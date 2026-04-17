Perú

Rafael López Aliaga convoca a marcha para este domingo 19 tras denunciar presunto fraude electoral

La manifestación convocada por el candidato por Renovación Popular se realizará el domingo 19 de abril a las 17:00 en el Campo de Marte. El exalcalde de Lima aseguró que la movilización busca “defender la democracia”

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Rafael López Aliaga, con gorra azul y polo rojo, habla en un micrófono, con una gráfica a la izquierda anunciando una marcha en Lima
Rafael López Aliaga, candidato presidencial, convoca a una gran marcha en Lima para el domingo 19, instando a sus seguidores a defender la democracia ante un presunto fraude electoral. (Composición: Infobae Perú)

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, anunció una convocatoria masiva a una marcha este domingo en Lima, tras advertir sobre un presunto fraude en las recientes elecciones generales de Perú. La movilización fue hecha pública desde su cuenta oficial en X, donde instó a sus seguidores a defender el resultado electoral en las calles y no en silencio, subrayando la necesidad de “no quedarse de brazos cruzados mientras otros deciden por todos”.

En los días recientes, López Aliaga ha utilizado su cuenta en la red social X (antes Twitter) para difundir mensajes en los que alerta sobre un supuesto fraude electoral y llama a sus seguidores a no permanecer pasivos ante lo que describe como una amenaza al “respeto a nuestros votos”. En uno de sus mensajes más relevantes, instó a la ciudadanía a congregarse el próximo domingo en una marcha “en defensa de la democracia”.

Renovación Popular ha presentado 103 solicitudes de nulidad de mesas en regiones clave, argumentando la existencia de irregularidades en el proceso. A pesar de la falta de pruebas contundentes y la improcedencia de muchos pedidos por no cumplir requisitos formales, el partido sostiene que persiste un escenario de vulneración a la voluntad popular.

López Aliaga convoca a marcha para este domingo

La convocatoria realizada por Rafael López Aliaga para el domingo 19 de abril tiene como punto de encuentro el Campo de Marte en Lima, a las 17:00. Según el candidato, la movilización busca “demostrar que el Perú no está dormido, que el Perú no está rendido y que el Perú no va a callar”, dentro de un contexto que plantea como decisivo para la democracia peruana. El mensaje, difundido en X junto a una imagen alusiva a la protesta, destaca la presencia ciudadana como crucial para la defensa del sistema electoral.

Cartel anunciando una "Gran Marcha" con texto rojo sobre una multitud difuminada. Incluye las frases "¡Defendamos la Democracia!", "Domingo 19", "5 P.M." y "Campo de Marte"
Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, convoca una "Gran Marcha" el domingo 19 de mayo en Lima para defender la democracia ante un presunto fraude electoral. (Foto: X / Rafael López Aliaga)

De acuerdo con López Aliaga, la marcha está dirigida a quienes defienden que “la democracia no se suplica: se defiende”. El llamado incluye la invitación a familias, amigos y simpatizantes a asistir portando banderas y carteles, bajo el lema “Unidos por la democracia. Unidos por el Perú”.

Renovación Popular ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la anulación de 22.631 votos provenientes de distintas localidades de Cajamarca, con la intención de revertir los resultados que dieron ventaja a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. El partido argumenta que en más de cien mesas se han producido irregularidades como omisión de datos en actas, firmas fuera de recuadro, instalación temprana de mesas antes de las 7:00 horas o ausencia de especificación horaria (a.m./p.m.).

El Jurado Electoral Especial de Jaén desestimó una de las solicitudes de nulidad debido a que Renovación Popular no cumplió con el pago de la tasa correspondiente, requisito indispensable para la admisión de estos pedidos. La ONPE confirmó que las actas digitalizadas sí contienen los datos requeridos y que no se ha confirmado la existencia de fraude en la mesa cuestionada.

El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia
El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia

La mayoría de impugnaciones de Renovación Popular repiten la frase: “Solicito declarar fundado nuestro pedido y en consecuencia declarar NULA el acta impugnada, no debiendo contabilizar los votos que esta contiene en favor de ningún partido político”. La validez de estas solicitudes continúa siendo cuestionada por inconsistencias formales y falta de evidencias técnicas.

Rafael López Aliaga llama a la “insurgencia civil” tras no aceptar los resultados electorales

El líder de Renovación Popular enfrenta denuncias penales ante el Ministerio Público por su llamado a una “insurgencia civil” si se confirma el presunto fraude y por exigir la nulidad de los comicios ante el JNE. El abogado Rubén Serpa, vinculado a la agrupación A.N.T.A.U.R.O., presentó una acusación por presunta comisión de delitos contra la tranquilidad pública y el orden constitucional. Paralelamente, la abogada Indira Rodríguez interpuso otra denuncia por supuesto delito de perturbación electoral e incitación al desorden público.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, March 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga speaks as people gather outside Peru's electoral headquarters amid concerns about the voting process during the country's general election, in Lima, Peru, April 14, March 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

En recientes intervenciones, López Aliaga declaró que no aceptará los resultados electorales incluso si accede a una segunda vuelta, alegando retrasos logísticos en la distribución del material electoral y una supuesta manipulación de votos. Además, acusó al jefe de la ONPE Piero Corvetto de atentar contra el voto popular y pidió públicamente su encarcelamiento.

La Fiscalía provincial penal de Lima ha recibido los documentos para investigar estos hechos, mientras el país observa con atención el impacto de estos llamados en la estabilidad política tras una década marcada por la sucesión de ocho presidentes.

Rafael López Aliaga, en su campaña para reunir pruebas de fraude, ofreció una recompensa de hasta 20.000 soles a trabajadores de la ONPE o del JNE que presentaran evidencias sobre supuestas irregularidades electorales. Este ofrecimiento fue calificado por expertos legales como un acto de cohecho, tipificado en el artículo 397 del Código Penal peruano, que sanciona la promesa de beneficios a funcionarios para que realicen u omitan actos propios de su función.

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El excongresista Sergio Tejada y la congresista Ruth Luque señalaron que esta conducta busca “comprar conciencias” y representa un intento de desestabilizar las instituciones democráticas. Tras las críticas, Renovación Popular emitió un comunicado instando a reportar irregularidades mediante canales formales, aunque el ofrecimiento inicial ya había sido eliminado de la red social X.

La controversia en torno a la recompensa y las acciones judiciales se desarrolla en medio del recuento final de los votos y la definición de los candidatos que participarán en la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio.

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