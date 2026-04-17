Santos Bravos grita y se emociona hasta las lágrimas en el concierto de BTS: “¿Cómo superamos este momento?

Santos Bravos gritan y lloran en el concierto de BTS. IG / Santos Bravos

La fiebre por BTS no tiene límites y los integrantes de la banda peruana Santos Bravos lo demostraron durante su reciente viaje a Corea del Sur, donde asistieron a uno de los esperados conciertos de la agrupación kpop.

A través de su cuenta de Instagram, Santos Bravos compartió un video que capturó las emociones vividas durante el show, mostrando la magnitud del fenómeno global que representa BTS y la profunda admiración que sienten sus colegas latinoamericanos.

Integrantes de Santos Bravos viven una experiencia única al ver a BTS. IG / Santos Bravos

El registro muestra a los cinco integrantes —Kauê Penna, Gabi Bermúdez, Alejandro Aramburú, Drew y Kenneth Lavíll— completamente entregados a la experiencia en el estadio. Desde los primeros acordes, el entusiasmo fue absoluto: todos cantaron, bailaron y gritaron junto a miles de fanáticos de diferentes nacionalidades. El punto más emotivo llegó cuando Kauê Penna no pudo contener el llanto al ver a los integrantes de BTS en el escenario, una reacción que sus compañeros compartieron con abrazos y sonrisas entre lágrimas.

Integrantes de Santos Bravos vivieron con emoción uno de los conciertos de la banda K pop en Corea. IG

El video publicado por Santos Bravos fue acompañado por un mensaje que resume el impacto de lo vivido: “¿Cómo superamos este momento? Gracias por esta increíble experiencia”.

El post rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambas agrupaciones, generando comentarios de apoyo y de identificación por parte de quienes esperan ansiosos la llegada de BTS al Perú.

BTS y su pronta llegada a Perú

Este viaje y la reacción de Santos Bravos no solo reflejan la magnitud del fenómeno BTS, sino que también alimentan la expectativa en torno a la pronta llegada de los surcoreanos a Lima.

La banda, reconocida a nivel global, agotó en tiempo récord las entradas para sus presentaciones en la capital peruana, los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, confirmando el fervor de su fandom local y la capacidad de convocatoria del grupo. Las fechas con sold out desataron una ola de reacciones en redes sociales y pusieron a Lima en la mira de la escena pop internacional.

Por otro lado, crece la expectativa sobre la posibilidad de que Santos Bravos sea el telonero de BTS en sus shows en Lima. Los miembros de la banda peruana han expresado en diferentes ocasiones su admiración por BTS, destacando la influencia que han tenido en su propia propuesta musical y en la evolución del pop latinoamericano.

¿Es probable que Santos Bravos sea el telonero de BTS en Lima?

El impacto de BTS en Perú se hace visible no solo en la venta de entradas, sino también en la movilización de fanáticos, la organización de fanmeetings, la difusión masiva de su música y la presencia del grupo en la conversación cultural del país. La denominada “fiebre BTS” abarca a distintas generaciones y ha transformado la manera en que la música pop se consume y se vive en Lima y otras ciudades del país.

Mientras tanto, Santos Bravos sigue sumando seguidores y fortaleciendo su presencia en la escena local. Su reacción ante el concierto de BTS en Corea del Sur se ha convertido en un símbolo de la pasión y el entusiasmo que caracteriza al fandom latinoamericano, y en un recordatorio del poder de la música para unir culturas y generaciones.

La banda surcoreana BTS tendrá 3 conciertos en el estadio San Marcos de Lima.