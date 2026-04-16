¿Por qué el conteo oficial de la ONPE avanza a paso lento? Llegar al 100% de actas tomará unos días más

Funcionarios de la ONPE monitorean el conteo oficial de votos de las Elecciones Presidenciales Perú 2024 en su centro de cómputo, con pantallas mostrando resultados y avances de candidatos presidenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma de resultados de las Elecciones Generales 2026. Si bien, a la fecha, ya se ha procesado cerca del 93% de actas, llegar al 100% podría tomar unos días más, incluso no se podría descartar una semana más.

Si bien desde el miércoles 15, el conteo llegó al 90% de actas contabilizadas, desde entonces ha avanzado a paso lento. Además de la complejidad del proceso electoral (5 elecciones simultáneas), se debe considerar las fallas en el proceso, que llevó a que un grupo votara el lunes 13 de abril. Otro factor que explica el avance lento es el traslado de las actas.

Las primeras actas en contabilizarse, por su proximidad, son las de Lima y Callao, aunque también estas zonas enfrentaron dificultades en el escrutinio debido a que la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio falló, obligando a que se realice conteo manual.

Luego se contabilizan, por orden de llegada, las actas de zonas más alejadas y del exterior. Estas últimas son enviadas por avión, por lo que puede demorar días en llegar al Perú.

Resultados de la ONPE al 92%

Las actas observadas

Ahora bien, llegar al 100% de los resultados podría demorar unos días más debido a que una buena cantidad de actas han sido observadas, es decir, no han sido contabilizadas aún en el cómputo final. En total son 5.325 actas observadas. El número podría ascender debido a que aún hay 1.291 actas pendientes de procesar.

Para levantar las observaciones de un acta o declarar su nulidad, debe intervenir el Jurado Electoral Especial del distrito de donde corresponda el acta. El pronunciamiento de los JEE es lo que haría que el conteo se dilate un par de días más, incluso se podría extender una semana si es que los partidos apelan. En ese escenario se debería esperar el pronunciamiento definitivo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Una vez que se determine definitivamente si un acta observada es válida, se dispone su contabilización en el sistema de cómputo de la ONPE. Por otro lado, si se decide que un acta no es válida, esta no es considerada y sus votos son declarados nulos.

Un hombre vota en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Del total de actas observadas hasta el momento, 368 corresponden a actas observadas del extranjero. El resto, 4.854 actas observadas, son de Perú. De este último grupo, 974 provienen de Lima Metropolitana, el resto es de regiones.

Debido a la proximidad entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, recién podría saberse qué candidato avanzará a la segunda vuelta junto a Keiko Fujimori cuando se tenga el 100% de actas contabilizadas.

¿Qué es un acta observada?

Se considerada acta observada las actas sin datos, incompletas, con error aritmético, con ilegibilidad, sin firmas. Estas deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales para dar fe su correcto contenido. Las observaciones son formuladas por el personal de la Oficina Departamental de Procesos Electorales (ODPE).

El JEE también se pronuncia sobre las actas con pedidos de nulidad o con votos impugnados. Estas tampoco se contabilizan hasta que se tenga el pronunciamiento definitivo.

Un acta con voto impugnado es la que “contiene uno o más votos impugnados, y/o la impugnación a la identidad de uno o más electores”. En tanto, un acta con voto impugnado es aquella “que, en el rubro ‘observaciones’ de cualquiera de sus tres secciones, se consigna el pedido de nulidad formulado por algún personero de la mesa de sufragio, basado en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio”.