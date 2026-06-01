Petroperú reporta utilidad neta de más de USD 208 millones al primer cuatrimestre de 2026

Petroperú atribuye la recuperación financiera a la optimización de la cadena de valor y una gestión eficiente de inventarios y abastecimiento.

Petroperú alcanzó una utilidad neta de USD 208,4 millones y un EBITDA de USD 395 millones al cierre de abril de 2026, según cifras divulgadas por la empresa estatal.

Este resultado marca un punto de quiebre respecto al mismo periodo de 2025, cuando la compañía reportó una pérdida neta de USD 197 millones.

La eficiencia en costos impulsa el resultado financiero

El avance financiero de Petroperú durante el primer cuatrimestre de 2026 obedece a la aplicación de medidas orientadas a optimizar la cadena de valor y el sistema de abastecimiento.

La compañía informó que la gestión más eficiente de inventarios y costos permitió reducir los costos de ventas en 45,4% al cierre de abril.

La reducción del costo de ventas en un 45,4% permite a Petroperú atender compromisos de corto plazo y fortalecer su sostenibilidad financiera.

Esta disminución tuvo un efecto directo en la mejora de los indicadores financieros, reflejando un proceso de estabilización que permite a la empresa atender sus obligaciones de corto plazo y enfrentar los desafíos operativos.

Según la administración, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa y consolidar su papel en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

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El compromiso, subraya la compañía, es continuar ejecutando operaciones, ajustes técnicos, iniciativas administrativas y acciones financieras que refuercen la solidez de la organización.

Exportaciones: cuarta operación de ácido sulfúrico hacia Chile

De otro lado, Petroperú anunció la concreción de su cuarta operación de exportación de ácido sulfúrico a los puertos de Mejillones y Barquito, en Chile.

En esta ocasión, la estatal peruana embarcó cerca de 19.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico utilizando el buque tanque Concon Trader, bajo estrictas condiciones operativas y logísticas para asegurar la seguridad, continuidad y eficiencia del proceso.

La Refinería Talara impulsa el crecimiento del portafolio internacional con la exportación de combustibles, derivados y ácido sulfúrico a mercados globales.

Desde 2025, el volumen acumulado de ácido sulfúrico exportado por Petroperú asciende a aproximadamente 75.000 toneladas métricas.

La empresa resaltó que este desempeño evidencia la capacidad operativa de la Refinería Talara para atender requerimientos de mercados internacionales y respaldar sus procesos mediante controles de calidad y certificaciones de laboratorio con acreditación internacional.

Portafolio exportador y presencia internacional en expansión

La exportación de ácido sulfúrico se suma a la estrategia comercial internacional de Petroperú, que ha venido diversificando su portafolio.

Entre 2025 y lo que va de 2026, la empresa ha concretado exportaciones de combustibles y derivados a países como Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, el Caribe y Estados Unidos.

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Petroperú completa su cuarta exportación de ácido sulfúrico a Chile, consolidando 75.000 toneladas métricas exportadas desde 2025.

En ese periodo, las operaciones superaron el millón de barriles de combustibles y derivados líquidos exportados, reforzando la presencia regional de la compañía y generando nuevas oportunidades de negocio.

El crecimiento del portafolio internacional de Petroperú responde al aprovechamiento de la capacidad operativa de la Refinería Talara y a la colocación de productos refinados y derivados con valor comercial en el mercado global.

Enfoque en sostenibilidad y competitividad

Los resultados financieros y comerciales alcanzados en los primeros meses del año confirman la apuesta de Petroperú por la eficiencia y la diversificación.

La administración ratifica su enfoque en la sostenibilidad y la competitividad, métricas que se expresan tanto en la mejora de los indicadores financieros como en la expansión de las exportaciones en sectores estratégicos.