Perú

Fenómeno El Niño costero podría durar hasta enero de 2027 y alcanzar magnitud moderada en los próximos meses, según ENFEN

La Comisión Multisectorial encargada del ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y advierte que el fenómeno se mantendría en condición débil en el corto plazo, aunque no descarta un incremento de intensidad hasta alcanzar niveles moderados entre junio y julio

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-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín
-FOTODELDIA- LIM02. PIURA (PERÚ), 14/03/2017.- Un poblador trata de cruzar una calle inundada hoy, martes 14 de marzo del 2017, por las lluvias torrenciales caídas sobre el sector de El Indio, en la provincia de Castilla, de la región de Piura en la costa norte de Perú. Varios ministros de Estado visitan hoy la región Piura, al norte de Perú, para hacer una evaluación de los daños y necesidades de la población, tras las inundaciones y deslizamientos de lodo por las intensas lluvias provocadas por un fenómeno del Niño costero. EFE/Elías Agustín

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ente oficial peruano de monitoreo climático y oceanográfico, advirtió que el Fenómeno El Niño costero podría extenderse hasta enero de 2027. El organismo mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” tras confirmar, mediante el comunicado oficial N° 07-2026 publicado el 16 de abril, que el evento continuaría con magnitud débil, aunque existe la posibilidad de que alcance magnitud moderada en los próximos meses.

En su pronunciamiento, la ENFEN anticipa que la magnitud esperada será débil la mayor parte del periodo, sin descartar episodios moderados que podrían ocurrir durante el invierno austral. Esta proyección, basada en pronósticos climáticos nacionales e internacionales, señala a la región Niño 1+2 como área de vigilancia prioritaria. El comunicado destaca que el actual fenómeno difiere de años previos por una duración considerablemente más prolongada que los episodios recientes registrados en el litoral peruano.

El fenómeno El Niño costero se refiere al calentamiento anómalo del mar frente a la costa norte y central del Perú, lo que altera los patrones de lluvia, temperatura del aire y la distribución de recursos marinos. La alerta declarada por ENFEN exige a las instituciones y a la sociedad anticipar acciones inmediatas de preparación y respuesta frente a los riesgos hidrometeorológicos y las posibles afectaciones productivas directas.

Comunicado oficial de ENFEN con el título "Alerta de El Niño Costero", mostrando texto, íconos de clima y logos de instituciones peruanas sobre un fondo borroso
La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la "Alerta de El Niño Costero" tras confirmar que el fenómeno se extendería hasta enero de 2027 con posible magnitud moderada en los próximos meses. (Foto: X / ENFEN)

ENFEN prevé extensión de El Niño costero hasta enero de 2027

De acuerdo con el Comunicado Oficial ENFEN N° 07-2026, se considera más probable que El Niño costero persista hasta enero de 2027, con una magnitud débil, aunque persiste la posibilidad de episodios moderados, sobre todo entre junio y julio de 2026. Este pronóstico diferencial posiciona el periodo de afectación como uno de los más extensos registrados para la costa peruana en los últimos años.

El comunicado precisa: “[...] es más probable que El Niño costero continúe hasta enero de 2027 con una magnitud débil, pudiendo alcanzar una magnitud moderada entre junio y julio del presente año”.

ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

En cuanto al Pacífico central, particularmente en la región Niño 3.4, los modelos climáticos sugieren una mayor probabilidad de condiciones neutras entre mayo y junio de 2026. A partir de julio podría desarrollarse un evento El Niño, que se extendería hasta enero de 2027 y alcanzaría mayor intensidad especialmente entre noviembre y diciembre. La dinámica del sistema oceánico y atmosférico incrementa la variabilidad del clima sudamericano, afectando la precipitación y temperatura regional.

La respuesta institucional al estado de alerta comunicado por la ENFEN establece que El Niño costero permanecerá activo hasta enero de 2027, con predominio de magnitud débil salvo transición posible a moderada en el invierno de 2026. Persisten incertidumbres sobre la evolución del fenómeno en el Pacífico central, donde se espera una vigilancia continua y acciones coordinadas ante potenciales impactos climáticos.

Costa norte registraría incremento de lluvias entre abril y junio

El pronóstico estacional de la ENFEN para la costa norte durante el trimestre abril-junio de 2026 indica que la zona experimentará lluvias en rangos de normales a superiores, con mayor concentración en abril. Este incremento ocurrirá principalmente en eventos localizados, ya que el periodo general de lluvias se encuentra en su fase final.

En materia hidrológica, la ENFEN prevé que los caudales de los ríos en la Región Hidrográfica del Pacífico se mantendrán dentro de los valores considerados normales. No obstante, la entidad advierte sobre la posibilidad de “incrementos puntuales en los ríos de la zona norte”, lo que podría derivar en desbordes o inundaciones localizadas en sectores vulnerables.

El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)
El monitoreo técnico continúa sobre el Fenómeno de el Niño ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar a zonas vulnerables del país. (Foto: Agencia Andina)

A lo largo del litoral costero, se espera que las temperaturas del aire permanezcan por encima del promedio, lo que favorecerá una mayor evaporación y podría originar incidencias vinculadas al calor, según detalla la ENFEN en su comunicado de abril de 2026.

Efectos sobre la pesca: alteración en distribución de anchoveta y bonito

El Fenómeno El Niño costero afectará una vez más la dinámica de los recursos pesqueros más importantes, en particular la anchoveta y el bonito. La ENFEN proyecta que la anchoveta, correspondiente al stock norte-centro, registre “una distribución principalmente dentro de las 48 kilómetros de la costa (30 millas)”. Este patrón evidencia una alteración respecto a su comportamiento usual, con repercusiones potenciales para los sectores de pesca industrial y artesanal.

Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)
Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)

Respecto al bonito, la ENFEN indica que su disponibilidad se mantendrá a lo largo de toda la costa, lo que permitirá que las actividades de extracción continúen en el sector pesquero en el corto plazo. Estos cambios en distribución y abundancia de especies se atribuyen a las variaciones de temperatura en aguas superficiales y subyacentes generadas por el fenómeno.

¿Perú podría verse afectado por un “Súper Niño”?

El Fenómeno El Niño podría intensificarse hasta alcanzar niveles sin precedentes hacia finales de 2026, según proyecciones del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF). El diario estadounidense The Washington Post informa que este evento climático, en su versión de “Súper Niño”, superaría la intensidad registrada en 2015, cuando las temperaturas del Pacífico ecuatorial superaron los 2,8 °C.

La proyección del ECMWF indica que, de concretarse este escenario, Perú se vería directamente afectado por lluvias extraordinarias, inundaciones y olas de calor más prolongadas, especialmente en las regiones costeras y andinas. El fenómeno, causado por un sostenido incremento de la temperatura del Océano Pacífico, altera los patrones de humedad y precipitación, facilitando episodios extremos de clima.

Especialistas consultados por The Washington Post y el ECMWF advierten que los efectos no se limitarían a Sudamérica: regiones de África, Estados Unidos, Europa y el Caribe podrían experimentar sequías severas y cambios drásticos en la agricultura. En el caso peruano, el impacto sería especialmente grave para la infraestructura, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, dadas las experiencias previas con eventos El Niño intensos.

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