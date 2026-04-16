Perú

Resultado al 100% de la ONPE se conocería en mayo debido a las más de 4.600 actas impugnadas

El excanciller Javier González-Olaechea advirtió que las impugnaciones seguirán aumentando y ralentizarán el proceso de conteo oficial

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Las actas observadas deben pasar por un proceso de evaluación antes de ser incorporadas al cómputo final de la ONPE, según explicó el excanciller. (Crédito: Canal N)

El resultado oficial al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría conocerse recién en mayo, en medio de un elevado número de actas electorales impugnadas que vienen retrasando el conteo de votos. Así lo señaló el excanciller Javier González-Olaechea, quien explicó que el proceso enfrenta una carga significativa de observaciones que deben resolverse antes de su contabilización definitiva.

Durante una entrevista con Canal N, el exministro indicó que “al día de hoy en la mañana, 4.632 impugnaciones ya se habían presentado”, lo que evidencia la magnitud del proceso en curso. Añadió que estas cifras no son estáticas, sino que continuarán en aumento conforme avanza la revisión de actas por parte de los actores políticos.

Impugnaciones masivas postergan resultados de la ONPE hasta la primera O segunda semana de mayo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Impugnaciones masivas postergan resultados de la ONPE hasta la primera O segunda semana de mayo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Impacto de las impugnaciones

González-Olaechea precisó que las actas impugnadas no pueden ser incorporadas al conteo oficial de manera inmediata, ya que deben pasar por un proceso de evaluación. “Hay un proceso, porque eso no se puede contabilizar”, sostuvo el excanciller para el citado medio, al referirse a los procedimientos que siguen las autoridades electorales para validar o descartar las observaciones presentadas.

En ese sentido, el avance del conteo se ve condicionado por la capacidad de resolver dichas impugnaciones. Según explicó, este escenario genera una desaceleración en la consolidación de resultados, lo que impacta directamente en la expectativa de conocer cifras finales en el corto plazo.

ONPE continúa con el conteo de votos de las Elecciones generales 2026 que se extendieron un día más por demoras en entrega de materiales. ONPE
ONPE continúa con el conteo de votos de las Elecciones generales 2026 que se extendieron un día más por demoras en entrega de materiales. ONPE

Fragmentación electoral

El excanciller también vinculó el incremento de impugnaciones con la alta cantidad de candidatos que participaron en la contienda. En total, 35 postulantes compitieron por la presidencia, lo que, según indicó, incrementa la probabilidad de observaciones en las actas.

Asimismo, señaló que las impugnaciones no provienen únicamente de los candidatos con mayor respaldo. “No es que solamente impugnan los que están encabezando (…) sino hasta los más desafortunados en estas elecciones”, afirmó, al explicar que incluso partidos con votaciones reducidas presentan recursos sobre los resultados.

Mujer con camiseta marrón y jeans azules depositando un voto en una urna blanca con el logo ONPE. Lleva un bolso beige y sujeta un bolígrafo
El Jurado Nacional de Elecciones detalló cómo se tramitan las actas observadas en el proceso electoral (Composición: Infobae Perú / ONPE)

Proyección del resultado final

En relación con los plazos, González-Olaechea estimó que el resultado al 100% podría demorarse varias semanas. “Yo estimo (…) que no tendríamos el resultado final al 100% del conteo de la ONPE, por lo menos hasta la primera o segunda semana de mayo”, declaró durante la entrevista con Canal N.

El exministro añadió que esta situación podría intensificarse en la medida en que aumenten las impugnaciones, especialmente entre los candidatos que disputan posiciones clave en los resultados. En ese contexto, advirtió que la competencia por el segundo lugar podría generar un mayor número de observaciones, lo que prolongaría aún más el proceso de consolidación de los resultados oficiales.

Primer plano de manos de una persona depositando una papeleta blanca en una urna electoral de cartón con el logo de ONPE en un centro de votación
Un ciudadano deposita su papeleta de votación en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones presidenciales en Perú, reflejando la participación democrática. (Agencia AFP)

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