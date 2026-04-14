Harvey Colchado, retirado tras allanar a Dina Boluarte, arrasa en votos para diputado junto a Norma Yarrow e Indira Huilca

El coronel retirado de la Policía Nacional, Harvey Colchado (Ahora Nación), encabeza la contienda para diputado en Lima Metropolitana con 103.605 votos, según el 68,5% de actas escrutadas por la ONPE

El coronel de la Policía Nacional (PNP) Harvey Colchado, quien se desempeñó como jefe del equipo anticorrupción que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), logra hasta el momento la mayor cantidad de votos en la contienda para diputado, según los primeros resultados oficiales.

Al 68.485 % de papeletas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Colchado (Ahora Nación) alcanza un total de 103.605 votos en Lima Metropolitana, por delante de Norma Yarrow (Renovación Popular) e Indira Huilca (también Ahora Nación).

El exjefe policial, separado de la institución tras dirigir el allanamiento a la casa de la entonces presidenta Dina Boluarte y quien llevó el número 1 en su postulación reciente, difundió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, tras conocer los resultados.

“Hace dos años, un 13 de abril de 2024, la Inspectoría de la PNP me separó del cargo por hacer mi trabajo: investigar la corrupción (...). ¿Me arrepiento? Para nada”, expresó.

Norma Yarrow, también candidata a la vicepresidencia por la fórmula de Rafael López Aliaga, suma 91.861 votos. Indira Huilca, excongresista e hija del dirigente sindical Pedro Huilca, registra 67.637 votos

“Lo volvería a hacer. Hoy el Perú empieza a responder en las urnas. Un país cansado de la impunidad está despertando. Lo lograremos. A esperar los resultados finales”, siguió.

En el mismo proceso, Yarrow, quien también postula a la vicepresidencia en la fórmula que lidera el excalcalde Rafael López Aliaga, obtuvo 91.861 votos, también con el número 1 en su lista.

Por su parte, la excongresista e hija del dirigente sindical Pedro Huilca, asesinado en 1992, registró 67.637 votos con el número 2. El padre de Indira era secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP) cuando el país afrontaba medidas económicas para salir de la hiperinflación y se sucedían protestas en las calles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2004 que el asesinato fue una “operación encubierta de inteligencia militar” ejecutada por el grupo Colina, cuyos integrantes fueron responsables también de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales el fallecido dictador Alberto Fujimori recibió 25 años de cárcel.

“López Aliaga, Keiko Fujimori, la prensa concentrada con la complicidad de grupos de poder, y los remanentes del pacto mafioso, nos quieren imponer una segunda vuelta integrada por ellos”, ha expresado la política al conocer el avance del conteo de votos que coloca en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular con un candidato aún por definir.

Indira Huilca ha denunciado presiones y cuestionamientos al proceso electoral, acusando a sectores políticos, empresariales y mediáticos de buscar condicionar la segunda vuelta y atacar a la ONPE

“Ahora buscan la cabeza de Corvetto de ONPE, para terminar de asaltar estas elecciones, como si no fuera el Congreso el que cambió las leyes electorales, incluso la Constitución para tener unas elecciones caóticas”, siguió.

De acuerdo con los mismos resultados, Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular se perfilan como las principales fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En la elección al Senado, la agrupación liderada por López Aliaga encabeza los resultados con 19% de los votos, seguida por Buen Gobierno con 15% y la formación fujimorista con 14%. Más atrás se ubican Ahora Nación, Partido Cívico Obras, País para Todos y Primero la Gente.

Una tendencia similar se observa en la Cámara de Diputados, donde Renovación Popular lidera con 20%, mientras que Buen Gobierno alcanza el 15% y Fuerza Popular el 13%. En los siguientes lugares aparecen Ahora Nación, Obras, País para Todos y Primero la Gente.