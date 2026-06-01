Paolo Guerrero augura la llegada de André Carrillo y Renato Tapia a Alianza Lima: “Por sus venas corre sangre blanquiazul”

El capitán ‘íntimo’ aseguró que ambos jugadores están entre los que más cerca se encuentran de vestir la camiseta blanquiazul en el futuro. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero no solo disfruta del buen presente de Alianza Lima, sino que también se permite imaginar cómo podría lucir el equipo en los próximos años. El capitán ‘blanquiazul’ se pronunció recientemente sobre la posibilidad de que figuras de la selección peruana como Renato Tapia y André Carrillo terminen defendiendo la camiseta del club de La Victoria, una posibilidad que, a su juicio, no parece lejana.

En una reciente entrevista con L1Radio, el experimentado atacante fue consultado sobre los futbolistas peruanos que actualmente juegan en el extranjero y que podrían convertirse en refuerzos de los ‘íntimos’ en un futuro cercano. Lejos de esquivar la pregunta, Guerrero mencionó dos nombres que ilusionan a los hinchas.

“Yo espero a Renato (Tapia), el mismo André (Carrillo)… de los que están afuera hoy, son los que más cerca están de llegar a Alianza. Además, sus raíces y por sus venas pasa la sangre blanquiazul. Sería lindo que ellos pudieran estar aquí en Alianza”, declaró.

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Las palabras del ‘Depredador’ no pasaron desapercibidas. Tanto Tapia como Carrillo han manifestado en distintas oportunidades su identificación con el club ‘íntimo’, por lo que una eventual llegada a Matute es un escenario que muchos aficionados sueñan con ver concretado en los próximos años.

Paolo Guerrero augura la llegada de André Carrillo y Renato Tapia a Alianza Lima. Crédito: Liga 1

El antecedente con Luis Advíncula

Durante la entrevista, Guerrero también reveló que tuvo un papel importante en la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, una de las incorporaciones más resonantes de los últimos tiempos para el cuadro victoriano. Según contó, el actual lateral blanquiazul ya le había manifestado su deseo de fichar por el club cuando todavía defendía los colores de Boca Juniors. Con el paso de los meses, la posibilidad fue tomando fuerza hasta hacerse realidad.

“En esa época, Lucho me había dicho que le encantaría venir a Alianza, que estaba viendo ese tema. Cada vez se hizo más fuerte y Lucho pudo llegar. Hizo un gran esfuerzo para salir de Boca. No era tan fácil la salida, pero hay que darle los méritos a él por querer venir y estar en Alianza”, explicó.

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Además, el ‘Depredador’ destacó el impacto que ha tenido Advíncula desde su llegada al club, no solo por sus condiciones futbolísticas, sino también por su liderazgo dentro del vestuario.

“Yo estoy feliz porque Lucho esté aquí. Nos ayuda un montón, no solo futbolísticamente, que sabemos lo que puede dar, sino que también es un buen pilar de grupo. Lo que convence, mete y lo que le habla a los más jóvenes es muy importante. Eso ha hecho que seamos un grupo cada día más fuerte”, sostuvo.

Luis Advíncula ya logró su primer éxito en Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

Dispuesto a convencer a más compañeros

Paolo Guerrero también dejó abierta la posibilidad de volver a intervenir para facilitar la llegada de otros futbolistas a Alianza Lima, tal como ocurrió con Advíncula. El delantero aseguró que siempre estará dispuesto a colaborar si la dirigencia considera necesario su apoyo.

“Yo estoy presto a lo que me pidan. El trabajo de Franco y Franquito ha sido muy importante, no pueden sacarle el mérito a ellos, que han montado un equipo tan competitivo como el que tenemos. Obviamente, en cuanto ellos me lo pidan, como lo hice con ‘Lucho’, seguramente con algún compañero de selección lo haría”, afirmó.

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Por ahora, Carrillo y Tapia continúan sus carreras en el extranjero. Sin embargo, las declaraciones de Paolo Guerrero alimentan la ilusión de los hinchas blanquiazules, que sueñan con ver a dos de los referentes más importantes de la selección peruana defendiendo los colores de Alianza Lima y formando parte de una generación que aspire a conquistar nuevos títulos en Matute.