Perú

Rafael López Aliaga envía carta al presidente del JNE y pide suspender proclamación de segundo y tercer lugar de las elecciones

Según estimaciones del líder de Renovación Popular, alrededor de 608,000 votantes en Lima no habrían podido sufragar, cifra que sustenta su pedido de verificación antes de oficializar resultados

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Rafael López Aliaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones suspender la proclamación del segundo y tercer lugar presidencial, alegando irregularidades en el proceso electoral
Rafael López Aliaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones suspender la proclamación del segundo y tercer lugar presidencial, alegando irregularidades en el proceso electoral

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, solicitó este miércoles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la suspensión de la proclamación del segundo y tercer lugar en la elección presidencial, al alegar que las deficiencias operativas en los comicios impidieron votar a aproximadamente “608,000 ciudadanos” en Lima Metropolitana, según sus estimaciones.

En una carta dirigida al presidente del organismo, Roberto Burneo, el exalcalde capitalino indicó que, pese a la reapertura de 13 centros de votación el lunes para más de 50,000 electores que no pudieron sufragar por los fallos logísticos, “ese número representa solo una fracción de los ciudadanos que en realidad no pudieron” ejercer su derecho.

De acuerdo con la data citada en su documento, la tasa de ausentismo en estos comicios llegó a 20,14%, frente al 13,35% registrado en 2016, lo cual equivale a cerca de “608,000 limeños” que no habrían acudido a las urnas.

“Estos electores que no pudieron votar no decidieron quedarse en casa: fueron impedidos por un fallo del Estado”, sigue su misiva antes de denunciar que Renovación Popular habría perdido unos 120,000 votos en la capital, “cifra 2,5 veces mayor que la diferencia entre el segundo y el tercer candidato (aproximadamente 47,000 votos)”.

Rafael López Aliaga
Sostiene que aproximadamente 608,000 electores en Lima no habrían podido votar debido a problemas operativos en los centros de votación

López Aliaga precisó, seguidamente, que los mismos ciudadanos que no votaron por fórmula presidencial tampoco pudieron sufragar por senadores y diputados. “El derecho afectado es el mismo en todos los cargos. No existe razón jurídica para reconocer el perjuicio en una elección y no en la otra”, subrayó.

En ese sentido, pidió que el JNE suspenda la proclamación del segundo y tercer lugar hasta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue, “en un plazo máximo de 72 horas”, un informe con el número de mesas abiertas fuera de horario, la cantidad de electores que abandonaron las filas sin votar por distrito y las causas del desabastecimiento de material electoral.

También requirió la convocatoria urgente del pleno del organismo para evaluar medidas que garanticen el sufragio de los más de 600,000 limeños afectados, según su denuncia. La carta fue remitida con copia al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y al comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.

Pide que la ONPE entregue en 72 horas un informe detallado sobre mesas de votación, electores que no pudieron sufragar y causas del desabastecimiento de material electoral
Pide que la ONPE entregue en 72 horas un informe detallado sobre mesas de votación, electores que no pudieron sufragar y causas del desabastecimiento de material electoral

López Aliaga ya había anticipado que no aceptará el resultado de los comicios incluso si él es quien pasa a segunda vuelta y aseguró que lo sucedido en la jornada electoral “no se ha visto ni en la dictadura de (Nicolás) Maduro en Venezuela”.

“Si el fraude se consuma, yo convoco a una marcha multitudinaria (...) Si quieren incendiar la pradera, las vamos a incendiar. Mancos no somos”, afirmó ante sus seguidores durante un plantón realizado la noche previa frente al JNE, e instó a sumarse a una “insurgencia civil”.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

Así como en algunos puntos de Lima, la votación se extendió en forma excepcional en mesas de votación en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, donde también se presentaron problemas para que se realizara la votación del domingo.

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