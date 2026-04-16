Perú

Políticos consideran que Rafael López Aliaga profirió una “amenaza de agresión sexual” a Roberto Burneo, jefe del JNE

Voces políticas de distintos sectores alertaron sobre la gravedad de los dichos del líder de Renovación Popular y reclamaron respuestas institucionales ante el tono de sus “amenazas”

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Rafael López Aliaga lanzó un ultimátum al jefe del JNE, Roberto Burneo, exigiendo anular las elecciones en 24 horas y advirtiendo consecuencias si no se cumplía
Rafael López Aliaga lanzó un ultimátum al jefe del JNE, Roberto Burneo, exigiendo anular las elecciones en 24 horas y advirtiendo consecuencias si no se cumplía

Las declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, contra Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), generaron este miércoles una ola de rechazo en distintos sectores políticos, que describieron sus palabras como una “amenaza de violación” expresa.

Durante una manifestación frente a la sede del organismo electoral, el exalcalde de Lima afirmó que lo ocurrido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela” y anunció que no aceptará el resultado de los comicios, incluso si logra pasar a la segunda vuelta.

“Le damos exactamente 24 horas. Tiene hasta las ocho de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. Si no, prepárese. Bien grandazo lo va a tener, para que te comportes como hombre... el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter”, expresó.

La congresista Susel Paredes definió el discurso como una “amenaza de violación vestida de suprema vulgaridad” al difundir en su cuenta de X el video donde se escucha la arremetida.

Figuras como Susel Paredes, Indira Huilca y Alberto de Belaunde calificaron el discurso como inaceptable, repudiable y vulgar
Figuras como Susel Paredes, Indira Huilca y Alberto de Belaunde calificaron el discurso como inaceptable, repudiable y vulgar

Indira Huilca, exlegisladora y una de las candidatas a la Cámara de Diputados con mayor votación en Lima Metropolitana, consideró que se trata de uno de los episodios “más repudiables” del líder de Renovación Popular. “No recuerdo a un personaje político amenazar con una agresión sexual a un funcionario. Esto es lo que defiende la clase alta limeña y los grupos de poder económico”, publicó en la misma red social.

El excongresista Alberto de Belaúnde calificó como “desolador” que tantas personas hayan decidido acompañar la manifestación, donde López Aliaga reiteró su discurso de fraude sin presentar pruebas hasta el momento. “Las patologías de ese candidato son asunto suyo”, comentó.

Por su parte, Mesías Guevara, candidato del Partido Morado, señaló que el exalcalde “no está en sus cabales” y opinó que “se cree discípulo de Trump” o “compañero de estudios de Milei”.

“Cree que con sus bravuconadas el Perú va a caminar. Lamentablemente, hay un grupo que lo sigue, matones que se han quedado congelados en la época feudal, en la época media, tira de conservadores. Y hay que decirle basta. Suficiente con las pataletas de la señora Fujimori”, manifestó en diálogo con la radio Uno.

Mesías Guevara cuestionó que López Aliaga hable de fraude electoral sin evidencias
Mesías Guevara cuestionó que López Aliaga hable de fraude electoral sin evidencias

El historiador Adrián Lerner también consideró que las palabras de López Aliaga constituyen una amenaza de violación, mientras que el politólogo José Alejandro Godoy afirmó que se trata de “una de las peores groserías que le he escuchado a un político en toda mi vida”.

“En un solo acto, López Aliaga demuestra talante antidemocrático, le regala a sus contendientes título de estadistas (...) La derecha conservadora peruana merece mejores representantes”, apuntó.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo para elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, cargo por el que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en medio de una espiral de crisis políticas.

Los problemas logísticos en la distribución del material electoral ocasionaron grandes demoras en la apertura de locales en la capital e incluso llevaron a extender la votación hasta el lunes en trece colegios que no abrieron el domingo, afectando a 52.000 electores.

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