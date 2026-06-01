Perú

Keiko Fujimori ficha a Jean Ferrari y le recuerdan los antiguos tuits antifujimoristas: “Lo mejor es que no va a ser presidenta”

El nombramiento de Jean Ferrari como parte del equipo técnico de Fuerza Popular revive sus publicaciones contra la candidata y su partido

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Imágenes de la llegada de la candidata Keiko Fujimori al centro de convenciones para un debate, mientras es abordada por la prensa.

El reciente fichaje de Jean Franco Ferrari Chiabra, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por parte de Keiko Fujimori para su equipo técnico, generó sorpresa en la recta final de la campaña presidencial 2026. La decisión llamó la atención durante el debate entre Fujimori y Roberto Sánchez, donde la presencia del exfutbolista no pasó desapercibida, sobre todo por su historial de críticas abiertas hacia la candidata y el fujimorismo.

El último domingo, Keiko Fujimori asistió al Centro de Convenciones junto a su equipo, entre los que apareció Jean Ferrari. Además, fue mencionado como el “experto en deporte”. La inclusión de Ferrari resulta inesperada debido a sus antecedentes como opositor al fujimorismo en elecciones anteriores.

A través de la cuenta de Twitter de Jean Ferrari, se revelan sus publicaciones más críticas contra Keiko Fujimori. | VIDEO: ‘Pitucos Marrones’ (Youtube)

Los mensajes por Twitter de Jean Ferrari

En redes sociales, repasaron mensajes publicados por Ferrari en la plataforma X, antes Twitter, que reflejan claramente su postura crítica.

“Lo mejor es q[ue] Keiko no va a ser presidenta, en la segunda vuelta le van a ganar quien sea que pase..ojalá sea PPK”, escribió en el 18 de febrero de 2021.

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En otra publicación, Ferrari refutó un argumento de Keiko Fujimorisobre la adaptación digital de los mayores de cuarenta años.

“Disculpe, señora, pero ahí se equivoca. Eso depende de cada persona. Yo tengo cuarenta y cinco y sí manejo bien el sistema digital. Hable por usted, no por los demás”, se lee en lo que compartió el programa de Youtube ‘Pitucos Marrones’.

Los mensajes de Ferrari también incluyeron comparaciones entre Keiko Fujimori y otros políticos peruanos. El 5 de junio, expresó: “Quedó claro que Keiko se parece más a Lourdes que a su papá Alberto. Keiko es la hija que hace lo que dice papá. Me parece que no hay comparación”, escribió.

Keiko Fujimori suma a Jean Ferrari a su equipo, pese a su historial antifujimorista Lead: Jean Ferrari, actual director de la FPF y conocido por sus críticas al fujimorismo, aparece junto a Keiko Fujimori en plena campaña presidencial, lo que genera debate entre analistas y comentaristas políticos
Jean Ferrari, actual director de la FPF y conocido por sus críticas al fujimorismo, aparece junto a Keiko Fujimori en plena campaña presidencial| Foto: Daniel Bracamonte/ Vidal Tarqui Palomino (ANDINA) | Composición Infobae

Esta opinión se sumó a otras como: “Keiko con la Vero no son alternativas serias para un crecimiento sostenible. PPK es el único hoy”, dijo.

El abogado Rodolfo Pérez cuestionó en sus redes sociales la incorporación de Jean Ferrari al equipo técnico de la candidata presidencial, señalando que Ferrari ocupa un puesto en la FPF, una entidad privada.

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“Es más, la FIFA prohíbe expresamente la intervención del Estado en la Federación. ¿Cómo podría ser parte de un equipo de gobierno? Su presencia es incompatible con su cargo actual", se lee.

Pólemica ‘ley del perro muerto’

En julio de 2024, el Congreso aprobó la modificación de la Ley 31279, conocida como “ley del perro muerto”, que regula el procedimiento concursal de clubes de fútbol en el Perú. La norma, que pasó su segunda votación en la Comisión Permanente, suspende por tres años los efectos de leyes anteriores y permite que los clubes acogidos a procesos concursales puedan reestructurarse bajo nuevas condiciones, con la supervisión de la SUNAT. Según los promotores, la ley busca fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones deportivas, facilitar la inversión privada y establecer reglas para el pago de deudas en condiciones de equidad.

Clubes como Universitario de Deportes, que antes administra Jean Ferrari, se manifestaron a favor de la reforma y negaron que implique la condonación de deudas. En contraste, Alianza Lima y Sporting Cristal rechazaron la medida, argumentando que no fue discutida de manera técnica ni contó con la opinión favorable de entidades como la SUNAT, INDECOPI o el Ministerio de Economía. Además, señalaron que podría afectar la recaudación tributaria y la economía nacional.

La aprobación de la ley ha generado cuestionamientos sobre la posible cercanía entre los clubes beneficiados y el poder político.

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