de Mari Luz Canaquiri Murayari, presidenta de la Asociación de Mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana, quien fue reconocida por su lucha en defensa del río Marañón y por lograr un fallo judicial que sienta precedentes en la protección de la naturaleza.

En 2025, Canaquiri recibió el Premio Ambiental Goldman, considerado el “Nobel verde”, por encabezar una movilización judicial y comunitaria que llevó a que el río Marañón fuera reconocido como un ser vivo con derechos legales.

Perú destaca en la selección TIME100: León XIV y Canaquiri Murayari, figuras globales de influencia| Foto: Goldman Prize

Junto a la elección de la líder se explica que la sentencia obtenida por Canaquiri obliga al Estado peruano a implementar medidas de protección para la cuenca y reconoce a las comunidades kukama como guardianas del río. El proceso judicial, que se extendió por más de dos años, estuvo respaldado por pruebas sobre la contaminación del Marañón, especialmente por derrames de petróleo vinculados al Oleoducto Norperuano.

Estudios presentados ante la justicia evidenciaron la presencia de metales pesados en la sangre de los habitantes ribereños y los efectos negativos en la salud, la pesca y el acceso al agua.

El río Marañón fluye a lo largo de más de 1700 km desde la Cordillera de Los Andes hasta unirse al Amazonas | Foto: Andina

La revista recoge que Canaquiri ha articulado la defensa del Marañón desde una perspectiva comunitaria y espiritual, considerando el río no solo un recurso natural, sino un elemento sagrado vinculado a los ancestros del pueblo.

“El río Marañón está vivo: su energía vital sustenta la selva amazónica peruana y a numerosas comunidades indígenas”, cita TIME en su perfil sobre la activista.