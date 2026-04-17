Perú

Santos Bravos grita y se emociona hasta las lágrimas en el concierto de BTS: “¿Cómo superamos este momento?

Los músicos registraron su reacción en redes sociales y se unen a la fiebre por BTS, en medio de la expectativa por uno de los eventos musicales más esperados del año en Perú.

Guardar
Santos Bravos gritan y lloran en el concierto de BTS. IG / Santos Bravos
Santos Bravos gritan y lloran en el concierto de BTS. IG / Santos Bravos

La fiebre por BTS no tiene límites y los integrantes de la banda peruana Santos Bravos lo demostraron durante su reciente viaje a Corea del Sur, donde asistieron a uno de los esperados conciertos de la agrupación kpop.

A través de su cuenta de Instagram, Santos Bravos compartió un video que capturó las emociones vividas durante el show, mostrando la magnitud del fenómeno global que representa BTS y la profunda admiración que sienten sus colegas latinoamericanos.

Integrantes de Santos Bravos viven una experiencia única al ver a BTS. IG / Santos Bravos
Integrantes de Santos Bravos viven una experiencia única al ver a BTS. IG / Santos Bravos

El registro muestra a los cinco integrantes —Kauê Penna, Gabi Bermúdez, Alejandro Aramburú, Drew y Kenneth Lavíll— completamente entregados a la experiencia en el estadio. Desde los primeros acordes, el entusiasmo fue absoluto: todos cantaron, bailaron y gritaron junto a miles de fanáticos de diferentes nacionalidades. El punto más emotivo llegó cuando Kauê Penna no pudo contener el llanto al ver a los integrantes de BTS en el escenario, una reacción que sus compañeros compartieron con abrazos y sonrisas entre lágrimas.

Integrantes de Santos Bravos vivieron con emoción uno de los conciertos de la banda K pop en Corea. IG

El video publicado por Santos Bravos fue acompañado por un mensaje que resume el impacto de lo vivido: “¿Cómo superamos este momento? Gracias por esta increíble experiencia”.

El post rápidamente se viralizó entre los seguidores de ambas agrupaciones, generando comentarios de apoyo y de identificación por parte de quienes esperan ansiosos la llegada de BTS al Perú.

BTS y su pronta llegada a Perú

Este viaje y la reacción de Santos Bravos no solo reflejan la magnitud del fenómeno BTS, sino que también alimentan la expectativa en torno a la pronta llegada de los surcoreanos a Lima.

La banda, reconocida a nivel global, agotó en tiempo récord las entradas para sus presentaciones en la capital peruana, los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026, confirmando el fervor de su fandom local y la capacidad de convocatoria del grupo. Las fechas con sold out desataron una ola de reacciones en redes sociales y pusieron a Lima en la mira de la escena pop internacional.

Por otro lado, crece la expectativa sobre la posibilidad de que Santos Bravos sea el telonero de BTS en sus shows en Lima. Los miembros de la banda peruana han expresado en diferentes ocasiones su admiración por BTS, destacando la influencia que han tenido en su propia propuesta musical y en la evolución del pop latinoamericano.

¿Es probable que Santos Bravos sea el telonero de BTS en Lima?
¿Es probable que Santos Bravos sea el telonero de BTS en Lima?

El impacto de BTS en Perú se hace visible no solo en la venta de entradas, sino también en la movilización de fanáticos, la organización de fanmeetings, la difusión masiva de su música y la presencia del grupo en la conversación cultural del país. La denominada “fiebre BTS” abarca a distintas generaciones y ha transformado la manera en que la música pop se consume y se vive en Lima y otras ciudades del país.

Mientras tanto, Santos Bravos sigue sumando seguidores y fortaleciendo su presencia en la escena local. Su reacción ante el concierto de BTS en Corea del Sur se ha convertido en un símbolo de la pasión y el entusiasmo que caracteriza al fandom latinoamericano, y en un recordatorio del poder de la música para unir culturas y generaciones.

Los siete miembros de la banda BTS, vestidos de manera formal o casual elegante, posan sonriendo frente a la bandera de Perú, que es roja y blanca
La banda surcoreana BTS tendrá 3 conciertos en el estadio San Marcos de Lima.

Temas Relacionados

Santos BravosBTSperu-entretenimiento

Más Noticias

‘Hermética’ llega a Lima: leyenda del metal argentino anuncia concierto tras más de tres décadas de espera

El regreso de Hermética revive la pasión por el metal y promete un encuentro inolvidable entre la leyenda argentina y sus seguidores peruanos.

‘Hermética’ llega a Lima: leyenda del metal argentino anuncia concierto tras más de tres décadas de espera

Día Mundial de la Hemofilia: alrededor 3.400 peruanos viven con esta enfermedad rara, según Minsa

Sangrados prolongados, moretones frecuentes y dolor articular son algunas señales de alerta de la hemofilia, condición que afecta a miles de pacientes en el país

Día Mundial de la Hemofilia: alrededor 3.400 peruanos viven con esta enfermedad rara, según Minsa

Incertidumbre electoral en Perú golpea mercados y eleva presión sobre el dólar

La Bolsa de Valores de Lima cayó por la posibilidad de la izquierda de Roberto Sánchez en segunda vuelta, pero áun no está decidido quién se enfrentará a Keiko Fujimori el 7 de junio

Incertidumbre electoral en Perú golpea mercados y eleva presión sobre el dólar

Gobierno declara Estado de Emergencia en fronteras de seis regiones del Perú por crimen y tráfico ilegal

El Ejecutivo oficializó nuevas restricciones en zonas limítrofes del Perú para reforzar la seguridad y el control migratoriopor un plazo de 60 días

Gobierno declara Estado de Emergencia en fronteras de seis regiones del Perú por crimen y tráfico ilegal

Samahara Lobatón sorprende a Renato Rossini Jr. con inesperada declaración: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”

¿Problemas con Youna? la hija de Melissa Klug lanza comentario que desata polémica

Samahara Lobatón sorprende a Renato Rossini Jr. con inesperada declaración: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Por qué es grave que se haya roto la cadena de custodia de los votos en las Elecciones del domingo 12 de abril? Esto dice la ley

¿Por qué es grave que se haya roto la cadena de custodia de los votos en las Elecciones del domingo 12 de abril? Esto dice la ley

Resultados ONPE al 93.349 % EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

La JNJ destituye a exfiscal supremo promovido por Patricia Benavides

¿El rojo desplaza al naranja? Lo que grita la renovada imagen visual de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta

¿Quién es Piero Corvetto? Perfil del jefe de la ONPE en el centro de la polémica por las elecciones 2026 en Perú

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso enfrentamiento en vivo: “Pasaste la línea, quizá por amistad con el papá de mi hija”

Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso enfrentamiento en vivo: “Pasaste la línea, quizá por amistad con el papá de mi hija”

‘Hermética’ llega a Lima: leyenda del metal argentino anuncia concierto tras más de tres décadas de espera

Samahara Lobatón sorprende a Renato Rossini Jr. con inesperada declaración: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”

Reimond Manco rompe en llanto fuera de cámaras tras admitir infidelidad y perder a su esposa

Magaly Medina responde a Cuto Guadalupe tras demanda: “No tienen correa, me burlé de sus cachos”

DEPORTES

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Figura de Géminis lanzó advertencia a Universitario previo a duelo por tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: “No hay favoritos”

“Hay que tener paciencia”, el firme respaldo del extécnico de Sekou Gassama tras mal momento en Universitario

¿Jesús Castillo se irá de Universitario?: la postura de la ‘U’ sobre su posible salida tras final del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026