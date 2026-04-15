Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar su separación: “Aquí estoy, firme y de pie”

Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar separación:

La vida personal de Reimond Manco volvió a ser noticia tras el anuncio oficial del fin de su matrimonio con Lilia Moretti, madre de sus hijos. La separación se confirmó luego de la difusión de videos y conversaciones atribuidas al exfutbolista, que generaron una ola de comentarios y críticas en el espectáculo y en redes sociales.

La noche del 14 de abril, el programa 'Magaly TV La Firme’ presentó un informe en el que se expusieron chats y videos íntimos que involucraban a Manco con una colaboradora identificada como Maydiel, miembro de su entorno laboral.

El informe, acompañado por testimonios y declaraciones de la joven, puso en el centro del debate la exposición de la vida privada y los límites de la confianza en pareja.

Reimond Manco confirma la separación y pide respeto para su familia

Frente a la repercusión del caso, Reimond Manco compartió un comunicado en sus redes sociales: “Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”.

Reimond Manco publicó un comunicado en redes sociales confirmando el fin de su matrimonio. (Instagram Reimond Manco)

El exfutbolista pidió perdón a su familia y solicitó respeto y consideración para sus hijos y para Lilia Moretti en este momento delicado.

“Me duele profundamente que estén pasando por esto. Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil”, concluyó Manco, evidenciando el impacto emocional que la controversia ha tenido en su entorno familiar.

El mensaje de Lilia Moretti

Mientras las redes y los medios debatían sobre la veracidad de los chats y la actitud de Manco, Lilia Moretti optó por no emitir declaraciones directas ni eliminar las publicaciones familiares en sus plataformas digitales. Sin embargo, tras la confirmación de la separación, la madre de cuatro hijos publicó un mensaje que rápidamente se viralizó por su tono de fortaleza y resiliencia:

“Aquí estoy, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Soy echada pa’lante, y cuando la vida aprieta... yo aprieto más fuerte”.

El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una declaración de empoderamiento y un recordatorio de su rol de madre y mujer resiliente, capaz de sobreponerse a las adversidades.

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, compartió un mensaje de fortaleza tras anunciar su separación con el exfutbolista.

Polémica mediática y retractaciones: ¿Qué ocurrió con los chats?

El escándalo mediático se agravó cuando la joven involucrada, Maydiel, realizó una transmisión en vivo junto a Manco para retractarse de las acusaciones. La colaboradora admitió que los chats presentados originalmente habían sido alterados por ella misma en un momento de rabia.

“Todos esos chats los alteré. Ustedes saben que hoy en día es fácil hacer todo eso. Y lo hice en un momento de cólera, de rabia, y créanme que yo ya he hablado con Reimond. Estoy muy arrepentida”, confesó.

Pese a la retractación, el daño mediático ya estaba hecho. Magaly Medina, conductora del programa que difundió el informe, fue enfática: “Si eres un hombre respetuoso de tu familia… no andas pidiéndole el pack a cualquier mujer… eso ya es traición”.

Para la periodista, el respeto en la pareja implica también cuidar el entorno digital y evitar situaciones que puedan perjudicar la estabilidad familiar.

Mujer asegura que editó los chats que mostró en Magaly TV La Firme.

Reacciones en redes y apoyo a Lilia Moretti

La publicación de Moretti fue rápidamente compartida y comentada por usuarios y figuras del espectáculo, quienes destacaron su actitud valiente y el ejemplo que brinda a otras mujeres en situaciones similares. Los mensajes de apoyo resaltaron la importancia de priorizar el bienestar de los hijos y la dignidad personal frente a la adversidad.

Algunos seguidores interpretaron la decisión de mantener fotos familiares en sus redes como una señal de madurez y serenidad, mientras otros criticaron la exposición mediática y la falta de límites entre lo privado y lo público.