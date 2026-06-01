Perú

Estudiantes toman el Área de Sociales de la UNSA por un presunto desfalco de 8 millones de soles

Un grupo de universitarios bloqueó el acceso al campus de la avenida Venezuela en Arequipa y condicionó el levantamiento de la medida a una mesa de diálogo con el rector

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Estudiantes de la UNSA toman instalaciones de la universidad por presunto desfalco. Revista Memorias

Un lunes bastante agitado se vive este 1 de junio en la principal universidad pública de Arequipa. Un grupo de estudiantes con los rostros cubiertos bloqueó este lunes las puertas del Área de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, en protesta por un presunto desfalco de 8 millones de soles de las arcas de la institución.

La medida de fuerza, que restringe el ingreso de universitarios, docentes y personal administrativo, fue anunciada como una acción de un solo día, aunque los manifestantes condicionaron su levantamiento a la apertura de una mesa de diálogo con el rector Hugo Rojas Flores.

Multitud de personas en una calle con un autobús naranja y varios coches estacionados. Un edificio moderno se ve al fondo y cables eléctricos cruzan la imagen
Estudiantes y administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) se manifiestan masivamente en el Área de Sociales, tomando las instalaciones en protesta contra las autoridades por un presunto desfalco. (Facebook)

La toma comenzó desde las primeras horas de la mañana en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Venezuela, en el cercado de la Ciudad Blanca, según reportó RPP. Las áreas de Ingeniería y Biomédicas permanecieron con sus puertas abiertas con normalidad, mientras que en Sociales decenas de alumnos aguardaban en los exteriores ante la imposibilidad de acceder a sus aulas.

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El presunto desfalco y los responsables señalados

Los estudiantes que protagonizaron la toma atribuyen el presunto manejo irregular de fondos tanto al actual rector, Hugo Rojas Flores, como a su antecesor, Rohel Sánchez, quien actualmente ejerce como gobernador regional de Arequipa. La cifra denunciada asciende a S/ 8 millones sustraídos de manera sistemática de las finanzas universitarias, aunque hasta el momento no se han presentado públicamente pruebas documentales que respalden la acusación.

La entrada principal de la Universidad Nacional de San Agustín, con rejas metálicas cerradas y dos pancartas de protesta: "TOMA DE LOCAL" y "UNSA VALIENTE Y COMBATIVA"
Estudiantes y algunos administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) tomaron las instalaciones del Área de Sociales en Arequipa como medida de protesta contra las autoridades por un presunto desfalco de fondos. (Facebook)

A la denuncia por el presunto desfalco se suma otro motivo de malestar entre los manifestantes: la exclusión de una lista de candidatos en el proceso electoral que la UNSA lleva a cabo para elegir a su próximo rector y otras altas autoridades. Ese doble agravio —económico e institucional— fue el detonante de la protesta, de acuerdo con lo informado por RPP.

Alumnos divididos entre el apoyo y el rechazo

La medida generó reacciones encontradas dentro de la comunidad estudiantil. Mientras un sector expresó su respaldo a la toma con carteles y arengas contra la gestión rectoral, otro grupo de alumnos mostró su malestar por la interrupción de las clases, al señalar que la protesta no fue comunicada con anticipación al estamento estudiantil.

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Grupo de personas frente a la entrada de un edificio universitario con dos pancartas que dicen 'LA TOMA DEL LOCAL' y '¿DONDE ESTÁN 8 MILLONES?'
Estudiantes y personal administrativo de la Universidad Nacional de San Agustín tomaron las instalaciones del Área de Sociales como medida de protesta contra las autoridades por presunto desfalco. (Facebook)

Un alumno de primer año de Derecho, que llegó al campus a las 6:30 de la mañana, encontró el acceso bloqueado por unas 20 personas. “Nos dicen que la huelga es por la malversación de fondos, después dijeron que iban a dar un anuncio. Solo pasa en Sociales. No nos pueden perjudicar a nosotros que queremos estudiar”, declaró el joven al Diario Correo. Los estudiantes afectados solicitaron la intervención de las autoridades universitarias para encontrar una solución que permita retomar las actividades académicas.

Una protesta con impacto electoral

El contexto de la toma adquiere una dimensión adicional: el Área de Sociales de la UNSA funciona como local de votación con 37 mesas de sufragio para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo domingo 8 de junio. La protesta se produce, así, a menos de una semana de un proceso electoral de alcance nacional, lo que eleva la presión sobre las autoridades universitarias para resolver el conflicto, según precisó RPP.

Primer plano de una mano sosteniendo un cartel de protesta rojo y negro en español, exigiendo elecciones transparentes y la renuncia de Julio Edgar López Cervantes
Un manifestante sostiene un cartel en una protesta de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) exigiendo la renuncia del Dr. Julio Edgar López Cervantes y elecciones transparentes. (Facebook)

Los manifestantes reiteraron que la entrega del local está supeditada al establecimiento formal de un espacio de diálogo con la rectoría para plantear sus demandas sobre el manejo de los recursos y las irregularidades denunciadas en el proceso electoral interno.

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