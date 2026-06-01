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Con Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié: la lista de la selección de Ecuador para el Mundial 2026

El DT Sebastián Beccacece dio a conocer a los 26 futbolistas que disputarán la cita mundialista en territorio norteamericano. Aquí el emotivo video de presentación

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Con Moisés Caicedo, Enner Valencia y Kendry Páez: la lista de la selección de Ecuador para el Mundial 2026. - créditos: Difusión
Con Moisés Caicedo, Willian Pacho y Piero Hincapié: la lista de la selección de Ecuador para el Mundial 2026. - créditos: Difusión

Tras varias semanas en vilo, la selección de Ecuador difundió su lista definitiva de convocados para disputar el Mundial 2026, con un objetivo claro: romper la barrera de la fase de grupos, algo que no logra desde Alemania 2006. El anuncio llegó a través de un emotivo video en las redes oficiales del equipo, donde se homenajea al ciudadano ecuatoriano que lucha día a día para salir adelante, mientras desfilan los nombres de los 26 jugadores elegidos por el técnico Sebastián Beccacece.

La publicación recalcó el espíritu colectivo y la identidad nacional. En el texto inicial que se difunde en las redes sociales de La Tri indica: “Nosotros vamos en serio. Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos. Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador”.

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El mensaje también rindió tributo a los migrantes: “Miles de ecuatorianos han tenido que dejar su tierra para, con mucho esfuerzo, sacar adelante a sus familias. Este es un homenaje a todos ellos”.

La convocatoria final trajo consigo ausencias de peso. Quedaron fuera Alexander Domínguez, Xavier Arreaga, José Hurtado, John Mercado, David Cabezas, Jeremy Sarmiento y Kenny Arroyo por decisión técnica. A ellos se sumó la baja de Leonardo Campana, marginado por lesión en la recta final de la preparación. Estas ausencias abren paso a nuevas figuras que buscarán dejar huella, mientras los hinchas debaten sobre los cambios y confían en el trabajo del entrenador argentino.

Los 26 futbolistas convocados por el técnico Sebastián Beccacece de cara a la cita mundialista. (Video: LaTri)

El plantel llega al Mundial 2026 en buen estado anímico tras vencer a Arabia Saudita por 2-1 en un amistoso en Nueva Jersey. El último examen antes del debut será el domingo 7 de junio, cuando la selección de Ecuador enfrente a Guatemala en Ohio. Ambas pruebas servirán para afinar detalles tácticos antes de la aventura mundialista.

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Lista de convocados de la selección de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros: Hernán Galíndez (Huracán de Argentina), Moisés Ramírez (AE Kifisia FC de Grecia) y Gonzalo Valle (LDU de Quito).

Defensas: Willian Pacho (PSG de Francia), Piero Hincapié (Arsenal de Inglaterra), Joel Ordóñez (Brujas de Bélgica), Félix Torres (Internacional de Brasil), Jackson Porozo (Tijuana de México), Pervis Estupiñán (AC Milan de Italia) y Ángelo Preciado (Atlético Minero de Brasil).

Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea de Inglaterra), Anthony Valencia (Royal Antwerp de Bélgica), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland de Dinamarca), Pedro Vite (Pumas UNAM de México), Alan Franco (Atlético Mineiro de Brasil), Yaimar Medina (Genk de Bélgica), Kendry Páez (River Plate de Argentina) y Alan Minda (Atlético Mineiro de Brasil).

Delanteros: Enner Valencia (Pachuca de México), John Yeboah (Venezia FC de Italia), Gonzalo Plata (Flamengo de Brasil), Kevin Rodríguez (Union Saint Gilloise de Bélgica), Nilson Angulo (Anderlecht de Bélgica), Jordy Caicedo (Huracán de Argentina) y Jeremy Arévalo (Stuttgart de Alemania).

Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026. - captura: LaTri
Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026. - captura: LaTri

El fixture de la selección de Ecuador en el Mundial 2026

La selección de Ecuador integra el grupo E junto a tres rivales: Costa de Marfil, Curazao y Alemania. El calendario de partidos ya está definido y cada encuentro será clave en la búsqueda de la clasificación.

El debut será el domingo 14 de junio, ante Costa de Marfil en el estadio Filadelfia a las 18:00 hora local. La segunda presentación será el sábado 20 de junio, enfrentando a Curazao en el Arrowhead Stadium (ciudad de Kansas) a las 19:00 hora local. Finalmente, el cierre de la fase de grupos está programado para el jueves 25 de junio contra Alemania en el MetLife Stadium a las 15:00 hora local.

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