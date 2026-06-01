Debate presidencial: PerúCheck desmintió falsedades sobre Beca 18, fraude electoral y un estudio de Stanford

Durante el debate presidencial de 2026 en Perú, tanto Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, como Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, faltaron a la verdad o no la retrataron con precisión en varias de sus afirmaciones sobre seguridad, vivienda, educación, justicia y pobreza. La plataforma de verificación PerúCheck monitoreó en tiempo real las declaraciones de ambos candidatos, a menos de una semana de la segunda vuelta del 7 de junio.
El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se estructuró en cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, salud y educación, y economía, empleo y reducción de la pobreza. La metodología fue mixta: exposiciones individuales seguidas de un bloque central con ambos candidatos en una mesa compartida.
El clima político que rodeó el debate estuvo marcado por una intensa confrontación. Fujimori planteó la disyuntiva de “orden o caos” para definir la elección del 7 de junio, mientras que Sánchez la llamó “la señora Kaos, con K”, en alusión directa al apodo que le fue atribuido durante un conocido caso de corrupción. Fujimori le respondió que “‘caos’ se escribe con ‘c’, no con ‘k’”. La policía tuvo que actuar como barrera fuera del recinto para evitar enfrentamientos entre simpatizantes de ambos candidatos.
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Más allá del intercambio de golpes retóricos, PerúCheck identificó afirmaciones concretas que no resistieron la verificación factual. La plataforma documentó casos en los que datos sobre programas sociales, presupuestos públicos y declaraciones previas de figuras aliadas a ambas candidaturas contradecían lo sostenido en el debate.
El caso Beca 18 y los aviones F-16
Una de las afirmaciones más notorias provino de Ernesto Zunini, especialista de Juntos por el Perú en el debate técnico previo al presidencial. Zunini sostuvo que fondos del programa Beca 18 fueron destinados a la compra de aviones F-16. PerúCheck desmintió la afirmación: el proyecto de adquisición de los cazas tiene origen en el gobierno de Ollanta Humala y cuenta con un presupuesto independiente, sin ninguna vinculación con el programa de becas universitarias.
La propia Fujimori señaló durante el debate que fondos de Petroperú destinados a “los amigos del congresista Sánchez” podrían ser redirigidos a Beca 18, mientras que Sánchez acusó a su rival de recortar recursos a ese programa universitario para financiar exenciones tributarias a empresas agroexportadoras por un valor de 20.000 millones de soles (aproximadamente 5.883 millones de dólares).
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Muñante y el “fraude electoral”
Otro caso verificado por PerúCheck involucró al senador electo Alejandro Muñante, figura cercana al fujimorismo. Muñante negó públicamente haber hablado de “fraude electoral” en relación con la primera vuelta del proceso. La plataforma revisó sus publicaciones en redes sociales y encontró múltiples mensajes anteriores en los que sí utilizó esa expresión para referirse a un supuesto fraude. La contradicción quedó documentada con capturas de pantalla de las propias cuentas del legislador.
Stanford sí publicó un estudio sobre las elecciones
El tercer caso verificado tuvo como protagonista a César Combina, quien afirmó durante el debate que la Universidad de Stanford “no publicó nada” sobre las elecciones presidenciales peruanas de 2026. PerúCheck comprobó que el Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI) de Stanford sí publicó un estudio en su plataforma oficial. La investigación analiza el impacto de los retrasos en el proceso de votación en Lima durante la primera vuelta. La existencia del documento desmiente directamente lo sostenido por Combina.
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Derechos humanos: la pregunta sin respuesta
El debate también dejó expuesta otra forma de evasión, esta vez sin necesidad de verificación factual. Ante una pregunta ciudadana sobre discriminación, racismo y homofobia, ninguno de los dos candidatos ofreció propuestas concretas. Sánchez mencionó la interculturalidad y la diversidad cultural, pero no abordó la homofobia. Fujimori señaló que la prevención de la discriminación debe comenzar en la educación y derivó su respuesta hacia la falta de presencia estatal en comunidades alejadas. La pregunta inicial quedó sin respuesta específica por parte de ambos contendores, quienes desviaron sus intervenciones hacia otros debates políticos.
La segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez está prevista para el 7 de junio de 2026.
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