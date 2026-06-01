Jorge Drexler vuelve a Lima: lugar, fecha y precios de entradas para su concierto

El músico uruguayo Jorge Drexler presentará su álbum “Taracá” el 12 de febrero de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, Lima. El espectáculo incluirá a su banda completa y dará protagonismo al candombe y los ritmos afro-uruguayos, alternando canciones del nuevo disco con un repaso por su trayectoria.
“Taracá”, lanzado en marzo de 2026 bajo el sello Sony Music, es el trabajo más cercano a las raíces de Drexler en décadas. El disco fue grabado entre Uruguay, Puerto Rico y España, y contiene once canciones con colaboraciones de la Rueda de Candombe, la murga Falta y Resto, Young Miko y la cantaora Ángeles Toledano.
El título remite tanto a la onomatopeya del tambor chico como a la expresión rioplatense “estar acá”. Letras y percusiones se entrelazan para tender puentes entre culturas y generaciones, en el primer álbum que Drexler graba en Montevideo desde 2004.
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La gira mundial de “Taracá” llega a Lima después de agotar fechas en varias ciudades. La producción local está a cargo de Sonidos del Mundo y Tutuma Producciones.
Drexler, médico de formación, se mudó a España en 1995 para dedicarse a la música. Con más de tres décadas de carrera, ha construido una obra que explora el diálogo entre música, literatura y conocimiento, con letras que oscilan entre la poesía y la ciencia. Ha ganado 16 Latin Grammy, un Óscar a Mejor Canción Original por “Al otro lado del río” (2005), un Premio Goya (2011) y una Biznaga de Plata, además de un Premio Ondas al mejor espectáculo en 2023 por su gira “Tinta y Tiempo”, que superó los 90 conciertos y colmó el Movistar Arena de Buenos Aires dos noches seguidas.
Drexler y el Perú
La relación de Drexler con el Perú comenzó el 13 de octubre de 2007, cuando ofreció su primer concierto en Lima. Esa noche, mientras la selección peruana disputaba un partido de eliminatorias en el Estadio Nacional, Drexler interpretó por primera vez “El Surco” de Chabuca Granda en versión pericón, ante 2.400 asistentes. Su vínculo con la música peruana quedó reflejado nuevamente en 2017, año en el que su interpretación de “El Surco” en el disco homenaje a Chabuca fue nominada a los Latin Grammy como Grabación del Año.
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A lo largo de los años, el artista brindó presentaciones en distintos escenarios nacionales, incluyendo Arequipa, y mostró siempre su aprecio por la cultura local.
Las entradas para el concierto del 12 de febrero de 2027 ya se encuentran disponibles en Ticketmaster.pe.
Precios de entradas para Jorge Drexler en Lima
Los precios parten desde S/178 soles en preventa y alcanzan los S/470 soles en la zona más cercana al escenario. Actualmente, dos zonas ya se encuentran agotadas en preventa, por lo que se recomienda consultar la disponibilidad para seleccionar la ubicación preferida.
¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?
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