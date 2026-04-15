“No podemos generar más caos”: Keiko Fujimori responde a López Aliaga por amenazas de insurgencia

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronuncia sobre los resultados electorales, pidiendo calma y madurez política. Advierte que el conteo de votos será muy ajustado y rechaza cualquier llamado a la insurgencia, instando a respetar el orden y la democracia. | Latina

En medio de un ajustado conteo voto a voto tras las Elecciones 2026, la tensión política en el país ha comenzado a escalar con pronunciamientos cruzados y cuestionamientos al proceso. En este escenario, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió al frente para fijar una posición clara frente a los llamados a la confrontación y posibles escenarios de desestabilización.

A través de un pronunciamiento público, la lideresa fujimorista enfatizó que el país atraviesa un momento que exige responsabilidad política, especialmente cuando los resultados electorales se mantienen estrechos y bajo revisión. En ese contexto, remarcó que cualquier cuestionamiento debe canalizarse dentro del marco institucional, evitando discursos que puedan generar incertidumbre o confrontación social.

Fujimori rechaza llamados a insurgencia y pide canalizar reclamos por vías legales

Peru's presidential candidate Keiko Fujimori delivers a statement as the vote count in the country's general election continues for a fourth day, in Lima, Peru April 15, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Durante su intervención, Keiko Fujimori cuestionó directamente las expresiones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien había deslizado la posibilidad de una “insurgencia civil” en medio de los cuestionamientos al proceso electoral. Frente a ello, la candidata fue enfática al señalar que ese tipo de convocatorias no tienen cabida en un sistema democrático.

“No voy a responder a los insultos del señor López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados; pero lo que sí no podemos permitir es que convoque a una insurgencia. En una democracia y estado de derecho quienes lideran partidos políticos tienen el deber, por encima de cualquier interés personal, de preservar el orden”, sostuvo.

En esa línea, insistió en que los reclamos deben seguir los canales formales establecidos, destacando la importancia de respetar las reglas del sistema electoral. La candidata también reconoció que han existido irregularidades en las elecciones, lo que, según indicó, justifica la necesidad de una revisión exhaustiva por parte de los organismos competentes.

En particular, pidió que la Oficina Nacional de Procesos Electorales lleve adelante investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido y garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad ciudadana. Además, recordó que desde su agrupación ya se habían planteado cuestionamientos previos a la gestión del jefe del organismo electoral, Piero Corvetto.

Como parte de sus acciones, Fujimori anunció que pondrá a disposición de Renovación Popular su equipo de personeros, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y reforzar la vigilancia del proceso. “La democracia se fortalece con hechos y datos, no con relatos”, remarcó.

Finalmente, reiteró que el momento actual demanda madurez política, evitando alimentar escenarios de crisis. “Hoy más que nunca se requiere responsabilidad. No podemos generar más caos”, concluyó, en un llamado que busca desescalar el clima político en medio de uno de los procesos electorales más disputados de los últimos años.

López Aliaga da ultimátum al JNE y amenaza con convocar una “insurgencia civil”

La movilización reúne a ciudadanos y figuras políticas que rechazan el proceso electoral y exigen su revisión inmediata. X

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, intensificó sus cuestionamientos al proceso electoral con una medida de presión directa: otorgó un plazo de 24 horas al Jurado Nacional de Elecciones para declarar la nulidad de los comicios y convocar a nuevas elecciones. El anuncio fue realizado durante un plantón en los exteriores del organismo en Lima, donde reunió a decenas de simpatizantes y advirtió que, de no obtener respuesta, impulsará una movilización a nivel nacional.

En su pronunciamiento, el excandidato presidencial también planteó la posibilidad de una “insurgencia civil”, señalando que esta figura estaría contemplada en la Constitución. Además, elevó el tono de sus acusaciones al exigir la detención del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, a quien vinculó con un supuesto esquema para manipular los resultados. Según su versión, existiría una estrategia planificada desde meses atrás para alterar el desarrollo del proceso electoral, aunque no presentó pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

El también alcalde de Lima sostuvo que su agrupación habría sido perjudicada con la pérdida de más de 1,6 millones de votos y aseguró que no aceptará los resultados en las condiciones actuales. En paralelo, criticó a actores políticos y organismos internacionales, e incluso cuestionó el rol de observadores extranjeros. Todo esto ocurre en un contexto de escrutinio aún en curso, donde Keiko Fujimori lidera la votación con un porcentaje cercano al 17%, mientras que López Aliaga se mantiene en disputa por el pase a una eventual segunda vuelta.