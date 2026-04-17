Cuatro cajas de votos en la basura: JNE desmiente a la ONPE y denuncia irregularidades en traslado de material electoral

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se presenta ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por irregularidades detectadas durante las elecciones. Burneo señala que cajas con actas fueron transportadas en vehículos particulares sin la debida custodia, contradiciendo y calificando de 'falso' un comunicado de la ONPE. | Canal N

En busca de determinar las verdaderas causas de las demoras registradas en las Elecciones Generales 2026, celebradas el domingo 12 de abril, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para exponer su versión de los hechos.

Desde las 2 de la tarde de este viernes 17, Burneo respondió preguntas sobre las irregularidades detectadas durante los comicios, las cuales ocasionaron que 211 mesas de sufragio no fueran instaladas.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

¿ONPE miente?

Durante estas investigaciones, surgió una nueva polémica: 1.200 cédulas de votación, distribuidas en cuatro cajas lacradas, fueron encontradas en un tacho de basura en el distrito de Surquillo.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que el incidente se debió a una negligencia durante el traslado de ánforas y actas hacia la sede central. Además, precisó que la cadena de custodia se mantuvo gracias a la presencia de un coordinador de la ONPE, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones en el vehículo.

No obstante, durante una de sus intervenciones en el Palacio Legislativo, el jefe del JNE contradijo la versión de la ONPE. Según indicó, las cajas con actas fueron trasladadas en vehículos particulares sin la debida custodia.

“Sobre el hallazgo de las cuatro cajas, es preciso indicar que, contrariamente a lo afirmado por la ONPE, no hubo un fiscalizador acompañando ni un efectivo policial. Fueron transportadas en vehículos no registrados, vehículos particulares, y no estuvo presente el Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó Burneo.

“Por lo tanto, el comunicado de la ONPE es falso. Ya se están elaborando los informes que serán remitidos a las autoridades, como la Procuraduría, para que adopten las acciones que correspondan dentro de sus competencias”, agregó la autoridad electoral.

ONPE avisó tarde

El domingo 12 de abril, numerosos ciudadanos en Lima Metropolitana se quedaron sin votar debido a demoras en la instalación de mesas de sufragio, causadas por problemas logísticos en la entrega del material electoral.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones detalló ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que la Oficina Nacional de Procesos Electorales recién informó a las 10 de la mañana de la jornada electoral sobre estas dificultades.

Hasta ese momento, la mayoría de los votantes desconocía la causa de la demora y la falta de material en más de 200 colegios. Inicialmente, la ONPE atribuyó los retrasos a problemas con la empresa de transporte, pero los fiscalizadores del JNE verificaron que las unidades estaban listas en el almacén, identificando que el retraso real se produjo en el embalaje y carga de los equipos, por falta de personal suficiente.

El JNE había advertido días antes sobre estas dificultades y solicitó a la ONPE acelerar la entrega, sin éxito. Durante el proceso electoral, el JNE desplegó más de 48 mil fiscalizadores para supervisar y documentar incidencias en todo el país, mientras se consolidan los informes de lo ocurrido.

Ante todos estos problemas, hasta el momento, el JNE ha recibido 85 pedidos de nulidad del proceso electoral.