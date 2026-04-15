Perú

Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar su separación: “Aquí estoy, firme y de pie”

La todavía del exfutbolista compartió un emotivo mensaje de resiliencia y fortaleza en sus redes sociales tras la confirmación de su separación con el exfutbolista.

Guardar
Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar separación:
Esposa de Reimond Manco, Lilia Moretti, publica emotivo mensaje tras anunciar separación:

La vida personal de Reimond Manco volvió a ser noticia tras el anuncio oficial del fin de su matrimonio con Lilia Moretti, madre de sus hijos. La separación se confirmó luego de la difusión de videos y conversaciones atribuidas al exfutbolista, que generaron una ola de comentarios y críticas en el espectáculo y en redes sociales.

La noche del 14 de abril, el programa 'Magaly TV La Firme’ presentó un informe en el que se expusieron chats y videos íntimos que involucraban a Manco con una colaboradora identificada como Maydiel, miembro de su entorno laboral.

El informe, acompañado por testimonios y declaraciones de la joven, puso en el centro del debate la exposición de la vida privada y los límites de la confianza en pareja.

Reimond Manco confirma la separación y pide respeto para su familia

Frente a la repercusión del caso, Reimond Manco compartió un comunicado en sus redes sociales: “Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”.

Comunicado de Reimond Manco
Reimond Manco publicó un comunicado en redes sociales confirmando el fin de su matrimonio. (Instagram Reimond Manco)

El exfutbolista pidió perdón a su familia y solicitó respeto y consideración para sus hijos y para Lilia Moretti en este momento delicado.

“Me duele profundamente que estén pasando por esto. Solo les pido respeto y consideración para ellos en este momento tan difícil”, concluyó Manco, evidenciando el impacto emocional que la controversia ha tenido en su entorno familiar.

El mensaje de Lilia Moretti

Mientras las redes y los medios debatían sobre la veracidad de los chats y la actitud de Manco, Lilia Moretti optó por no emitir declaraciones directas ni eliminar las publicaciones familiares en sus plataformas digitales. Sin embargo, tras la confirmación de la separación, la madre de cuatro hijos publicó un mensaje que rápidamente se viralizó por su tono de fortaleza y resiliencia:

“Aquí estoy, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje. Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Soy echada pa’lante, y cuando la vida aprieta... yo aprieto más fuerte”.

El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una declaración de empoderamiento y un recordatorio de su rol de madre y mujer resiliente, capaz de sobreponerse a las adversidades.

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, compartió un mensaje de fortaleza tras anunciar su separación con el exfutbolista.
Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, compartió un mensaje de fortaleza tras anunciar su separación con el exfutbolista.

Polémica mediática y retractaciones: ¿Qué ocurrió con los chats?

El escándalo mediático se agravó cuando la joven involucrada, Maydiel, realizó una transmisión en vivo junto a Manco para retractarse de las acusaciones. La colaboradora admitió que los chats presentados originalmente habían sido alterados por ella misma en un momento de rabia.

“Todos esos chats los alteré. Ustedes saben que hoy en día es fácil hacer todo eso. Y lo hice en un momento de cólera, de rabia, y créanme que yo ya he hablado con Reimond. Estoy muy arrepentida”, confesó.

Pese a la retractación, el daño mediático ya estaba hecho. Magaly Medina, conductora del programa que difundió el informe, fue enfática: “Si eres un hombre respetuoso de tu familia… no andas pidiéndole el pack a cualquier mujer… eso ya es traición”.

Para la periodista, el respeto en la pareja implica también cuidar el entorno digital y evitar situaciones que puedan perjudicar la estabilidad familiar.

Mujer asegura que editó los chats que mostró en Magaly TV La Firme.
Mujer asegura que editó los chats que mostró en Magaly TV La Firme.

