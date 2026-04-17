La publicación de Palmeiras en redes sociales tras el polémico penal cobrado contra Sporting Cristal: “No lo ve quien no quiere”

Conmebol publicó conversación entre el árbitro chileno Piero Maza con el videoarbitraje en cuestionada jugada. (Difusión)

Las dudas persisten en torno a la decisión arbitral que marcó el desenlace del partido entre Sporting Cristal y Palmeiras por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El penal cobrado sobre el final, tras el cruce de Joao Cuenca a Arthur Gabriel, fue determinante para la victoria del equipo brasileño, generando controversia tanto en Lima como en Brasil.

En respuesta a la polémica, Palmeiras publicó en su cuenta oficial de Twitter un video de la jugada acompañada del mensaje: “¡Mucho penalti! Solo no lo ve quien no quiere (o quien quiere engagement con polémicas vacías”. El ‘verdão’ buscó reforzar la interpretación de los árbitros al resaltar el contacto del defensor ‘celeste’ sobre la pierna izquierda de Arthur Gabriel, lo que terminó provocando su caída en el área.

El video difundido por el club paulista pone énfasis en el momento exacto del contacto, intentando dejar en claro que la acción fue suficiente para que el árbitro chileno Piero Maza sancionara penal. La revisión del VAR respaldó la decisión tomada en campo y permitió que el ‘Flaco’ López convirtiera el gol de la victoria a los 88 minutos, sellando el triunfo para los locales.

Palmeiras se pronunció en redes sociales sobre un penal que para la delegación de Sporting Cristal no debió cobrarse. Crédito: Captura X.

Según el audio revelado por la Conmebol, los jueces consideraron que Cuenca “hace caer de manera imprudente” al atacante brasileño, lo que justificó la sanción. La reacción institucional de Palmeiras buscó no solo defender la validez de la jugada, sino también contrarrestar las críticas provenientes de la prensa peruana y del entorno de Sporting Cristal.

La desazón de Miguel Araujo

El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, manifestó su malestar a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez tras la derrota. “Ya varias fechas nos vienen perjudicando los árbitros. Sabemos que no tenemos peso en la Conmebol, luchamos contra eso y tenemos que remar. Es muy difícil porque esa clase de equipos no necesitan ese tipo de ayudas, son clubes de muchos millones de dólares, con jugadores de clase mundial, son top”, expresó el central, visiblemente afectado.

Araujo agregó: “Pienso que por pequeños detalles o un error arbitral se nos fue ese punto importante que hubiera significado mucho por la calidad de rival que tuvimos al frente”. El futbolista remarcó que el resultado genera frustración dentro del plantel, que sintió que su esfuerzo no fue recompensado en la cancha.

Miguel Araujo, figura en la zaga defensiva de Sporting Cristal. Crédito: REUTERS/Jorge Silva

“Duele e influye mucho lo sucedido porque es el equipo más fuerte del grupo. Además, se planteó un buen partido, defendimos bien, jugamos cuando tuvimos posesión del balón y también fuimos al ataque”, concluyó Araujo.

Próximo partido de Sporting Cristal

Luego de la derrota en Brasil, el conjunto ‘rimense’ se prepara ahora para recibir a Junior de Barranquilla en Lima, en un duelo programado para el martes 28 de abril a las 21:00 (hora local). Una victoria para los ‘bajopontinos’ es indispensable para mantener vivas las aspiraciones del equipo peruano en la Copa Libertadores.

Dada la relevancia del encuentro, la expectativa se extiende por todo el continente con horarios adaptados para cada región. Mientras que en Perú, Colombia y Ecuador la acción iniciará a las 21:00 horas, los aficionados en Venezuela, Bolivia y Miami deberán conectarse a las 22:00. Por su parte, en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, la cita futbolística arrancará a las 23:00 horas, reflejando el alto interés que genera este choque de pronóstico reservado.

Sporting Cristal vs Junior por la fecha 3 por la Copa Libertadores 2026. Crédito: Sporting Cristal.

Para asegurar que nadie se pierda los detalles, la transmisión oficial en televisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica. En el ámbito digital, el partido se emitirá vía streaming a través de la plataforma Disney Plus para sus suscriptores. Asimismo, la cobertura se complementará con el seguimiento exhaustivo de Infobae Perú, que ofrecerá desde la previa y el minuto a minuto hasta el análisis post-partido y la actualización inmediata de la tabla de posiciones.