Perú

Milo J conmueve a más de mil fans en el Museo de Arte de Lima: “Perú es clave”

El fenómeno argentino vivió una jornada inolvidable junto a sus seguidores peruanos, tocó instrumentos locales, respondió preguntas y aseguró que nunca olvidará el apoyo que recibió en Lima.

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Milo J compartió una tarde inolvidable con más de mil fans en el Museo de Arte de Lima, reafirmando el vínculo especial con Perú. Infobae Perú: Tomás Ezerskii.

La fiebre por Milo J no conoce límites en Perú. La tarde del 16 de abril, más de mil personas se congregaron en el patio del Museo de Arte de Lima (MALI) para vivir un encuentro único con el joven artista argentino, quien ha revolucionado la música urbana con su estilo y letras honestas.

Camilo Joaquín Villarruel, conocido como Milo J, se dio un tiempo previo a su histórico concierto en el Estadio Nacional para compartir de cerca con sus seguidores peruanos y dejar en claro el valor que este país tiene en su crecimiento artístico.

El evento, organizado por su equipo de producción, permitió que los fans pudieran preguntarle directamente sobre su música, influencias y planes a futuro. “¿Cómo estamos, Lima? Perú es clave”, fue lo primero que comentó el cantante, mate en mano y visiblemente emocionado por la respuesta masiva de su público.

Milo J invitó a todos a su concierto en el Estadio Nacional y aseguró que Perú ocupa un lugar clave en su carrera.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii
Milo J invitó a todos a su concierto en el Estadio Nacional y aseguró que Perú ocupa un lugar clave en su carrera.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii

Un encuentro íntimo y dinámico en el MALI

La jornada comenzó con una ronda de preguntas donde Milo J respondió a inquietudes sobre su carrera, sus canciones más sentidas y su relación con la cultura peruana.

Uno de los momentos más especiales ocurrió cuando un fan le acercó un instrumento típico nacional, el cajón peruano, para que pudiera conocerlo y experimentar con él. El artista se mostró curioso y dispuesto a investigar más sobre los instrumentos locales para incorporarlos en futuras producciones.

“Antes de incluir algún instrumento peruano en mi próximo álbum, quiero aprender e investigar más sobre ellos”, aseguró.

“Perú es fundamental”: el país que le cumplió el sueño de llenar un estadio

Milo J no ocultó su gratitud hacia el público peruano, que agotó en tiempo récord las entradas para su show del 17 de abril en el Estadio Nacional de Lima, convirtiéndose en el primer estadio que llena fuera de Argentina.

“Ustedes saben que nunca me voy a olvidar lo de mañana, ¿no? No va a ser un día más, ustedes son conscientes, ¿no?”, dijo ante la ovación de los presentes.

El cantante relató cómo vivió el momento en que le informaron que el concierto estaba sold out: “Ese día me levanté y me dijeron que había agotado entradas. Amo el Perú y amo todo lo que está pasando en este país”, expresó, dejando en claro el peso emocional de este logro en su carrera.

Durante el encuentro, Milo J agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó que llenar el Estadio Nacional es un sueño cumplido.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii
Durante el encuentro, Milo J agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó que llenar el Estadio Nacional es un sueño cumplido.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii

Preguntas, confesiones y música en vivo

Durante el encuentro, Milo J también reveló cuál es la canción más especial de su último álbum “La vida es más corta”. “Luciérnagas es la más especial para mí”, compartió. Además, confesó que el tema que le “salvó la vida” fue “Milagrosa”, describiéndolo como un antes y después en su historia personal y artística.

El público vibró cuando el artista interpretó en vivo tres de sus canciones más emblemáticas: “Solifican12”, “Gil” y “Luciérnagas”, generando una atmósfera de cercanía y emoción difícil de igualar en un evento de gran escala.

El público vibró con las interpretaciones en vivo de “Solifican12”, “Gil” y “Luciérnagas” en el patio del MALI.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii
El público vibró con las interpretaciones en vivo de “Solifican12”, “Gil” y “Luciérnagas” en el patio del MALI.. Infobae Perú: Tomás Ezerskii

Colaboraciones y próximos pasos

Entre las preguntas, Milo J reveló que le gustaría colaborar con artistas peruanos, mencionando a A. Chal como uno de sus favoritos para un futuro trabajo conjunto. El interés por la cultura y el sonido nacional fue un tema recurrente, y el músico prometió investigar y experimentar con instrumentos autóctonos en sus próximos proyectos.

Al cierre del encuentro, el cantante argentino invitó a todos los asistentes a su esperado concierto en el Estadio Nacional, asegurando que será una noche inolvidable tanto para él como para sus seguidores. “Nunca me voy a olvidar de este momento. Perú es fundamental en mi historia”, reiteró antes de despedirse.

El cantante argentino invitó a todos los asistentes a su esperado concierto en el Estadio Nacional. Infobae Perú: Tomás Ezerskii.
El cantante argentino invitó a todos los asistentes a su esperado concierto en el Estadio Nacional. Infobae Perú: Tomás Ezerskii.

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