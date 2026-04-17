Cosmiatra fue apuñalada y quemada en su vivienda de Surquillo: principal sospechoso es su expareja

Una joven que regresó de España para trabajar en Perú ahora lucha por sobrevivir. Su expareja, identificado como Luis Andrés Flores, ingresó a la fuerza a su vivienda, la apuñaló y la quemó viva. Las cámaras de seguridad registraron al agresor y la víctima tiene el 70% del cuerpo quemado. | Panamericana

Regresó al Perú desde España para trabajar, pero hoy lucha por su vida. La joven cosmiatra Yajaira Sígueñas fue acuchillada y quemada dentro de su habitación en el distrito de Surquillo, Lima. Su familia responsabiliza a su expareja, Luis Andrés Flores Julca, del ataque que la mantiene en estado crítico.

Según la familia de la víctima, Flores Julca habría ingresado a la vivienda de Sígueñas forzando la cerradura y trepando una pared, para luego atacarla con un cuchillo y prenderle fuego. Las cámaras de seguridad del edificio muestran a Yahaira entrando a su domicilio cerca de la medianoche del sábado. Tres horas después, se observa el ingreso de Flores Julca; pasada una hora, el hombre sale del lugar llevando una maleta y pertenencias de la víctima.

Los médicos del hospital informaron que Yajaira Sígueñas presenta casi muerte cerebral, quemaduras en el 70% de su cuerpo, daño pulmonar severo por inhalación de humo y falla renal aguda. Su hermano detalló que el agresor la habría golpeado provocándole coágulos de sangre en el cerebro.

PNP investiga el intento de feminicidio en Surquillo

La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía han iniciado una investigación formal por feminicidio en grado de tentativa. El principal sospechoso, según la familia y los registros de video, es Luis André Flores Julca, expareja de la víctima, quien tenía antecedentes de no aceptar la separación.

El hombre sonriente en la imagen es señalado por un intento de feminicidio contra la mujer que aparece en el círculo, en un caso que conmociona a la comunidad. (Latina)

El Ministerio Público dispuso una orden de detención preliminar contra Flores Julca, quien permanece como principal investigado mientras se reúnen pruebas testimoniales y periciales.

El caso ha generado consternación entre los vecinos y organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, que exigen justicia y medidas de protección más efectivas para las víctimas de violencia de género.

Sobre la violencia de género en Perú

A inicios de abril, el Perú reportó otro caso de feminicidio consumado en el distrito de Comas donde una mujer identificada como Lila Capcha Condezo, de 40 años y madre de dos hijas, fue asesinada en plena vía pública. Según reportes, la víctima fue atacada con extrema violencia por Carlos Bloisa Montes, de 44 años, pero fue hallada agonizando por la Policía y trasladada al Hospital Sergio Bernales, donde falleció. El presunto agresor intentó quitarse la vida cortándose el cuello dentro de una habitación cercana donde fue encontrado por la Policía.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú (MIMP), en 2025 se registraron más de 130 casos de feminicidio y más de 6.000 denuncias por tentativa de feminicidio en todo el país. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar oportunamente y fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en situación de riesgo.

Números de emergencia

En Perú, para reportar casos de violencia contra la mujer se puede hacer uso de los siguientes medios y procedimientos:

Línea 100: Servicio telefónico gratuito que brinda atención durante las 24 horas del día. A través de esta línea, las víctimas o testigos pueden recibir orientación y ser derivados a los servicios de apoyo necesarios.

Centros Emergencia Mujer (CEM): Espacios ubicados en todo el país que ofrecen atención legal, psicológica y social a las víctimas de violencia. Se pueden presentar los casos directamente en estos centros.

Comisarías: Las víctimas pueden dirigirse a cualquier comisaría para denunciar actos de violencia. La Policía Nacional del Perú cuenta con la obligación de recibir la denuncia y brindar protección a la víctima.

Fiscalías: Reportar el incidente al Ministerio Público (Fiscalía) para iniciar las investigaciones pertinentes y tomar las acciones legales correspondientes.

Aplicación móvil “Aurora”: Una herramienta creada por el MIMP para facilitar la denuncia y ofrecer información sobre centros de atención, además de brindar consejos de autoprotección.

Serenazgo y municipalidades: En algunos distritos, el serenazgo y las municipalidades tienen protocolos de actuación para atender casos de violencia contra la mujer.

Es importante recordar que cualquier persona que sea testigo o conozca de un caso de violencia debe reportarlo. La denuncia es fundamental para activar los mecanismos de protección y ayuda a las víctimas.