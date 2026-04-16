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Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tras su derrota con Coquimbo Unido, la ‘U’ buscará mantenerse en la lucha por el título frente los ‘rojinegros’ en Arequipa, donde también se definirá la suerte de Javier Rabanal. Entérate de los detalles del decisivo duelo

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Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La fecha 11 del Torneo Apertura 2026 en la Liga1 se aproxima y trae consigo un choque decisivo entreUniversitario de Deportes y Melgar. Este enfrentamiento, programado en Arequipa, trasciende la disputa de puntos: el desenlace podría influir directamente en las opciones del club crema para mantenerse en la lucha por el título nacional y, de igual manera, determinar el destino de Javier Rabanal como director técnico.

Universitario vs Melgar: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026

El esperado enfrentamiento entre los ‘cremas’ y los ‘rojinegros’ se jugará el domingo 19 de abril en el estadio Monumental de la UNSA, en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. El pitazo inicial está programado para las 17:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami podrán ver el partido a partir de las 18:15, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro arrancará a las 19:15. De este modo, el cronograma facilita que la afición de distintos países tenga la oportunidad de disfrutar del espectáculo futbolístico en sus respectivos horarios.

Universitario de Deportes – Coquimbo Unido – Estadio Monumental – Copa Libertadores 2026 – Perú – deportes – 9 abril
Universitario destacó la importancia del apoyo del público y afinó detalles logísticos para garantizar un desarrollo seguro del encuentro. (Facebook / Universitario)

Canal TV para ver Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva del partidazo en Arequipa por la Liga 1 2026 será responsabilidad de L1 Max, que garantiza la emisión en vivo de todos los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. Los aficionados pueden acceder a este canal a través de servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Además, L1 Max ofrece la posibilidad de ver los encuentros en línea mediante la aplicación Liga 1 Play, lo que permite seguir la jornada desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta alternativa digital resulta conveniente para quienes prefieren no depender de la televisión tradicional.

Por otra parte, Infobae Perú informó que realizará una cobertura integral de cada partido de la fecha. La plataforma brindará información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas clave y declaraciones importantes, asegurando que los seguidores dispongan de todos los datos relevantes del campeonato.

Así llegan Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026

Un traspié en la Copa Libertadores ha dejado a Universitario de Deportes en una situación delicada antes de su próximo compromiso en la Liga1 2026. Tras la derrota frente a Coquimbo Unido por 2-0 en el estadio Monumental, el equipo se enfrenta al desafío de recuperar terreno en el Torneo Apertura, sabiendo que una nueva caída podría complicar aún más sus aspiraciones en el campeonato local.

El siguiente encuentro presenta una dificultad adicional: el rival será Melgar, un equipo que viene de lograr una victoria contundente como visitante. El triunfo por 3-1 ante Sport Boys en la fecha 10, con dos goles de Jhonny Vidales y uno de Matías Zegarra, ha colocado al conjunto de la altura en una posición anímica favorable y con impulso para continuar escalando en la tabla.

Ambos equipos llegan al partido con la urgencia de sumar. Para la ‘U’, un nuevo tropiezo podría alejarlos de la zona alta y marcaría la salida de Javier Rabanal, mientras que los ‘rojinegros’ buscan aprovechar el envión tras su última victoria. La altura será un factor determinante y podría inclinar la balanza a favor del equipo local.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

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