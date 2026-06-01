“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, rechazó de manera enfática cualquier asociación de su propuesta política con las ideas más controvertidas atribuidas a Antauro Humala, quien le brindó su apoyo abiertamente durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Durante una entrevista en RPP Noticias, Sánchez dijo que “no le vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!” para zanjar los cuestionamientos sobre su relación con el líder etnocacerista y rechazar que pongan en duda el carácter democrático del programa de su agrupación.

Sus declaraciones fueron brindadas anoche tras el debate presidencial contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y en el marco de la campaña de la segunda vuelta, que se realizará este domingo 7 de junio.

Antauro Humala respalda a Roberto Sánchez y anticipa su triunfo electoral

Distanciamiento y deslinde

Roberto Sánchez también aclaró que Humala “no va a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú” y que no tiene interés en asumir ningún cargo, ni en el equipo político ni en el económico. Subrayó: “Nosotros respetamos sus ideas, no la compartimos”.

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El candidato también fue consultado sobre las polémicas en torno a las propuestas radicales atribuidas a Humala, como el planteamiento de guerra con Chile, posiciones religiosas extremas o fusilamientos.

Sánchez fue tajante: “Jamás hemos dicho nosotros esas ideas, como por ejemplo guerra con Chile, como por ejemplo temas religiosos, fusilamientos”. Insistió en que el respeto a la vida y la cero discriminación son principios innegociables en su proyecto político.

Sobre Pedro Castillo

En otro momento de la entrevista, Sánchez abordó el caso de Pedro Castillo y el proceso de vacancia que llevó a su destitución. Expresó que el Poder Judicial ha señalado que lo sucedido no se califica como golpe de Estado y sostuvo que existió un complot para sacar al entonces presidente “a la mala”.

El candidato plantea la eliminación de la vacancia por incapacidad moral para asegurar la estabilidad política y democrática en el Perú.

“El pueblo siente que se reunieron para vacarlo como sea, que no respetaron el voto ciudadano y lo quiere hoy libre. Y la voz del pueblo es la voz de Dios”, expresó Sánchez.

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A pesar de la insistencia sobre si justificaría un cierre del Congreso como el que intentó Castillo, Sánchez afirmó que el único camino posible es el respeto a la democracia y que su partido apuesta por el consenso y la autonomía de poderes.

“Tenemos que recuperar nuestro tesón”, indicó, sugiriendo la necesidad de eliminar la figura de vacancia por incapacidad moral permanente para restablecer la estabilidad política en el país.

El plan de gobierno

Roberto Sánchez detalló que el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú prioriza la lucha contra la pobreza, la reorganización del sistema de justicia y la estabilidad democrática.

Roberto Sánchez durante el debate - Andina

Según dijo en RPP Noticias, la propuesta fue concertada con otras fuerzas políticas y será presentada públicamente hoy en una conferencia de prensa. Además, destacó el respaldo de los sectores populares y la necesidad de capacidad de consensos para gobernar en un Congreso fragmentado, donde su partido ha logrado catorce senadores y treinta y dos diputados.

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Minería y respeto a la propiedad

Durante la entrevista, el candidato Roberto Sánchez defendió la necesidad de una “nueva ley general de minería” que permita mejorar la formalización de la pequeña minería y asegurar el respeto al medio ambiente.

Según explicó, el Estado debe promover la formalización real y la tecnificación del sector, asegurando que “no le vamos a quitar a nadie, no le vamos a estatizar nada a nadie”.

Enfatizó que su propuesta no busca la expropiación ni la eliminación de derechos adquiridos, sino la actualización de los estándares y una mayor democratización en el otorgamiento de concesiones.

Estado refuerza presencia en Tambopata con nuevo puesto de control contra minería ilegal. (Foto: X/@MinamPeru)

También sostuvo que existe una cartera de 60 mil millones de dólares en potencial productivo minero y que la política pública debe orientarse a crear valor agregado, promover la transferencia de tecnología y permitir que la pequeña minería acceda a concesiones y a financiamiento a través de un banco minero estatal.

“El pueblo también tiene derecho a ser gestor, a ser empresario”, subrayó, al tiempo que reiteró que el nuevo pacto social propuesto por su partido reconoce plenamente los tratados internacionales y la protección de la propiedad privada.

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