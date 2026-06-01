Perú

Exministro Luis Miguel Castilla acusa a Roberto Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por su mención en el debate presidencial

Durante el debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú afirmó que el ex titular del MEF se refirió a Francke como “el mejor ministro de economía” en los últimos cinco años. Consideró que su mención fue una difamación para “manipular votantes”

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Roberto Sánchez acusa a Keiko Fujimori de un "mercantilismo" que favorece a sus amigos, mientras Fujimori critica la gestión de Sánchez como ministro en el gobierno de Castillo y promete un crecimiento del 6%. Un debate lleno de propuestas y acusaciones.

Roberto Sánchez fue señalado por el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, como un “mentiroso compulsivo” e indicó que evaluará tomar medidas legales en su contra. Esto luego de que, durante el debate presidencial contra Keiko Fujimori, el representante Juntos por el Perú atribuyera al ex titular del MEF afirmaciones que él considera “sacadas de contexto”.

“El propio exministro Miguel Castilla ha dicho que el mejor ministro de todos los tiempos en estos últimos cinco años ha sido el gobierno del presidente Pedro Castillo, el ministro Pedro Francke, que capitanea el equipo económico de Juntos por el Perú, que ha derrotado a ese equipo la semana pasada (...)”, indicó Roberto Sánchez durante su intercambio con Keiko Fujimori en declaraciones que, según Castilla, no son reales, según afirmó en Panamericana.

Castilla sostuvo en el medio televisivo que evaluará presentar algún recurso legal contra el candidato Sánchez pues “él no puede alegremente decir falsedades en televisión nacional y desviar la atención de técnicos, digamos, que son absolutamente repudiados en su accionar”. El exministro incluso aseguró que su nombre fue utilizado para “desinformar a la gente”.

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Además, el exministro indicó que “voy a verificar con mis abogados, porque es un delito de difamar a una persona y tratar de manipular a, a los votantes”.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez durante el debate - Andina

Castilla: “El inepto de Francke”

Según Castilla, durante el gobierno de Pedro Castillo, el expresidente se reunió con otros exministro de Economía a espaldas de Francke para intentar reemplazarlo como titular del MEF.

“No me acuerdo cuándo fue, pero el señor Castillo invitó a cuatro ministros de Economía cuando el señor Francke era ministro de Economía. Al señor Segura, al señor Waldo Mendoza y creo que a la señora Claudia Cooper y a mí, a una reunión cuando Frank era ministro y Pedro Castillo no lo invitó a él. ¿Qué estaba haciendo Pedro Castillo? Estaba haciendo un casting para reemplazar al inepto de Francke“, afirmó en Panamericana.

Como se recuerda, Pedro Francke participó del gobierno del expresidente Castillo solo durante los siete primeros meses de su gestión en el marco de una segunda crisis de gabinete. Luis Miguel Castilla, afirmó que “Pedro (Francke) tiene una ojeriza que piensa que, eh, le hemos querido robar el puesto, que lo hemos querido sacar. A mí la izquierda me responsabiliza por el traidor de (Ollanta) Humala, porque hizo el viraje real, no esta operita que estamos viendo”.

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Esto último en referencia a una gestión más centrista del expresidente en lugar de un programa más vinculado a ideas de izquierda como las presentó inicialmente durante su gobierno.

Pedro Francke
Pedro Francke fue ministro de Economía durante los primeros siete meses del gobierno de Pedro Castillo

Roberto Sánchez propone una nueva ley de minería

Luego del debate presidencial, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, dio una entrevista y anunció la propuesta de una nueva ley general de minería enfocada en la formalización de la pequeña minería y en la promoción de estándares ambientales más estrictos. En diálogo con RPP, el dirigente expuso la necesidad de un pacto social para actualizar el régimen de concesiones y modernizar el sector minero, sin recurrir a expropiaciones ni estatizaciones.

Según lo expresado por Sánchez, el Estado peruano ha fracasado durante los últimos quince años en el proceso de formalización de la pequeña minería. El candidato plantea una ley general de minería que establezca reglas claras para el sector y promueva el respeto al medio ambiente. “Eliminación de todo régimen vinculado a ilegalidad”, subrayó en la entrevista.

Sánchez remarcó que es fundamental que la pequeña minería acceda a concesiones y financiamiento a través de un gran banco minero estatal, que permita el uso de tecnologías limpias y la trazabilidad en la comercialización del oro.

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