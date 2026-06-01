Melissa Klug estalla de emoción tras embarazo de Gianella Marquina: “Por cuarta vez seré abuela”

Melissa Klug expresa su emoción por la futura llegada de su nuevo nieto, compartiendo tiernas imágenes del embarazo de Gianella Marquina y un emotivo mensaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La felicidad invadió por completo a Melissa Klug luego de que su hija mayor, Gianella Marquina, anunciara públicamente que está embarazada. La empresaria chalaca no pudo contener la emoción al conocer que muy pronto llegará un nuevo integrante a la familia y decidió compartir con sus seguidores el inmenso orgullo que siente por esta nueva etapa que atraviesa su primogénita.

La noticia fue revelada por Gianella a través de una emotiva publicación en Instagram, donde confirmó que espera a su primer hijo. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción inmediata de la empresaria, quien utilizó sus historias de Instagram para expresar la alegría que la embarga tras convertirse nuevamente en abuela.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ compartió una de las fotografías que publicó su hija, en la que aparece mostrando la ecografía de su bebé junto a su pareja. Sobre la imagen, Melissa escribió un mensaje breve, pero cargado de sentimiento, que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

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La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

Abuela emocionada

“Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, escribió la empresaria, dejando en evidencia la enorme emoción que siente por la llegada de un nuevo nieto. Las palabras de Melissa Klug reflejan el especial momento que vive su familia. Aunque suele compartir diversos aspectos de su vida personal en redes sociales, esta vez la emoción parecía desbordarla. La noticia no solo marca el inicio de una nueva etapa para Gianella Marquina, sino también para la propia empresaria, quien volverá a experimentar la alegría de recibir a un nieto en la familia.

El anuncio tomó por sorpresa a muchos usuarios en redes sociales. Durante meses, Gianella había mantenido en reserva su embarazo y recién decidió hacerlo público cuando sintió que era el momento adecuado para compartir la noticia con sus seguidores.

En su publicación, la joven abogada explicó que atravesó una serie de emociones mientras guardaba el secreto más importante de su vida. “Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió. La influencer también reveló que la llegada del bebé representa un cambio trascendental para ella y su pareja. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, señaló.

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La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

Una nueva etapa

Pero más allá de la noticia en sí, fueron las palabras de Melissa Klug las que terminaron captando gran parte de la atención. La empresaria siempre ha mostrado una relación muy cercana con sus hijos y, en especial, con Gianella, quien es su hija mayor. Por ello, no sorprendió que reaccionara de manera tan emotiva ante una noticia tan importante.

La publicación de Gianella estuvo acompañada de románticas fotografías junto a su pareja y de una imagen de la ecografía de su futuro bebé. Precisamente esa fotografía fue la que Melissa decidió repostear en sus historias, orgullosa de compartir con el mundo la felicidad de su hija.

Melissa Klug comparte un emotivo momento con su hija Gianella Marquina y su pareja, celebrando la noticia de un nuevo nieto mientras miran las ecografías y un atuendo de bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresaria se convertirá así en abuela por cuarta vez, una noticia que ha sido celebrada por familiares, amigos y seguidores. Muchos usuarios aprovecharon las redes sociales para felicitarla y destacar la emoción que transmitía en su mensaje.

Mientras tanto, Gianella continuó relatando cómo ha vivido estos meses de embarazo. La joven confesó que ha experimentado una mezcla de sentimientos que van desde la felicidad absoluta hasta los temores naturales que surgen ante la maternidad.

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“Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito”, expresó.

Sus declaraciones generaron cientos de comentarios de apoyo. Muchas seguidoras se identificaron con sus palabras y compartieron experiencias similares sobre el proceso de convertirse en madre por primera vez.

Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.