Reacciones en redes y apoyo a Lilia Moretti

La publicación de Moretti fue rápidamente compartida y comentada por usuarios y figuras del espectáculo, quienes destacaron su actitud valiente y el ejemplo que brinda a otras mujeres en situaciones similares. Los mensajes de apoyo resaltaron la importancia de priorizar el bienestar de los hijos y la dignidad personal frente a la adversidad.

Algunos seguidores interpretaron la decisión de mantener fotos familiares en sus redes como una señal de madurez y serenidad, mientras otros criticaron la exposición mediática y la falta de límites entre lo privado y lo público.

Temas Relacionados

Reimond Mancoperu-entretenimientoLilia Moretti

Más Noticias

APP admite derrota de César Acuña y reconoce que sumar streamers no fue suficiente: “Faltaron mecanismos adicionales”

El portavoz del partido, Elio Riera, aceptó que los resultados electorales estuvieron muy por debajo de lo esperado y señaló que representan un llamado de atención para realizar una “reingeniería” en el partido

APP admite derrota de César Acuña y reconoce que sumar streamers no fue suficiente: “Faltaron mecanismos adicionales”

Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026

El club de Chongoyape condenó enérgicamente los actos de racismo sufridos por su jugador durante el encuentro frente a los moqueguanos, solicitando a las autoridades una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares

Juan Pablo II repudia insultos racistas contra Jack Durán y exige acciones inmediatas tras el partido ante CD Moquegua por Liga 1 2026

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

La lideresa de Fuerza Popular pidió actuar con responsabilidad en medio del conteo ajustado y remarcó que cualquier denuncia debe seguir los canales legales establecidos

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

Mía León sostiene las aspiraciones de Perú en la Liga de Naciones Femenina y fija la mira en Ecuador: “Esto no termina aquí”

La capitana del seleccionado nacional, imperial en la zaga defensiva, señaló que el conjunto dirigido por Antonio Spinelli no se plantea otro resultado en Quito que no sea la victoria. “No hay rival que no se pueda pelear”, consignó

Mía León sostiene las aspiraciones de Perú en la Liga de Naciones Femenina y fija la mira en Ecuador: “Esto no termina aquí”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘celeste’ apunta a dar el golpe en el Allianz Parque de Sao Paulo contra el actual líder del Brasileirao y subcampeón de la Copa Libertadores 2025. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

Vladimir Cerrón sugiere que, de no estar prófugo, ocuparía el lugar de Roberto Sánchez en disputa de la segunda vuelta

Carlos Álvarez niega haber abandonado el partido País Para Todos: “Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo”

APP admite debacle electoral de César Acuña y acepta error por incluir streamers en campaña: “Es un llamado de atención”

Gremios empresariales piden la destitución de Piero Corvetto como jefe de la ONPE por fallas en la elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

Reimond Manco anuncia el fin de su matrimonio luego de videos y mensajes expuestos en el programa de Magaly Medina

Luren Márquez fue coronada como Miss Perú 2026 en una íntima ceremonia en el Callao

Las madres de Alejandra Baigorria y Said Palao posan felices tras reconciliación de sus hijos

Nora Suzuki, la voz japonesa de la salsa, y su lazo con Lima: “Perú tiene un corazón muy cálido”

Milett Figueroa niega vínculo con conferencista argentino Dante Gebel tras separarse de Marcelo Tinelli: “Esto es falso”

DEPORTES

Mía León sostiene las aspiraciones de Perú en la Liga de Naciones Femenina y fija la mira en Ecuador: “Esto no termina aquí”

Mía León sostiene las aspiraciones de Perú en la Liga de Naciones Femenina y fija la mira en Ecuador: “Esto no termina aquí”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Palmeiras: partido en Sao Paulo por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

“Joao Grimaldo está mejorando, si continúa trabajando tendrá un mayor impacto”: DT del Sparta Praga halaga el crecimiento del peruano

Julio César Uribe apela a la reciente recuperación de Sporting Cristal para sacar adelante duelo contra Palmeiras por Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs América de Cali HOY: partido por fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026