Alianza Lima le dice adiós a Maricarmen Guerrero con emotivo video: “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”

El club ‘blanquiazul’ cerró un ciclo exitoso con la central nacional tras cuatro temporadas en las que conquistó un tricampeonato. (Video: Prensa AL)

Tras varios días de incertidumbre, Alianza Lima oficializó la salida de Maricarmen Guerrero. Aunque en un inicio la dirigencia del club tenía la intención de mantener a la central en el plantel, finalmente se cerró su ciclo tras cuatro temporadas en las que fue una pieza importante dentro de una de las etapas más exitosas del equipo en la Liga Peruana de Vóley.

A través de un video publicado en redes sociales, la institución de La Victoria destacó el aporte de la jugadora en la consecución de títulos durante estos cuatro años. “Tres títulos juntos y una historia que quedará para siempre en la memoria blanquiazul. Gracias por ser protagonista de este camino, por tu compromiso dentro y fuera de la cancha, y por ayudar a construir triunfos que recordaremos por siempre”, se lee en la descripción.

El mensaje de despedida también incluyó palabras de gratitud y buenos deseos del club para la etapa que la central de 27 años emprenderá a partir de ahora. “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, pero el agradecimiento permanece. Te deseamos muchos éxitos en todo lo que venga. ¡Gracias por todo, Maricarmen!”, cerró la publicación.

PUBLICIDAD

En el mismo video difundido por la institución, Maricarmen Guerrero también se dirigió a los hinchas y al entorno del club, expresando su agradecimiento por los años vividos. “Estoy súper contenta de haber conocido a tanta gente que hoy también ya no va a estar. Son una familia y en cualquier momento van a estar ahí para mí o para todas”, manifestó.

Maricarmen Guerrero, tricampeona con Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Asimismo, la jugadora resaltó el apoyo constante recibido tanto dentro como fuera de la cancha, valorando especialmente el ambiente humano que encontró en la institución de La Victoria, donde dejó una huella importante al ser parte del histórico tricampeonato.

“Contenta con el resultado, por las oportunidades. Contenta por absolutamente todo, por las personas que siempre han estado, por las personas que nos han apoyado, por la hinchada que siempre ha estado para nosotras, por nuestra familia que siempre está ahí atrás también apoyándonos. Me voy contenta, feliz y agradecida”, añadió.

PUBLICIDAD

Un ciclo marcado por títulos y protagonismo

Maricarmen Guerrero llegó a Alianza Lima en la temporada 2023/24, campaña en la que el equipo logró una medalla de plata en la liga nacional. A partir de allí, su recorrido con el club se consolidó con una etapa de dominio absoluto en el torneo local.

En las tres temporadas posteriores, la central fue parte del plantel que consiguió un histórico tricampeonato, consolidando a Alianza Lima como el gran dominador del vóley peruano en ese periodo. Su aporte fue clave en la rotación del equipo y en la solidez defensiva del conjunto ‘íntimo’, que supo mantener un alto nivel competitivo de forma sostenida.

Durante su paso por la institución, Guerrero se convirtió en una de las jugadoras más representativas del plantel, sumando experiencia y regularidad en momentos decisivos, además de contribuir al crecimiento del grupo dentro de la competencia nacional.

Maricarmen Guerrero se despide de Alianza Lima tras cuatro temporada. Crédito: FPV

Futuro aún por definirse

Por ahora, no se ha confirmado el próximo destino de la central nacional, aunque su trayectoria y palmarés la mantienen como una de las jugadoras más destacadas del torneo local. Con seis títulos nacionales en su carrera, Guerrero se posiciona como una de las voleibolistas más ganadoras del país.

PUBLICIDAD

Su futuro podría continuar en la Liga Peruana de Vóley o incluso abrirse paso en el extranjero, considerando el nivel mostrado en los últimos años y su experiencia en instancias decisivas. Lo cierto es que, tras cerrar su etapa en Alianza Lima, la jugadora deja una huella importante en una de las épocas más exitosas del club.