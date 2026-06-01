Miembro de mesa 2026: cómo sé si fui elegido para la segunda vuelta del domingo 7 de junio

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, prevista para el domingo 7 de junio, miles de peruanos se preguntan si fueron designados miembros de mesa y qué obligaciones implica ese cargo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene habilitada su plataforma oficial para que cualquier ciudadano pueda verificarlo en minutos, solo con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

El portal de consulta es consultaelectoral.onpe.gob.pe. Al ingresar el número de DNI, el sistema muestra de forma automática el local de votación asignado, la dirección exacta, el número de mesa, el número de orden en la relación de electores y si la persona fue designada como miembro de mesa titular o suplente. Quienes sí fueron elegidos pueden además descargar desde esa misma plataforma su credencial de miembro de mesa, documento que deben llevar el día de la elección.

Quiénes deben presentarse el 7 de junio

Para la segunda vuelta no hay un nuevo sorteo. Según la ONPE y el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones, los ciudadanos sorteados para la primera vuelta del 13 de abril mantienen su obligación en esta nueva jornada, sea que hayan sido designados como presidente, secretario, tercer miembro o suplente de mesa.

PUBLICIDAD

Hay una excepción: quienes reemplazaron a titulares o suplentes ausentes durante la primera vuelta —es decir, quienes fueron convocados de la fila el mismo día— no están obligados a repetir la función el 7 de junio, ya que su participación anterior fue voluntaria o circunstancial.

Ciudadanos peruanos depositan sus votos en una mesa de sufragio, supervisados por miembros de la mesa, durante las elecciones generales en Perú. (Foto: ONPE)

Cómo verificar paso a paso

Para realizar la consulta, la ONPE indica seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: onpe.gob.pe o directamente a consultaelectoral.onpe.gob.pe Hacer clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Ingresar el número de DNI en el campo habilitado y completar el código de seguridad (captcha) si aparece. Hacer clic en “Consultar” y esperar unos segundos. Revisar el resultado: el sistema mostrará el local, la dirección, el número de mesa y el cargo asignado.

La ONPE recomienda guardar una captura de pantalla o imprimir la constancia para tener a mano todos los datos el día de la votación. Además, advierte que se debe desconfiar de enlaces que circulen por cadenas de WhatsApp o redes sociales sin respaldo oficial: la única dirección válida es la que pertenece al dominio onpe.gob.pe.

Compensación económica y beneficios

Los ciudadanos que cumplan con su función como miembros de mesa el 7 de junio recibirán una compensación económica de S/ 165, equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente. Este monto se suma al pago ya recibido por la primera vuelta, ya que la retribución corresponde a cada proceso electoral por separado.

PUBLICIDAD

El cobro puede realizarse mediante depósito en cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank; a través de la billetera digital Yape; o de forma presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación. Quienes no registren una modalidad de pago antes de la jornada podrán acercarse al banco con su DNI después de la elección para recibir el monto.

Además del pago, los miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso laboral no compensable, válido tanto en el sector público como privado, que puede coordinarse con el empleador dentro de los 90 días posteriores a la elección.

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Multas y sanciones por inasistencia

La función de miembro de mesa es una obligación cívica e irrenunciable para quienes fueron designados. Quien no se presente el 7 de junio sin justificación válida enfrentará una multa de S/ 275. Si esa misma persona ya fue multada por ausentarse en la primera vuelta, las sanciones se acumulan.

PUBLICIDAD

La normativa permite presentar una excusa antes de la elección, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la publicación de la lista definitiva. Las causas aceptadas incluyen problemas de salud graves, discapacidad, embarazo, lactancia, viajes al extranjero o residencia en el exterior, todas debidamente documentadas. El trámite tiene un costo de S/ 15,80.

Quienes no puedan presentar la excusa a tiempo pueden solicitar una justificación o dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) después de la jornada, cumpliendo los requisitos y plazos establecidos. El no pago de las multas electorales genera restricciones para realizar trámites notariales, renovar el DNI, obtener brevete, salir del país o ser nombrado funcionario público.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa si ningún miembro llega a la mesa

Si al momento de instalar la mesa de sufragio ninguno de los titulares ni suplentes se presenta, la ONPE puede designar como miembros a los electores que estén en la fila, conforme al artículo 250 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ningún ciudadano convocado en ese momento puede negarse: quien rechace asumir el cargo recibirá una multa de S/ 267,50. Si una mesa no queda instalada antes del mediodía, los electores asignados a ella no podrán votar, ya que la normativa no permite trasladar el sufragio a otra mesa.

PUBLICIDAD

Capacitación disponible

La ONPE ofrece cursos de capacitación presenciales y virtuales a través de la plataforma ONPEeduca, donde los miembros de mesa pueden acceder a contenidos sobre sus funciones, rendir evaluaciones y obtener un certificado digital. La capacitación es, además, requisito para acceder al día libre al que tienen derecho tras cumplir con su labor.

Miembros de la ONPE trabajan diligentemente en el procesamiento de votos de las Elecciones Generales 2026 en su centro de cómputo. (ONPE)