Perú

Pamela Franco encara a Rebeca Escribens y explica por qué no fue a su programa: “No quería aguantar cosas”

La cantante sprprendió al explicar en vivo por qué no asistió a una entrevista. “No estaba preparada emocionalmente para aguantar preguntas difíciles”, dijo.

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La cantante Pamela Franco le explica cara a cara a la conductora Rebeca Escribens los motivos por los que canceló su asistencia a su programa, revelando que no se sentía emocionalmente preparada en ese momento.

La mañana del 17 de abril, el set de América Hoy se convirtió en escenario de un intenso cruce entre Pamela Franco y las conductoras Rebeca Escribens y Janet Barboza.

El episodio, transmitido en vivo, no solo captó la atención de los televidentes, sino que se viralizó rápidamente en redes sociales por la sinceridad y firmeza con la que la cantante abordó temas personales y profesionales.

Pamela, acompañada de Melanie Martínez para promocionar su más reciente sencillo “Que no me provoque”, fue consultada por Rebeca sobre un episodio en el que la artista no asistió a una entrevista previamente pactada.

La respuesta fue directa y sin rodeos: “Mira, te voy a estar sincera, ¿ya? La verdad. Y mirándote a la cara. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que uno por ser artista tiene que ser de piedra y a veces hay momentos en que uno no se siente bien emocionalmente. Sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no estaba preparada, como que no quería estar aguantando”, explicó.
Pamela Franco encaró a Rebeca Escribens en América Hoy y explicó con sinceridad por qué no asistió a una entrevista anterior. Captura: América TV.
Pamela Franco encaró a Rebeca Escribens en América Hoy y explicó con sinceridad por qué no asistió a una entrevista anterior. Captura: América TV.

“Preferí evitar una falta de respeto”: la sinceridad de Pamela Franco

La cantante chimbotana continuó su explicación, dejando claro que su ausencia fue una decisión consciente para evitar una posible confrontación incómoda. “Para evitar una falta de respeto o cualquier cosa, prefería evitar. Le soy franca”, confesó la cantante, generando un momento de tensión en el set.

La conductora de América TV, por su parte, defendió su rol como entrevistadora y aseguró que siempre cuida sus preguntas y respeta a los invitados:

“A lo largo de los diez años que llevo en América Espectáculos he tratado siempre de ser correcta… Jamás haría sentir incómoda a ningún invitado”, sostuvo, aunque agradeció la honestidad de Pamela.

Pamela Franco y Janet Barboza: la tensión sube de tono

La dinámica del programa cambió aún más cuando Janet Barboza intervino para preguntar si existía un tema personal no resuelto entre ambas. Barboza reconoció la tensión y preguntó: “Tú has sentido y has repetido en varios programas que yo tengo algo personal en contra tuyo, ¿eso realmente lo sientes?”.

Pamelafue enfática: “Lo he dicho y lo afirmo, nunca hemos sido amigas… pero tampoco te he hecho nada a ti personal para que sientas que en momentos porque no solo nos hemos encontrado en un set de televisión… hay cosas que uno puede dar su opinión como conductora pero no puedes pasarte de la línea de conductora, lo que tú asumes por un celular”.

Franco fue aún más directa al sugerir que la amistad de Barboza con Christian Domínguez, padre de su hija, pudo influir en la cobertura mediática de su vida privada:

“Yo hablo de la línea que creo yo que la pasaste, quizá porque tienes amistad con el papá de mi hija y en algún momento… tú agarrabas en un momento muy crítico de mi vida y decías ‘Me ha llegado esta información’ y yo sé perfectamente quién está detrás”.

El intercambio entre la artista y la presentadora se intensificó al abordar supuestas influencias personales y el trato de temas privados en televisión nacional. América Hoy/ América TV

Janet Barboza responde a Pamela Franco

Tras el intenso cruce, Janet Barboza intentó restar dramatismo y devolver la calma al set: “No se molesten, no se arañen”, dijo, aunque la tensión permaneció palpable hasta el final del bloque.

El episodio dejó en evidencia la importancia de cuidar la salud emocional de los artistas y el reto de separar lo profesional de lo personal en los espacios de televisión en vivo. Pamela Franco, por su parte, dejó claro que, ante todo, priorizará su bienestar y que no está dispuesta a tolerar situaciones que la incomoden.

Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso encuentro en América Hoy. América TV
Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso encuentro en América Hoy. América TV

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