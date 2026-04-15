Fiscalía debería procesar a Rafael López Aliaga por llamar a la insurgencia: “Eso es delito”, dice Elio Riera

Rafael Lopez Aliaga exigió que se declaren nulas las elecciones alegando un inexistente fraude. Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo

El abogado penalista Elio Riera consideró que la Fiscalía debería investigar al candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por llamar a la insurgencia en pleno proceso electoral en su última presentación pública.

Como se recuerda, el martes 14 de abril, López Aliaga exigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarar nulas las elecciones del domingo 12, sino promovería la “insurgencia civil“.

En entrevista con RPP Noticias, Elio Riera alegó que no se dan las condiciones para declarar la nulidad de los comicios, según la Ley Orgánica de Elecciones, “y de la insurgencia mucho menos”.

“El señor López Aliaga no puede fomentar eso. Eso es un delito. Ahí está la norma, más aún porque estamos en pleno proceso, debería actuar de oficio el Ministerio Público. Pero claro, yo no sé por qué el Jurado Nacional de Elecciones actúa con suma rapidez por un tema, ¿no? No sé, me llama la atención y justamente por otro no. Entonces, que se haga lo correcto. Lo correcto es que se investigue cuando una persona realice la comisión de un delito. (¿El procurador del jurado debería denunciar) Debería o de oficio la fiscalía puede actuar como está actuando en el caso del señor Samamé“, apuntó.

Rafael López Aliaga amenazó al presidente del JNE. Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo

En esa línea, Riera, si bien reconoce que un grupo de personas no habría podido votar debido a las fallas de la ONPE, considera que ello no entra dentro de las causales para anular las elecciones del domingo 12 de abril.

“Que al señor no le gusten los resultados es otra cosa, pero ya tendrá que encontrar los mecanismos necesarios para hacer las alianzas estratégicas a fin de poder de ser el caso, pasar una segunda vuelta o si no pasa a la segunda vuelta fomentar en este caso que la derecha pueda ganar. Pero nos gusta o no nos guste la ley, no podemos emitir ese tipo de mensajes como entiendo el señor López lo estaría haciendo por otros intereses que considero que no son los correctos propiamente”, aseveró.

De acuerdo con el abogado penalista, el delito que podría haberse cometido sería el que se encuentra tipificado en el artículo 354 del Código Penal: perturbación o impedimento de proceso electoral.

“El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso electoral general, parlamentario, regional o municipal, o los procesos de revocatoria o referéndum será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años”, dice el referido artículo de la norma penal.

Rafael Lopez Aliaga amenaza con llamar a la insurgencia civil si no acceden a sus exigencias. Foto: REUTERS/Angela Ponce

PNP refuerza sede del JNE

La Policía Nacional del Perú decidió reforzar la vigilancia en los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones tras las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga, quien amenazó con declararse en “insurgencia civil” si las autoridades electorales no anulaban los comicios en un plazo de veinticuatro horas. Esta medida busca prevenir posibles desórdenes tras el anuncio de movilizaciones y la agitación generada por acusaciones de fraude en el conteo de votos.

En las horas posteriores a la protesta frente al JNE, la PNP implementó cortes al tránsito vehicular en la cuadra 8 del jirón Pachacutec y limitó el paso peatonal en el perímetro del organismo electoral, con el objetivo de dificultar aglomeraciones de simpatizantes o manifestantes. Además, el propio Jurado Nacional de Elecciones incorporó personal de seguridad privada para resguardar la integridad de su presidente, Roberto Burneo, así como la del resto de los trabajadores.