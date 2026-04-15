Denuncian penalmente a Rafael López Aliaga por llamar a la “insurgencia” y pedir al JNE anular las elecciones

La denuncia de Serpa solicita la detención de López Aliaga por presuntos delitos contra la tranquilidad pública, la voluntad popular, los poderes del Estado y el orden constitucional

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quedó comprendido este miércoles en una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público tras solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declare nulas las elecciones generales y exhortar a sus simpatizantes a sumarse a la denominada “insurgencia civil si se termina de consumar el fraude”.

De acuerdo con el documento difundido por el periodista de RPP Carlos Villarreal, la denuncia fue interpuesta por el abogado Rubén Serpa, quien registra “afiliación cancelada” en la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), declarada ilegal por el Poder Judicial en 2024.

Serpa integra una agrupación fundada por el exmilitar Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), condenado a 17 años de prisión por homicidio y rebelión, quien en los últimos meses ha aparecido cercano a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el segundo lugar del escrutinio.

El abogado solicitó “en defensa del orden constitucional y democrático” la detención del exalcalde capitalino, a quien le atribuyó “la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, contra la voluntad popular, contra los poderes del Estado y el orden constitucional”.

López Aliaga convocó a una protesta frente al JNE, donde declaró que no aceptaría el resultado electoral, incluso si accede a la segunda vuelta

La abogada Indira Rodríguez, representante de la Alianza de Defensa Legal Justicia & Libertad, interpuso en paralelo otra denuncia contra López Aliaga por el “supuesto delito de perturbación del proceso electoral e incitación al desorden público mediante actos que promoverían la alteración del orden”.

El documento fue remitido al fiscal provincial penal de turno en el distrito fiscal de Lima, según informó el portal de investigación Epicentro TV.

En la víspera, el candidato convocó a una protesta frente al JNE, donde afirmó que no aceptará el resultado electoral incluso si accede a segunda vuelta y denunció que lo ocurrido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela”.

Seguidamente, reiteró denuncias de supuesto “fraude” por problemas logísticos en la distribución del material electoral que retrasaron la apertura de locales en Lima y obligaron a extender la votación en 13 colegios con más de 52.000 electores.

“Lo puedo demostrar. He pasado todo el día y la noche viendo las mesas que tenían históricamente 230 votos y que ahora tienen 100 votos, porque el material llegó tarde. Digamos que el 30 % de esos votos fuese para Renovación, hablamos de 500.000 votos”, afirmó.

Más de 27,3 millones de peruanos participaron en las elecciones de autoridades nacionales para el periodo 2026-2031

También cuestionó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a quien acusó de “atentar contra el voto popular” y señaló que “debe terminar en la cárcel” y ser “enmarrocado de una vez”.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Así como en estos lugares de Lima, la votación se extendió en forma excepcional este lunes en mesas de votación en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, donde también se presentaron problemas para que se realizara la votación del domingo.

De confirmarse los resultados de la ONPE al término del conteo, Fujimori y Sánchez, que desplazó del segundo lugar a López Aliaga, disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio.