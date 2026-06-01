Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Irán presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 sin Sardar Azmoun. Crédito: REUTERS

En medio de la incertidumbre generada por los problemas de visado que han rodeado su preparación en las últimas semanas, la selección de Irán dio a conocer su lista definitiva de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026. El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei apostó por mantener la base que logró la clasificación y depositó gran parte de su confianza en futbolistas que compiten en el torneo local, con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas de la cita mundialista.

Una de las principales características de la convocatoria es la fuerte presencia de futbolistas del campeonato iraní. En total, 17 de los 26 seleccionados militan en clubes locales, una decisión que refleja la confianza del cuerpo técnico en los jugadores que han sostenido el proceso durante los últimos años.

A ellos se suman varias figuras con experiencia internacional que tendrán la responsabilidad de liderar al equipo en una zona exigente. Entre ellas destaca Mehdi Taremi, llamado a ser la principal referencia ofensiva de una selección que buscará trasladar al Mundial el buen rendimiento mostrado durante las Eliminatorias y dejar atrás cualquier ruido generado por los contratiempos administrativos previos al torneo.

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Mehdi Taremi liderará a Irán en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS

La ausencia de su goleador histórico marca la convocatoria

Sin embargo, la convocatoria no estuvo exenta de polémica. La principal sorpresa fue la ausencia de Sardar Azmoun, considerado durante años una de las máximas figuras de la selección iraní y uno de los futbolistas más influyentes de su generación.

El delantero, que ocupa el tercer lugar entre los máximos goleadores históricos del combinado nacional, quedó fuera de la nómina definitiva pese a su trayectoria y experiencia internacional. Su ausencia generó sorpresa entre los aficionados y abrió nuevamente el debate sobre su situación dentro del equipo.

En los últimos meses, diversos medios internacionales reportaron que la relación del atacante con las autoridades deportivas del país se había deteriorado por situaciones ajenas al terreno de juego. Aunque desde la federación no se brindaron mayores explicaciones sobre la decisión, la no convocatoria de Azmoun se convirtió en uno de los temas más comentados tras el anuncio oficial.

Sardar Azmoun será el gran ausente de Irán en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS

La apuesta de Ghalenoei para competir en el Grupo G

Con la lista ya definida, Irán comenzará la etapa final de preparación con la mira puesta en un grupo que promete alta exigencia. El conjunto asiático compartirá la zona G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

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La selección persa disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva y mantiene la ambición de alcanzar un objetivo que todavía no ha conseguido: superar la fase de grupos. Para ello, el cuerpo técnico ha decidido respaldar a un bloque que conoce bien su idea de juego y que llega con varios futbolistas en un buen momento competitivo.

La experiencia de jugadores consolidados, combinada con el aporte de jóvenes talentos surgidos en la liga local, será una de las principales fortalezas de un equipo que buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Los convocados de Irán para el Mundial 2026

Porteros: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan Esfahan) y Payam Niazmand (Persépolis Teherán).

Defensas: Daniyal Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan Esfahan), Saleh Hardani (Esteghlal Teherán), Hossein Kanaani (Persépolis Teherán), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persépolis Teherán), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad).

Centrocampistas: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal Teherán), Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal Teherán), Mehdi Torabi (Tractor) y Aria Yousefi (Sepahan Esfahan).

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Delanteros: Ali Alipour (Persépolis Teherán), Dennis Dargahi (Standard Liège), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiacos) y Shahriar Moghanlou (Kalba).

Convocatoria de Irán para el Mundial 2026. Crédito: @teammellifootball