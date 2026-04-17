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Barristas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras derrota en Copa Libertadores: “Para meter presión”

Un grupo de hinchas ‘merengues’ se aproximó a la vivienda del técnico español luego de la caída ante Coquimbo Unido

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Tato Luna reveló el incidente de los fanáticos 'cremas' tras derrota ante Copa Libertadores. Créditos: Nada que no sepa / Youtube.

Universitario de Deportes atraviesa uno de los momentos más difíciles de la temporada tras perder 2-0 ante Coquimbo Unido por la segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. La caída como local generó una fuerte ola de críticas hacia el técnico Javier Rabanal y su equipo.

Rabanal fue objeto de cuestionamientos, con hinchas que reclamaron su salida y el regreso de Jorge Fossati, entrenador con el que lograron el último tricampeonato nacional y que actualmente se encuentra sin club tras dejar Ate.

La reacción de los aficionados fue más allá de las redes y los medios. Según el periodista Renato Luna, un grupo de barristas se dirigió a la casa del entrenador español la noche del jueves 16 de abril con el objetivo de expresar su descontento.

“Ayer, alrededor de las 10:30 de la noche, hinchas de la barra de Universitario de Deportes se acercaron a la casa de Javier Rabanal”, relató Luna en el programa de Youtube Nada Que no Sepa, asegurando haber presenciado el hecho.

El comunicador amplió: “Solo los vi en el parque. Había al menos 15 hinchas, todos identificados con gorros y camisetas de la barra. Creo que su intención era hacer sentir su presencia. No hace falta decir mucho ni buscar contacto directo”.

Aunque no se produjo un enfrentamiento entre los barristas y el técnico, la presencia del grupo buscó enviar un mensaje claro a Rabanal, quien no ha conseguido victorias en las dos fechas disputadas de la Copa Libertadores y se encuentra lejos del primer lugar en el Torneo Apertura de la Liga 1.

“El hecho de estar ahí ya transmite un mensaje. Las barras de Universitario y Alianza suelen actuar de esa manera. Eso fue lo que ocurrió ayer en la noche. No tengo certeza de que haya habido diálogo o algún tipo de acercamiento. Permanecieron en el parque de enfrente. No puedo precisar cuánto tiempo estuvieron, porque justo pasé por el lugar y los vi. Supongo que querían ejercer algún tipo de presión solo con su presencia”, concluyó.

Barristas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026.
Barristas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras derrota ante Coquimbo Unido en Copa Libertadores 2026.

Javier Rabanal se juega su cargo ante Melgar

Universitario de Deportes se prepara para un partido clave frente a Melgar en la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en Arequipa, podría ser determinante tanto para las aspiraciones del equipo en la lucha por el título nacional como para el futuro de Javier Rabanal como entrenador principal.

El duelo entre la ‘U’ y el ‘dominó’ está programado para el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA. El inicio está previsto para las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, se jugará desde las 19:15. Esta programación permite que la afición de diferentes países pueda seguir el encuentro en su horario local.

Tras la derrota contra Coquimbo Unido, el técnico español es punto de críticas y muchos hinchas pidieron su salida. (Modo Fútbol)

La transmisión estará a cargo de L1 Max, que emitirá el partido en directo y de forma exclusiva por la Liga 1 2026, accesible a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Además, quienes prefieran seguir el partido en línea podrán hacerlo mediante la aplicación Liga 1 Play, disponible para cualquier dispositivo con acceso a internet.

Infobae Perú también ofrecerá una cobertura completa del partido, con información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas destacadas y declaraciones, para mantener informados a los aficionados sobre todo lo que ocurra durante la jornada.

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