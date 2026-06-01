Perú

Jorge Drexler vuelve a Lima: lugar, fecha y precios de entradas para su concierto

El compositor y cantante uruguayo regresa a nuestro país con su disco Taracá. Conoce todos los detalles

Guardar
Google icon
Primer plano de Jorge Drexler con cabello y barba gris, gafas negras y chaqueta rojiza. Su mano derecha, con anillo azul, toca su barbilla
El reconocido músico uruguayo Jorge Drexler posa en una imagen promocional para su esperado concierto en Lima.

El músico uruguayo Jorge Drexler presentará su álbum “Taracá” el 12 de febrero de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima. El espectáculo incluirá a su banda completa y dará protagonismo al candombe y los ritmos afro-uruguayos, alternando canciones del nuevo disco con un repaso por su trayectoria.

“Taracá”, lanzado en marzo de 2026 bajo el sello Sony Music, es el trabajo más cercano a las raíces de Drexler en décadas. El disco fue grabado entre Uruguay, Puerto Rico y España, y contiene once canciones con colaboraciones de la Rueda de Candombe, la murga Falta y Resto, Young Miko y la cantaora Ángeles Toledano.

El título remite tanto a la onomatopeya del tambor chico como a la expresión rioplatense “estar acá”. Letras y percusiones se entrelazan para tender puentes entre culturas y generaciones, en el primer álbum que Drexler graba en Montevideo desde 2004.

PUBLICIDAD

Cartel promocional del concierto de Jorge Drexler, mostrando su retrato en blanco y negro y detalles del evento en azul
El reconocido cantautor uruguayo Jorge Drexler anuncia su concierto en Lima el 12 de febrero de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La gira mundial de “Taracá” llega a Lima después de agotar fechas en varias ciudades. La producción local está a cargo de Sonidos del Mundo y Tutuma Producciones.

Drexler, médico de formación, se mudó a España en 1995 para dedicarse a la música. Con más de tres décadas de carrera, ha construido una obra que explora el diálogo entre música, literatura y conocimiento, con letras que oscilan entre la poesía y la ciencia. Ha ganado 16 Latin Grammy, un Óscar a Mejor Canción Original por “Al otro lado del río” (2005), un Premio Goya (2011) y una Biznaga de Plata, además de un Premio Ondas al mejor espectáculo en 2023 por su gira “Tinta y Tiempo”, que superó los 90 conciertos y colmó el Movistar Arena de Buenos Aires dos noches seguidas.

Drexler y el Perú

La relación de Drexler con el Perú comenzó el 13 de octubre de 2007, cuando ofreció su primer concierto en Lima. Esa noche, mientras la selección peruana disputaba un partido de eliminatorias en el Estadio Nacional, Drexler interpretó por primera vez “El Surco” de Chabuca Granda en versión pericón, ante 2.400 asistentes. Su vínculo con la música peruana quedó reflejado nuevamente en 2017, año en el que su interpretación de “El Surco” en el disco homenaje a Chabuca fue nominada a los Latin Grammy como Grabación del Año.

PUBLICIDAD

Jorge Drexler, hombre canoso con barba y gafas, agachado y mirando a la izquierda. Viste camiseta marrón, pantalones a rayas y zapatos bicolor
El aclamado cantautor uruguayo Jorge Drexler posa en una imagen de estudio, previo a su concierto en Lima.

A lo largo de los años, el artista brindó presentaciones en distintos escenarios nacionales, incluyendo Arequipa, y mostró siempre su aprecio por la cultura local.

Las entradas para el concierto del 12 de febrero de 2027 ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.pe.

Precios de entradas para Jorge Drexler en Lima

Los precios parten desde S/178 soles en preventa y alcanzan los S/470 soles en la zona más cercana al escenario. Actualmente, dos zonas ya se encuentran agotadas en preventa, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad para seleccionar la ubicación preferida.

Un mapa de asientos azul oscuro con el escenario y diferentes secciones de gradas, acompañado de una tabla de precios y estados de venta
La tabla de precios y el mapa de asientos detallan las opciones de entradas para el concierto de Jorge Drexler en Lima, incluyendo zonas agotadas en preventa.

¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?

  • Ingresa a ticketmaster.pe
  • Coloca tu correo y contraseña, o crea una nueva cuenta.
  • Elige el evento de tu preferencia. En este caso, el de Jorge Drexler.
  • Selecciona el modo de compra para ver las entradas disponibles.
  • Elige tu ubicación y la cantidad de entradas.
  • Elige cómo deseas recibir tus entradas para el evento.
  • Confirma la operación de compra y selecciona el medio de pago.
  • Completa la información de tu tarjeta de débito y/o crédito.
  • Ingresa los datos de tu tarjeta.
  • Al finalizar, recibirás un correo de confirmación y otro para enviar tus entradas a Quentro.
¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe

Temas Relacionados

Jorge DrexlerConciertoTicketmasterperu-entretenimiento

Más Noticias

Petroperú reporta utilidad neta de más de USD 208 millones al primer cuatrimestre de 2026

La petrolera estatal indica que su EBITDA alcanzó USD 395 millones, en contraste con las pérdidas sufridas en el mismo periodo del año anterior

Petroperú reporta utilidad neta de más de USD 208 millones al primer cuatrimestre de 2026

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

La recordada ‘ñañita’ abrió su corazón y confesó el duro momento que le tocó vivir en pareja a poco de quedar embarazada

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

La selección asiática confirmó a sus 26 convocados para la Copa del Mundo, con una fuerte presencia de futbolistas de su liga y una ausencia que ha generado debate

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Estudiantes toman el Área de Sociales de la UNSA por un presunto desfalco de 8 millones de soles

Un grupo de universitarios bloqueó el acceso al campus de la avenida Venezuela en Arequipa y condicionó el levantamiento de la medida a una mesa de diálogo con el rector

Estudiantes toman el Área de Sociales de la UNSA por un presunto desfalco de 8 millones de soles

El sicario más joven del Callao: un menor de 14 años lideraba su propia banda criminal

Agentes del Escuadrón Verde intervinieron a un menor acusado de homicidio y extorsión, cuya vida transcurre entre armas, consumo de drogas y la ausencia de familia en el entorno chalaco

El sicario más joven del Callao: un menor de 14 años lideraba su propia banda criminal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú? Conoce ese y otros detalles importantes

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú? Conoce ese y otros detalles importantes

Exministro Luis Miguel Castilla acusa a Roberto Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por su mención en el debate presidencial

Keiko Fujimori ficha a Jean Ferrari y le recuerdan los antiguos tuits antifujimoristas: “Lo mejor es que no va a ser presidenta”

“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde hoy 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Pamela López se quiebra al revelar que Christian Cueva la dejó sin casa en Trujillo: “Me cambió la chapa”

Melissa Klug estalla de emoción tras embarazo de Gianella Marquina: “Por cuarta vez seré abuela”

Gianella Marquina anuncia la llegada de su bebé con románticas fotografías y un mensaje lleno de amor: “Ahora seremos 3”

Los detalles del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez: Boda civil, anillo con diamantes y sin orquesta

DEPORTES

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Paolo Guerrero augura la llegada de André Carrillo y Renato Tapia a Alianza Lima: “Por sus venas corre sangre blanquiazul”

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

Alianza Lima le dice adiós a Maricarmen Guerrero con emotivo video: “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”

Con Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié: la lista de la selección de Ecuador para el Mundial 2026