Pamela López se quiebra al revelar que Christian Cueva la dejó sin casa en Trujillo: “Me cambió la chapa”

La experiencia de Pamela López en el reality ‘La Granja VIP’ quedó marcada por la confesión del desalojo que sufrió en Trujillo. Según relató, su esposo, el futbolista Christian Cueva, habría cambiado la cerradura de la vivienda familiar mientras ella participaba en el programa. “Cambió las chapas, me quitó todo”, expresó López ante el grupo, generando conmoción entre los integrantes del ‘Team reales’.
La influencer indicó que la ausencia forzada, producto de su compromiso con el reality, permitió que el actual jugador de Juan Pablo II avanzara en las gestiones para que ni ella ni sus hijos pudieran regresar a la casa.
“Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue* me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo”, afirmó, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeros, entre ellos Gabriela Herrera.
La trujillana conversó con sus compañeros de ‘La Granja VIP’ y reveló el nuevo enfrentamiento que tiene con el padre de sus hijos | TikTok
No es la primera vez que López expresa temor por su situación patrimonial. Semanas antes, advirtió sobre la posible transferencia del inmueble donde residen sus hijos a terceros. “No hay nada que me ampare a mí y a mis hijos”, señaló entonces, evidenciando la falta de garantías legales para proteger a su familia.
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El relato de López incluyó la frustración por la imposibilidad de cumplir los planes familiares que había trazado para después de su salida del programa. “Lo pienso y no lo puedo creer”, lamentó, refiriéndose a la incertidumbre de no contar con un lugar estable para vivir junto a sus hijos en Trujillo.
Pamela López explota contra Christian Cueva tras pedido de tenencia
El clima de tensión escaló cuando Christian Cueva formalizó un pedido de tenencia de los hijos en común y solicitó revisar el monto de la pensión alimenticia. Aislada por la dinámica del reality, a López se le permitió una conversación privada con su hija mayor, quien manifestó inquietud por el futuro familiar y las implicancias legales del conflicto.
Minutos antes de retomar la transmisión en vivo, López alzó la voz frente a las cámaras y dirigió un mensaje contundente a Cueva: “Solamente te voy a decir a ti, sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos. Primero muerta, para ti desgraciado, ni con mi madre ni con mis hijos. Ya voy a salir para que te metas conmigo, pero no con mi madre”, afirmó, mostrando el impacto emocional que atraviesa.
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La empresaria reconoció que la presión la había superado. “Necesito salir. Necesito irme. Necesito solucionar mis temas”, expresó, aunque optó por continuar en el programa. Este episodio puso en evidencia la complejidad del enfrentamiento, donde confluyen disputas legales por la vivienda, demandas de tenencia y el bienestar de los menores.
El apoyo de sus compañeros fue inmediato y público, mientras en redes sociales surgieron debates sobre la protección de las mujeres y los derechos de los hijos ante situaciones de conflicto familiar. Hasta el momento, ni Christian Cueva ni representantes del club Juan Pablo II emitieron comentarios sobre la situación.
El caso permanece abierto y la resolución de los aspectos legales y familiares sigue pendiente, con la atención puesta en las decisiones que puedan definir el futuro de Pamela López y sus hijos.
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