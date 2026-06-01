Perú

Petroperú reporta utilidad neta de más de USD 208 millones al primer cuatrimestre de 2026

La petrolera estatal indica que su EBITDA alcanzó USD 395 millones, en contraste con las pérdidas sufridas en el mismo periodo del año anterior

Guardar
Google icon
Petroperú atribuye la recuperación financiera a la optimización de la cadena de valor y una gestión eficiente de inventarios y abastecimiento.
Petroperú atribuye la recuperación financiera a la optimización de la cadena de valor y una gestión eficiente de inventarios y abastecimiento.

Petroperú alcanzó una utilidad neta de USD 208,4 millones y un EBITDA de USD 395 millones al cierre de abril de 2026, según cifras divulgadas por la empresa estatal.

Este resultado marca un punto de quiebre respecto al mismo periodo de 2025, cuando la compañía reportó una pérdida neta de USD 197 millones.

La eficiencia en costos impulsa el resultado financiero

El avance financiero de Petroperú durante el primer cuatrimestre de 2026 obedece a la aplicación de medidas orientadas a optimizar la cadena de valor y el sistema de abastecimiento.

La compañía informó que la gestión más eficiente de inventarios y costos permitió reducir los costos de ventas en 45,4% al cierre de abril.

Petroperu
La reducción del costo de ventas en un 45,4% permite a Petroperú atender compromisos de corto plazo y fortalecer su sostenibilidad financiera.

Esta disminución tuvo un efecto directo en la mejora de los indicadores financieros, reflejando un proceso de estabilización que permite a la empresa atender sus obligaciones de corto plazo y enfrentar los desafíos operativos.

Según la administración, estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa y consolidar su papel en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

PUBLICIDAD

El compromiso, subraya la compañía, es continuar ejecutando operaciones, ajustes técnicos, iniciativas administrativas y acciones financieras que refuercen la solidez de la organización.

Exportaciones: cuarta operación de ácido sulfúrico hacia Chile

De otro lado, Petroperú anunció la concreción de su cuarta operación de exportación de ácido sulfúrico a los puertos de Mejillones y Barquito, en Chile.

En esta ocasión, la estatal peruana embarcó cerca de 19.000 toneladas métricas de ácido sulfúrico utilizando el buque tanque Concon Trader, bajo estrictas condiciones operativas y logísticas para asegurar la seguridad, continuidad y eficiencia del proceso.

Petroperu
La Refinería Talara impulsa el crecimiento del portafolio internacional con la exportación de combustibles, derivados y ácido sulfúrico a mercados globales.

Desde 2025, el volumen acumulado de ácido sulfúrico exportado por Petroperú asciende a aproximadamente 75.000 toneladas métricas.

La empresa resaltó que este desempeño evidencia la capacidad operativa de la Refinería Talara para atender requerimientos de mercados internacionales y respaldar sus procesos mediante controles de calidad y certificaciones de laboratorio con acreditación internacional.

Portafolio exportador y presencia internacional en expansión

La exportación de ácido sulfúrico se suma a la estrategia comercial internacional de Petroperú, que ha venido diversificando su portafolio.

Entre 2025 y lo que va de 2026, la empresa ha concretado exportaciones de combustibles y derivados a países como Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, China, el Caribe y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Petroperú
Petroperú completa su cuarta exportación de ácido sulfúrico a Chile, consolidando 75.000 toneladas métricas exportadas desde 2025.

En ese periodo, las operaciones superaron el millón de barriles de combustibles y derivados líquidos exportados, reforzando la presencia regional de la compañía y generando nuevas oportunidades de negocio.

El crecimiento del portafolio internacional de Petroperú responde al aprovechamiento de la capacidad operativa de la Refinería Talara y a la colocación de productos refinados y derivados con valor comercial en el mercado global.

Enfoque en sostenibilidad y competitividad

Los resultados financieros y comerciales alcanzados en los primeros meses del año confirman la apuesta de Petroperú por la eficiencia y la diversificación.

La administración ratifica su enfoque en la sostenibilidad y la competitividad, métricas que se expresan tanto en la mejora de los indicadores financieros como en la expansión de las exportaciones en sectores estratégicos.

Temas Relacionados

PetroperúMEFChilecombustiblesperu-economia

Más Noticias

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

La recordada ‘ñañita’ abrió su corazón y confesó el duro momento que le tocó vivir en pareja a poco de quedar embarazada

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Jorge Drexler vuelve a Lima: lugar, fecha y precios de entradas para su concierto

El compositor y cantante uruguayo regresa a nuestro país con su disco Taracá. Conoce todos los detalles

Jorge Drexler vuelve a Lima: lugar, fecha y precios de entradas para su concierto

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

La selección asiática confirmó a sus 26 convocados para la Copa del Mundo, con una fuerte presencia de futbolistas de su liga y una ausencia que ha generado debate

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Estudiantes toman el Área de Sociales de la UNSA por un presunto desfalco de 8 millones de soles

Un grupo de universitarios bloqueó el acceso al campus de la avenida Venezuela en Arequipa y condicionó el levantamiento de la medida a una mesa de diálogo con el rector

Estudiantes toman el Área de Sociales de la UNSA por un presunto desfalco de 8 millones de soles

El sicario más joven del Callao: un menor de 14 años lideraba su propia banda criminal

Agentes del Escuadrón Verde intervinieron a un menor acusado de homicidio y extorsión, cuya vida transcurre entre armas, consumo de drogas y la ausencia de familia en el entorno chalaco

El sicario más joven del Callao: un menor de 14 años lideraba su propia banda criminal
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú? Conoce ese y otros detalles importantes

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú? Conoce ese y otros detalles importantes

Exministro Luis Miguel Castilla acusa a Roberto Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por su mención en el debate presidencial

Keiko Fujimori ficha a Jean Ferrari y le recuerdan los antiguos tuits antifujimoristas: “Lo mejor es que no va a ser presidenta”

“No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!”: Roberto Sánchez asegura no compartir las ideas de Antauro Humala

Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde hoy 1 de junio

ENTRETENIMIENTO

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Jorge Drexler vuelve a Lima: lugar, fecha y precios de entradas para su concierto

Pamela López se quiebra al revelar que Christian Cueva la dejó sin casa en Trujillo: “Me cambió la chapa”

Melissa Klug estalla de emoción tras embarazo de Gianella Marquina: “Por cuarta vez seré abuela”

Gianella Marquina anuncia la llegada de su bebé con románticas fotografías y un mensaje lleno de amor: “Ahora seremos 3”

DEPORTES

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Irán reveló su lista para el Mundial 2026: histórico goleador quedó fuera de la convocatoria y desató la polémica

Paolo Guerrero augura la llegada de André Carrillo y Renato Tapia a Alianza Lima: “Por sus venas corre sangre blanquiazul”

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

Alianza Lima le dice adiós a Maricarmen Guerrero con emotivo video: “Hoy nuestros caminos toman rumbos distintos”

Con Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié: la lista de la selección de Ecuador para el Mundial 2026