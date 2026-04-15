Perú

Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

Los abogados Rubén Serpa, exafiliado a A.N.T.A.U.R.O., e Indira Rodríguez, de la Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad, presentaron los recursos ante el llamado del líder de Renovación Popular a desconocer el proceso electoral

Guardar
La denuncia de Serpa solicita la detención de López Aliaga por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular, los poderes del Estado y el orden constitucional
La denuncia de Serpa solicita la detención de López Aliaga por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular, los poderes del Estado y el orden constitucional

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quedó comprendido este miércoles en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público tras solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declare nulas las elecciones generales y exhortar a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”.

De acuerdo con el documento difundido por el periodista de RPP Carlos Villarreal, la denuncia fue interpuesta por el abogado Rubén Serpa, quien registra “afiliación cancelada” en la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), declarada ilegal por el Poder Judicial en 2024.

Serpa integra una agrupación fundada por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado a 17 años de prisión por homicidio y rebelión, quien en los últimos meses ha aparecido cercano a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el segundo lugar del escrutinio.

El abogado solicitó “en defensa del orden constitucional y democrático” la detención del exalcalde capitalino, a quien le atribuyó “la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular, contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.

López Aliaga convocó a una protesta frente al JNE, donde declaró que no aceptaría el resultado electoral, incluso si accede a la segunda vuelta
López Aliaga convocó a una protesta frente al JNE, donde declaró que no aceptaría el resultado electoral, incluso si accede a la segunda vuelta

La abogada Indira Rodríguez, representante de la Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad, interpuso en paralelo otra denuncia contra López Aliaga por el “supuesto delito de perturbación del proceso electoral e incitación al desorden público mediante actos que promoverían la alteración del orden”.

El documento fue remitido al fiscal provincial penal de turno en el distrito fiscal de Lima, según informó el portal de investigación Epicentro TV.

En la víspera, el candidato convocó a una protesta frente al JNE, donde afirmó que no aceptará el resultado electoral incluso si accede a segunda vuelta y denunció que lo ocurrido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela”.

Seguidamente, reiteró denuncias de supuesto “fraude” por problemas logísticos en la distribución del material electoral que retrasaron la apertura de locales en Lima y obligaron a extender la votación en 13 colegios con más de 52.000 electores.

“Lo puedo demostrar. He pasado todo el día y la noche viendo las mesas que tenían históricamente 230 votos y que ahora tienen 100 votos, porque el material llegó tarde. Digamos que el 30 % de esos votos fuese para Renovación, hablamos de 500.000 votos”, afirmó.

Más de 27,3 millones de peruanos participaron en las elecciones de autoridades nacionales para el periodo 2026-2031
Más de 27,3 millones de peruanos participaron en las elecciones de autoridades nacionales para el periodo 2026-2031

También cuestionó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien acusó de “atentar contra el voto popular” y señaló que “debe terminar en la cárcel” y ser “enmarrocado de una vez”.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Así como en estos lugares de Lima, la votación se extendió en forma excepcional este lunes en mesas de votación en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, donde también se presentaron problemas para que se realizara la votación del domingo.

De confirmarse los resultados de la ONPE al término del conteo, Fujimori y Sánchez, que desplazó del segundo lugar a López Aliaga, disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026Elecciones Perú 2026

Más Noticias

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Con una victoria por la mínima diferencia, los de Pablo Guede pusieron fin a una racha de más de cuatro décadas sin triunfos en La Ciudad de las Flores, consolidando su posición como líder en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Balean a hombre mientras iba en moto con una menor de edad en el Callao: ataque ocurrió tras persecución a pocas cuadras de comisaría

Los ataques, registrados en un corto intervalo de tiempo, generaron preocupación entre vecinos, quienes denuncian la reiteración de hechos violentos y la falta de presencia policial en zonas críticas

Balean a hombre mientras iba en moto con una menor de edad en el Callao: ataque ocurrió tras persecución a pocas cuadras de comisaría

Anunciado el Cyber Wow para este mes: fechas y recomendaciones para aprovechar el evento de ofertas

El evento reunirá a diversas marcas que ofrecerán descuentos en línea por tiempo limitado, en una campaña que impulsa el comercio electrónico y exige a los usuarios informarse bien antes de comprar

Anunciado el Cyber Wow para este mes: fechas y recomendaciones para aprovechar el evento de ofertas

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

El conductor argentino oficializó el fin de su relación con Milett, destacando que la separación se dio en los mejores términos y con cariño hacia la familia de la modelo peruana

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

La veterinaria reafirmó su relación con Salcedo tras las recientes declaraciones de Maju, asegurando que disfrutan juntos su presente y confía en el vínculo sentimental que mantienen.

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Mesa Directiva del Congreso aprueba pagar defensa de Fernando Rospigliosi en proceso por difamación contra Delia Espinoza

Exgerente de la ONPE revela que fallas en distribución fueron advertidas antes de elecciones y señala a más implicados

Rafael López Aliaga envía carta al presidente del JNE y pide suspender proclamación de segundo y tercer lugar de las elecciones

Resultados ONPE al 91.614 % EN VIVO: así va el conteo oficial de votos en las Elecciones de Perú 2026

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

María Pía Vallejos defiende su romance con Gustavo Salcedo y responde a Maju Mantilla: “Disfrutamos el tiempo juntos”

Marcos Llunas presenta el concierto ‘Sinfonía a Mamá’ en el Teatro Municipal de Lima: fecha, invitados y venta de entradas

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

Said Palao confirma reconciliación con Alejandra Baigorria al publicar foto juntos en Barcelona

DEPORTES

Miguel Araujo confía en que Sporting Cristal puede competir “de igual a igual” ante Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Miguel Araujo confía en que Sporting Cristal puede competir “de igual a igual” ante Palmeiras por Copa Libertadores 2026

El delantero del Palmeiras cuyo pase vale más que toda la plantilla de Sporting Cristal en la previa de Copa Libertadores 2026

Alianza Lima rompe la sequía: los años que tuvieron que pasar para que los ‘blanquiazules’ vuelvan a ganar en Tarma

Facundo Callejo exhorta a los simpatizantes de Cusco FC a no perder la fe en Copa Libertadores 2026: “El camino es largo”

Carlos ‘Tato’ Rivero se marcha de Rebaza Acosta y cuestiona al presidente por no cumplir su palabra: “Me molesta porque descarté ofertas”