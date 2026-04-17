Cuatro Cajas lacradas de la ONPE terminaron en la basura y exponen falla en custodia electoral

Dos hombres manipulan cajas blancas rotuladas con el logo de ONPE en una acera. Los objetos se encuentran cerca de un contenedor verde en la vía pública. Las cajas presentan etiquetas verdes con números de serie y una de ellas muestra la fecha del 16 de abril de 2023. Este video es una cobertura noticiosa sobre el hallazgo de materiales relacionados con la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

El hallazgo de 1.200 cédulas de votación en un tacho de basura en el distrito de Surquillo, Lima, expuso una grave irregularidad en la cadena de custodia del material electoral peruano. La denuncia se dio a conocer la noche del jueves durante la transmisión del programa “Beto a Saber”, conducido por Beto Ortiz, quien exhibió en vivo las cajas y sobres con votos correspondientes a cuatro mesas del distrito de Surco. El incidente generó inquietud sobre el cumplimiento de los protocolos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y llevó a que una funcionaria de la ODPE a reconocer la responsabilidad por la pérdida del material.

¿Qué denunció el programa Beto a Saber?

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el equipo de producción recibió el material gracias a la colaboración de dos ciudadanos, quienes encontraron las cajas con las cédulas en la vía pública y las llevaron hasta los estudios de televisión. Ortiz mostró en cámara los sobres lacrados y firmados por miembros de mesa y personeros, los cuales, según la normativa, debían estar bajo estricta custodia hasta la proclamación oficial de los resultados.

Según describió Beto a Saber, la documentación electoral hallada corresponde a las mesas 050619, 050627, 050618 y 050620, con aproximadamente 300 votos por cada una. El material debió ser trasladado bajo resguardo policial desde los centros de votación hacia las instalaciones de la ONPE y permanecer resguardado hasta que se oficialicen los resultados y se proceda, según el reglamento, a la destrucción de los sobres en presencia de las autoridades electorales y representantes de las organizaciones políticas.

Programa Beto a Saber muestra cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos

La ley que regula estos procedimientos, específicamente la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y su reglamentación interna, establece que los sobres con las cédulas escrutadas deben mantenerse lacrados y bajo custodia oficial. Solo pueden ser destruidos tras la proclamación de resultados y previo aviso al Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones y los personeros legales, quienes deben ser notificados sobre la fecha y el lugar de la destrucción del material.

En declaraciones recogidas por Beto a Saber, Beto Ortiz cuestionó: “¿Cómo es posible que dos ciudadanos encuentren en la basura material que debería estar custodiado hasta la proclamación oficial?”. El conductor remarcó que la evidencia permite reconstruir el conteo de votos de esas mesas y compararlo con las actas publicadas por la ONPE, lo que pone en duda la confiabilidad del sistema de resguardo electoral.

Funcionaria de ONPE reconoce olvido de cédulas

Claudia Sandoval, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Surco, durante su intervención en el programa “Beto a Saber”, reconoció que las cajas con cédulas electorales halladas en la basura correspondían a material de sufragio olvidado en un taxi tras el repliegue de los votos el día de la elección. Explicó que, por "un error involuntario del personal“, cuatro cajas blancas y selladas no fueron retiradas del vehículo contratado mediante una empresa de taxis para el traslado del material. Añadió que, desde la noche del domingo, intentaron contactar al conductor sin éxito, y presentó pruebas de las comunicaciones realizadas en busca de recuperar los sobres.

La funcionaria sostuvo que, si bien la ley exige el traslado en vehículos autorizados y bajo custodia policial, en el taxi donde se olvidaron las cajas viajaban tanto un efectivo policial como un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones y un coordinador técnico de la ONPE, quien era el responsable de asegurar la entrega del material. La jefa de la ODPE Surco calificó el hecho como grave y asumió la responsabilidad institucional, aunque remarcó que la ciudadanía también colaboró al entregar el material encontrado. Finalizó señalando que acudió al programa para exponer la verdad y esclarecer lo ocurrido, aunque el periodista consideró que el jefe nacional de la ONPE debía presentarse a rendir cuentas personalmente.

Claudia Sandoval, jefe ODPE Surco, explicó al Programa Beto a Saber cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos.

Denuncia perjudica labor de ONPE en procesos electorales

El incidente puso bajo escrutinio la actuación del jefe de la ONPE, Piero Corbeto, cuyo nombre figura en la resolución jefatural número 0075-2025, la cual detalla los pasos para el tratamiento, conservación y destrucción de las cédulas de sufragio. La ley establece que, tras el escrutinio, los miembros de mesa deben entregar los sobres lacrados al coordinador de mesa, quien a su vez los traslada al responsable del centro de acopio, siempre con resguardo policial. Cualquier alteración de este protocolo puede comprometer la trazabilidad y la transparencia del proceso.

Durante el programa, se exhibieron los códigos y sellos de seguridad de las cajas, junto con los QR que permiten vincular el material con las actas digitales ya publicadas en el portal de la ONPE. Ortiz invitó a los votantes de las mesas afectadas a comunicarse con la producción para verificar si sus sufragios fueron debidamente considerados.

Programa Beto a Saber muestra cómo cuatro cajas de ONPE terminaron en la basura desestimando más de 1200 votos

El hallazgo y la posterior aceptación del error por parte de un funcionario encendieron el debate sobre la necesidad de reforzar los controles y la capacitación del personal encargado del traslado y resguardo del material electoral. Diversos especialistas consultados por el programa insistieron en que la custodia de los votos no es un trámite secundario y que las actas digitalizadas no pueden sustituir el valor probatorio de los documentos originales.

El material de las cuatro mesas de Surco permanece a disposición de las autoridades competentes, mientras organizaciones civiles y partidos políticos exigen una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y el establecimiento de responsabilidades. El incidente reaviva la discusión sobre la confianza en los procesos electorales y la importancia de mantener intacta la cadena de custodia de los documentos oficiales.