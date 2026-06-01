Gianella Marquina anuncia la llegada de su bebé con románticas fotografías y un mensaje lleno de amor: “Ahora seremos 3”

La primogénita de Melissa Klug ha conmovido a sus seguidores al compartir emotivas fotografías para anunciar la dulce espera de su primer hijo y una reflexión sobre la maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia de Melissa Klug tiene un nuevo motivo para celebrar. Su hija mayor, Gianella Marquina, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo.

La joven influencer decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales con una emotiva publicación que rápidamente se convirtió en una de las más comentadas del día, acumulando miles de reacciones y mensajes de felicitación.

La revelación estuvo acompañada de una romántica sesión fotográfica junto a su pareja, así como imágenes de la ecografía de su futuro bebé. En las instantáneas se puede apreciar a la futura mamá luciendo feliz y emocionada mientras abraza a su compañero, reflejando la alegría que atraviesa la pareja ante la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.

“Nuestro lindo secreto”

La publicación no tardó en viralizarse y recibió el respaldo de miles de usuarios. Entre las reacciones destacó el “me gusta” de Angie Arizaga, además de más de 66 mil personas que celebraron junto a Gianella este importante acontecimiento. Sin embargo, más allá de las fotografías, fue el mensaje que acompañó las imágenes lo que terminó conmoviendo a sus seguidores.

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La hija de Melissa Klug decidió abrir su corazón y compartir los sentimientos que la han acompañado durante estos meses de embarazo. Con evidente emoción, confesó que guardar el secreto no había sido sencillo, pues se trata de una de las etapas más significativas que ha vivido hasta el momento.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió la joven al inicio de su publicación, dando paso a la noticia que muchos de sus seguidores no esperaban.

La influencer continuó relatando cómo esta nueva etapa ha transformado su vida y la de su pareja. “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”, expresó, dejando en evidencia la ilusión con la que ambos esperan la llegada de su hijo.

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Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.

El mensaje también reflejó el cúmulo de emociones que ha experimentado durante el proceso. Gianella reconoció que todavía le resulta difícil explicar con exactitud todo lo que siente ante la maternidad, una experiencia completamente nueva para ella.

“Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito”, escribió.

Sus palabras generaron identificación entre muchas madres y futuras mamás que comentaron la publicación compartiendo experiencias similares. La sinceridad del mensaje fue ampliamente valorada por sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad con la que describió los cambios físicos y emocionales que acompañan el embarazo.

Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.

Una nueva etapa

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Gianella habló sobre el significado que tiene para ella convertirse en madre. La joven aseguró que esta noticia representa uno de los regalos más importantes que ha recibido en su vida y agradeció profundamente la oportunidad de iniciar esta nueva etapa.

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“Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor”, manifestó.

Finalmente, la influencer cerró su mensaje con unas palabras dirigidas directamente al bebé que viene en camino. En ellas expresó todo el amor que ya siente por él y las ansias con las que espera conocerlo. “Te amamos y te esperamos con muchísimas ansias, mi pequeño amor”, escribió, acompañando la frase con emoticones relacionados con la llegada del bebé.

Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.