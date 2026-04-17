Miguel Araujo expone la desventaja de Sporting Cristal tras decisión arbitral ante Palmeiras: “No tenemos peso en la Conmebol”

Miguel Araujo, disconforme con la actuación arbitral de la terna liderada por Piero Maza y el débil peso dirigencial internacional de Sporting Cristal. Crédito: Eurasia Sport Images/Getty Images

El malestar se instaló en el vestuario de Sporting Cristal tras la caída ante Palmeiras en la Copa Libertadores. La decisión arbitral que definió el resultado, con un penal cobrado sobre el final del partido, dejó al plantel con la sensación de haber sido perjudicado en un momento clave del torneo. Miguel Araujo, referente de la defensa celeste, expresó su disconformidad.

“Ya varias fechas nos vienen perjudicando los árbitros. Sabemos que no tenemos peso en la Conmebol, luchamos contra eso y tenemos que remar. Es muy difícil porque esa clase de equipos no necesitan ese tipo de ayudas, son clubes de muchos millones de dólares, con jugadores de clase mundial, son top”, afirmó el central en la llegada del plantel a Lima.

Araujo subrayó que el equipo sintió que el esfuerzo realizado en la cancha no fue suficiente para revertir la influencia del arbitraje. “Pienso que por pequeños detalles o un error arbitral se nos fue ese punto importante que hubiera significado mucho por la calidad de rival que tuvimos al frente”, indicó el defensor, aludiendo a la frustración colectiva dentro del grupo.

Conmebol publicó conversación entre el árbitro chileno Piero Maza con el videoarbitraje en cuestionada jugada. (Difusión)

La jugada que definió el encuentro—un cruce en el área que el árbitro chileno Piero Maza sancionó como penal—permitió que el ‘Flaco’ López anotara el gol de la victoria para Palmeiras. El resultado complica parcialmente las aspiraciones del club peruano en el Grupo F y refuerza la percepción de desventaja institucional ante equipos de mayor peso internacional.

“Duele e influye mucho lo sucedido porque es el equipo más fuerte del grupo. Además, se planteó un buen partido, defendimos bien, jugamos cuando tuvimos posesión del balón y también fuimos al ataque”, concluyó Araujo. La autocrítica y la sensación de impotencia dominan el ánimo de Sporting Cristal, quienes suman tres unidades en dos jornadas disputadas.

Miguel Araujo, indiscutible en la retaguardia

Araujo ha figurado desde el arranque en cada jornada del curso, afianzándose como elemento vital en la defensa de Sporting Cristal. Su trayectoria extranjera y su recurrencia en la selección nacional lo posicionan como un capitán nato en la interna y un modelo para las promesas del plantel.

El central ha registrado dos tantos en el presente torneo de la Liga 1, sumando también en el dominio por aire. Su nivel lo ratifica como un pilar protector del balompié nacional hoy día y una de las mayores fortalezas de Cristal para afrontar los desafíos de alta envergadura en la Copa Libertadores.

El defensa conectó de cabeza y puso el descuento en la ciudad de Andahuaylas - Crédito: L1MAX.

Igualmente, Miguel Araujo ha expresado abiertamente sentirse comprometido con la camiseta ‘cervecera’ y acepta el compromiso de luchar por campeonatos. El zaguero ha reiterado en previas oportunidades su anhelo de brindar una satisfacción a la hinchada ‘rimense’ y ayudar a que la institución destaque en el ámbito continental.

Próximo partido de Sporting Cristal en Copa Libertadores

El próximo reto de Sporting Cristal en el certamen continental lo cita ante Junior de Barranquilla y el compromiso se presenta crucial para mantener sus aspiraciones en la Copa Libertadores. El encuentro será el martes 28 de abril a las 21:00 (hora local) y corresponde a la tercera fecha del Grupo F.

El partido se jugará a las 21:00 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 22:00 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 23:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. La expectativa es alta en toda la región.

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN para Latinoamérica y de Disney Plus para suscriptores digitales. Infobae Perú realizará una cobertura completa, brindando la previa, el minuto a minuto, el análisis posterior y la actualización inmediata de la tabla de posiciones.

Sporting Cristal vs Junior por la fecha 3 por la Copa Libertadores 2026. Crédito: Sporting Cristal.