Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

La 'Foquita' llenó de halagos al delantero de Universitario y no dudó en poner su nombre como posible refuerzo del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Enfocados)

José Rivera se ha convertido en protagonista de la actualidad deportiva peruana tras los problemas que enfrenta en Universitario de Deportes. En medio de sanciones y rumores sobre su futuro, el delantero aprovechó una aparición en el programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Enfocados, para explicar su situación y sus sentimientos sobre los últimos acontecimientos.

En este contexto de incertidumbre, la ‘Foquita’ dedicó elogios al ‘Tunche’ y subrayó características que considera valiosas y escasas en el fútbol peruano. “Lo que yo he visto personalmente... hay muy pocos delanteros de raza y que necesita el Perú. Este es un jugador que a mí me gusta mucho porque he visto sus movimientos dentro del área, que es lo que nos pasa”, indicó en primera instancia.

‘Jeffry’ valoró especialmente la capacidad del atacante nacional para moverse con inteligencia dentro del área y su instinto goleador: “Es un cazador, el hombre busca su hueso. Me encantan esos jugadores que van a buscar el balón para clavarla, de esos hay pocos”. El exseleccionado nacional también lamentó que el ‘Tunche’ Rivera no haya tenido más minutos o la oportunidad de compartir el ataque con otro delantero, convencido de que podría aportar mucho más si le dieran continuidad.

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José Rivera ha sido clave en el tricampeonato nacional de Universitario. - créditos: IG / alinacapristan_fotografia

Jefferson Farfán pidió al ‘Tunche’ Rivera para Alianza Lima

En un intercambio distendido, Jefferson Farfán consultó a José Rivera si prefería jugar como extremo o delantero y este respondió con convicción que podía desempeñarse en ambas posiciones, pero se definió como delantero. Farfán reforzó la idea: “¡Claro, es lo tuyo! Personalidad, mi ‘gato’. Tú eres delantero, tú eres hambriento del gol. Te lo juro, yo lo contrataría. Ya tú sabes. No te puedo decir para dónde, pero ya tú sabes. ¡Suave! Necesito así, uno picante en el área chica. ¡Come, Comelón!”.

La conversación incluyó la participación de Roberto Guizasola, quien opinó que Rivera “caería bien” en otro equipo que no sea Universitario, a lo que Farfán replicó: “¿Qué cosa? No, hermano, este es de los míos”. Entre risas y complicidades, se dejó entrever el deseo de ver al ‘Tunche’ en un club con mayores oportunidades, aunque sin mencionar explícitamente a Alianza Lima.

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima.

La complicada situación del ‘Tunche’ Rivera en Universitario

El presente de José Rivera en Universitario está marcado por la incertidumbre y la falta de minutos. Tras la polémica por su reacción en el partido ante Atlético Grau, el club decidió sancionarlo y separarlo temporalmente del plantel principal. Si bien se argumentaron molestias físicas, la realidad es que el técnico Héctor Cúper ha priorizado a otros atacantes, en especial a Sekou Gassama, relegando al ‘Tunche’ en la consideración para los partidos recientes. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el comando técnico espera que Rivera haga mucho más para recuperar la confianza de sus compañeros y del entrenador.

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La ausencia reiterada de Rivera en las convocatorias ha intensificado los rumores sobre un posible préstamo. El mismo comunicador señaló que la directiva ‘merengue’ se reunió con el delantero para discutir su futuro contractual y estaría dispuesta a cederlo a otro club para el Torneo Clausura 2026, descartando cualquier traspaso a rivales directos como Alianza Lima, Sporting Cristal o Melgar. Se menciona la opción de Alianza Atlético como posible destino, aunque ni el jugador ni su representante han sido informados oficialmente de esta alternativa.

El artillero peruano solo ha marcado un gol en 14 partidos disputados en la presente temporada, una cifra por debajo de las expectativas. La directiva del club sostiene la postura de mantenerlo en el plantel, siempre y cuando el futbolista decida quedarse y acepte las condiciones impuestas. Si opta por salir, deberá cumplir con requisitos económicos y aceptar un destino fuera de los principales competidores del torneo.

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