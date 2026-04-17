Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso enfrentamiento en vivo: “Pasaste la línea, quizá por amistad con el papá de mi hija”

El intercambio entre la artista y la presentadora se intensificó al abordar supuestas influencias personales y el trato de temas privados en televisión nacional. América Hoy/ América TV

El set de ‘América Hoy’ fue escenario de un intenso cruce entre Pamela Franco y Janet Barboza, un episodio que rápidamente acaparó la atención tanto en redes sociales como entre los televidentes del programa. La confrontación se dio en vivo, durante la participación de la cantante junto a Melanie Martínez, quienes asistieron al matutino para promocionar su reciente sencillo “Que no me provoque”. Lo que comenzó como una presentación musical derivó en una conversación cargada de tensión y reproches personales.

Todo inició cuando, durante la entrevista, las conductoras preguntaron si el nuevo tema musical contenía alguna referencia indirecta a Christian Domínguez, expareja de Franco y padre de su hija. Tanto Pamela como Melanie descartaron esa posibilidad y señalaron que la canción busca conectar con el público femenino, resaltando: “Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Janet Barboza encara a Pamela Franco

La dinámica del programa, sin embargo, cambió de tono cuando Janet Barboza reconoció abiertamente la tensión existente en el set. “Sin duda podría ser un momento muy tenso, pero yo siempre les he dicho el set de ‘América Hoy’ es para todos los artistas... creo que sería muy hipócrita de mi parte hacer de cuenta que no pasó absolutamente nada, de decirle que no hay diferencias, las ha habido y creo que es natural”, manifestó la popular conductora.

En ese contexto, la conversación se tornó aún más personal. Rebeca Escribens, también presente en el set, recordó un episodio anterior en el que Pamela Franco no asistió a una entrevista. Franco explicó que, en esa ocasión, no se sentía emocionalmente preparada para enfrentar preguntas difíciles y prefirió evitar un posible momento de incomodidad. “A veces hay momentos donde uno no se siente bien emocionalmente, sentía que de repente me podías decir algo fuerte que en ese momento no quería aguantar, para evitar cualquier falta de respeto”, confesó la cantante.

Rebeca Escribens defendió su labordiciendo que siempre cuida sus palabras, pero respeta su postura y sinceridad. “Yo creo que a lo largo de 10 años que llevo en América Espectáculos he tratado de ser correcta con mis preguntas... lo que muestran ustedes de su vida es lo que nosotros recogemos como noticias es lo que preguntamos, jamás haría sentir incómoda ni a ti ni a nadie”, indicó.

Pamela Franco y Janet Barboza protagonizan tenso encuentro en América Hoy. América TV

Pamela Franco responde a Janet Barboza

La tensión escaló cuando Janet Barboza consultó directamente si existía un tema personal entre ambas. “Tú has sentido y has repetido en varios programas que yo tengo algo personal en contra tuyo, ¿eso realmente lo sientes?”, inquirió Barboza. Pamela Franco fue enfática en su respuesta: “Lo he dicho y lo afirmo, nunca hemos sido amigas... pero tampoco te he hecho nada a ti personal para que sienta que en momentos porque no solo nos hemos encontrado en un set de televisión... hay cosas que uno puede dar su opinión como conductora como dice Rebeca pero no puedes pasarte de la línea de conductora, lo que tú asumes por un celular”.

La cantante fue aún más directa al referirse a episodios específicos: “Yo hablo de la línea que creo yo que la pasaste, quizá porque tienes amistad con el papá de mi hija y en algún momento... tú agarrabas en un momento muy crítico de mi vida y decías ‘Me ha llegado esta información’ y yo sé perfectamente quién está detrás”.

Pamela Franco no dudó en responder a Janet Barboza tras encararla en vivo. América Hoy/ América TV

Con estas palabras, Franco dejó entrever que la relación entre Barboza y Christian Domínguez pudo influir en la cobertura mediática de aspectos privados de su vida.

Tras el intercambio, Janet Barboza intentó restar dramatismo al enfrentamiento y reiteró su postura: “No se molesten, no se arañen”, dijo, intentando cerrar la discusión y devolver la calma al set. No obstante, la tensión entre ambas continuó siendo palpable hasta el final del segmento.