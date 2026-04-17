José Balcázar no comprará aviones caza F-16 de EE.UU y retrasa modernización de la FAP: “Lo dejamos al nuevo gobierno”

José María Balcázar revela que está en conversaciones con el premier Arroyo para analizar la decisión. Insinúa que lo ideal sería que el nuevo gobierno, con un mandato ciudadano, afronte este tema de gran magnitud. (Crédito: Exitosa)

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció que su gobierno no concretará la compra de aviones de combate F-16 Fighting Falcon a Estados Unidos durante su gestión, y que la decisión será trasladada a la próxima administración.

En entrevista con Exitosa, el jefe de Estado explicó que, si bien existe un cronograma previamente establecido para la adquisición de estas aeronaves, su ejecución no es definitiva. “Estoy evaluando esta situación, estoy conversando con el premier para ver la toma de una decisión sobre este tema que es importante”, señaló, al confirmar que el proceso aún se encuentra en revisión dentro del Ejecutivo.

Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

No concretará compra

Balcázar remarcó que el carácter transitorio de su administración influye directamente en la postura adoptada respecto a esta compra. “Dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio, pienso yo por ahora de que lo dejaríamos para el nuevo gobierno”, afirmó, al indicar que una decisión de esta magnitud debería recaer en las autoridades que asumirán tras las elecciones.

En esa línea, el mandatario sostuvo que el próximo gobierno contará con mayor legitimidad política para definir una operación de alto impacto. “Sería ideal que sea el nuevo gobierno que tome esta decisión, tras la elección y voluntad de la ciudadanía”, agregó, en referencia a la necesidad de que el proceso sea conducido por una gestión con mandato completo.

Fuerza Aérea del Perú elige a los F-16 de Estados Unidos para modernizar su flota de aviones caza. (Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

Endeudamiento enorme

El presidente también puso énfasis en el componente económico de la eventual compra, al advertir que implicaría un compromiso financiero considerable para el país. “Este tema implica un endeudamiento para el país enorme”, manifestó, al justificar la cautela del Ejecutivo frente a una inversión de gran escala en el sector Defensa.

Asimismo, indicó que el análisis se realiza en coordinación con el Consejo de Ministros, con el objetivo de evaluar la pertinencia del gasto en el contexto actual. “Voy a conversar con el gabinete para ver qué decisión tomamos”, precisó, dejando abierta la posibilidad de una definición en los próximos días.

Gobierno continuará compra de F-16, según Balcázar; Álvarez asegura que proceso sigue en evaluación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Continuidad de decisiones

La adquisición de los F-16 había sido impulsada por gestiones anteriores, que establecieron un cronograma para avanzar en la modernización de la Fuerza Aérea del Perú. Sin embargo, Balcázar aclaró que dicho plan no es inamovible. “Entiendo que hay un cronograma que han trabajado los gobiernos anteriores, pero eso no significa que sea inamovible”, sostuvo.

El tema también ha generado debate sobre la prioridad de este tipo de inversiones frente a otras necesidades del país. En ese contexto, el mandatario reiteró su postura de prudencia. “Es una decisión tremendamente importante”, expresó, al referirse al impacto estratégico y financiero de la operación.

Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea. (Foto: Difusión)

Decisión para el próximo gobierno

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que la decisión aún no ha sido cerrada de manera formal, aunque su posición apunta a postergar la compra. “Vamos a conversar bien y tomar una decisión en gabinete probablemente la próxima semana”, indicó, en relación con la reunión que sostendrá con sus ministros.

Mientras tanto, el proceso de adquisición de los aviones F-16 Fighting Falcon queda en suspenso, a la espera de una definición oficial. De confirmarse la postergación, será la próxima administración la que determine si continúa con el plan de modernización de la Fuerza Aérea del Perú o replantea la estrategia en materia de defensa.