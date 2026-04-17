Zé Ricardo dio tajante opinión de la polémica derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras en Copa Libertadores: “Es frustrante”

El técnico brasileño habló sobre el polémico penal que le dieron a Palmeiras en Copa Libertadores. Créditos: Inka Digital TV.

Zé Ricardo se refirió a la derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras en la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026, tras su llegada a Perú. El equipo ‘celeste’ estuvo cerca de conseguir un empate, pero el árbitro sancionó un penal para el ‘verdao’ en los minutos finales, que José Manuel López convirtió en el 2-1 definitivo para los locales.

El técnico brasileño expresó su frustración por el resultado. “Siento un poco de frustración porque tuvimos un buen entrenamiento para el partido, ejecutamos bien y logramos intentar, al menos, sumar un punto. Pero eso es fútbol. Debemos trabajar para el próximo partido”.

Además, reconoció que el equipo tenía la expectativa de sumar en Brasil, aunque ahora el objetivo es enfocarse en los próximos compromisos. “Es frustrante para nosotros. Teníamos la ilusión de obtener un buen resultado en Sao Paulo, pero ahora debemos pensar en la liga local y después intentar lograr tres puntos contra Junior Barranquilla”.

Zé Ricardo destacó la actitud del plantel y ya piensa en el siguiente encuentro ante UTC. “Ahora lo importante es trabajar. Los chicos están trabajando bien, muy comprometidos y con mucha personalidad. Tenemos la ilusión de hacer un gran partido y eso es lo que espero”. También pidió el apoyo del público. “Espero el apoyo de la hinchada para que podamos hacer un gran partido”.

Zé Ricardo habló de la polémica derrota de Sporting Cristal ante Palmeiras en Copa Libertadores 2026.

Penal polémico que perjudicó a Cristal

El árbitro Piero Maza fue llamado por el VAR para revisar una jugada en la que Arthur Gabriel cayó en el área tras un contacto leve por detrás de Joao Cuenca. Durante la revisión, la transmisión mostró repetidas veces la acción y el relator ‘Bambino’ Pons expresó de inmediato su desacuerdo, advirtiendo: “Si cobra penal, me voy”.

Mientras se analizaban las imágenes, los comentaristas insistieron en que el contacto no justificaba la sanción. Juan Manuel Herbella señaló que el delantero de Palmeiras buscó el contacto y exageró la caída, afirmando: “Se tira a propósito, está buscando el contacto. Es un piletazo. Se queda parado, tira los pies para atrás”.

A pesar de las críticas, el árbitro decidió sancionar el penal a favor de Palmeiras. Esta determinación desató una fuerte reacción en la cabina, donde los comentaristas consideraron que la decisión perjudicó a Sporting Cristal en un momento clave del partido.

Tras la confirmación del penal, Bambino Pons fue contundente al criticar la decisión de Piero Maza, señalando que perjudicó claramente al equipo peruano y cuestionando la intervención del VAR y la presión del público: “¿Dónde está el penal? Hay contacto, hay interpretaciones e interpretaciones, se sabía que se iba a tirar”.

El 'Bambino' Pons cuestionó la decisión del árbitro tras revisión del VAR que perjudicó a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

El ‘Flaco’ López convirtió el penal en gol tras vencer a Diego Enríquez, quien adivinó la dirección del remate y estuvo cerca de detenerlo, pero la potencia del disparo impidió que lograra desviarlo. Con ese tanto, Palmeiras se impuso 2-1 a Sporting Cristal y se ubicó como líder del Grupo F con cuatro puntos.

Más tarde, se difundieron los audios del VAR relacionados con la jugada. “Me parece que lleva el balón controlado por delante y el celeste termina haciéndole una zancadilla. Me parece que es la mejor cámara en que se ve la zancadilla (...) Tenemos un posible penal”, se escucha al inicio del intercambio.

El protocolo continuó con un análisis detallado de la intencionalidad y el impacto de la acción, antes de recomendar al árbitro principal que revisara la jugada en el monitor. Desde la cabina se emitió la indicación: “Te recomiendo On Field Review por potencial penal. Ambos corriendo, pero el de verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás. Lo hace caer de manera imprudente”.