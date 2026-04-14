Perú

Harvey Colchado, retirado tras allanar a Dina Boluarte, arrasa en votos para diputado junto a Norma Yarrow e Indira Huilca

El exjefe policial se posiciona como el candidato más votado en Lima Metropolitana en la elección de diputados con 103.605 votos válidos, por delante de Yarrow y Huilca

Guardar
Harvey Colchado
El coronel retirado de la Policía Nacional, Harvey Colchado (Ahora Nación), encabeza la contienda para diputado en Lima Metropolitana con 103.605 votos, según el 68,5% de actas escrutadas por la ONPE

El coronel de la Policía Nacional (PNP) Harvey Colchado, quien se desempeñó como jefe del equipo anticorrupción que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), logra hasta el momento la mayor cantidad de votos en la contienda para diputado, según los primeros resultados oficiales.

Al 68.485 % de papeletas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Colchado (Ahora Nación) alcanza un total de 103.605 votos en Lima Metropolitana, por delante de Norma Yarrow (Renovación Popular) e Indira Huilca (también Ahora Nación).

El exjefe policial, separado de la institución tras dirigir el allanamiento a la casa de la entonces presidenta Dina Boluarte y quien llevó el número 1 en su postulación reciente, difundió un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, tras conocer los resultados.

“Hace dos años, un 13 de abril de 2024, la Inspectoría de la PNP me separó del cargo por hacer mi trabajo: investigar la corrupción (...). ¿Me arrepiento? Para nada”, expresó.

Harvey Colchado
Norma Yarrow, también candidata a la vicepresidencia por la fórmula de Rafael López Aliaga, suma 91.861 votos. Indira Huilca, excongresista e hija del dirigente sindical Pedro Huilca, registra 67.637 votos

“Lo volvería a hacer. Hoy el Perú empieza a responder en las urnas. Un país cansado de la impunidad está despertando. Lo lograremos. A esperar los resultados finales”, siguió.

En el mismo proceso, Yarrow, quien también postula a la vicepresidencia en la fórmula que lidera el excalcalde Rafael López Aliaga, obtuvo 91.861 votos, también con el número 1 en su lista.

Por su parte, la excongresista e hija del dirigente sindical Pedro Huilca, asesinado en 1992, registró 67.637 votos con el número 2. El padre de Indira era secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP) cuando el país afrontaba medidas económicas para salir de la hiperinflación y se sucedían protestas en las calles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2004 que el asesinato fue una “operación encubierta de inteligencia militar” ejecutada por el grupo Colina, cuyos integrantes fueron responsables también de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales el fallecido dictador Alberto Fujimori recibió 25 años de cárcel.

“López Aliaga, Keiko Fujimori, la prensa concentrada con la complicidad de grupos de poder, y los remanentes del pacto mafioso, nos quieren imponer una segunda vuelta integrada por ellos”, ha expresado la política al conocer el avance del conteo de votos que coloca en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular con un candidato aún por definir.

Indira Huilca ha denunciado presiones y cuestionamientos al proceso electoral, acusando a sectores políticos, empresariales y mediáticos de buscar condicionar la segunda vuelta y atacar a la ONPE
Indira Huilca ha denunciado presiones y cuestionamientos al proceso electoral, acusando a sectores políticos, empresariales y mediáticos de buscar condicionar la segunda vuelta y atacar a la ONPE

“Ahora buscan la cabeza de Corvetto de ONPE, para terminar de asaltar estas elecciones, como si no fuera el Congreso el que cambió las leyes electorales, incluso la Constitución para tener unas elecciones caóticas”, siguió.

De acuerdo con los mismos resultados, Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular se perfilan como las principales fuerzas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

En la elección al Senado, la agrupación liderada por López Aliaga encabeza los resultados con 19% de los votos, seguida por Buen Gobierno con 15% y la formación fujimorista con 14%. Más atrás se ubican Ahora Nación, Partido Cívico Obras, País para Todos y Primero la Gente.

Una tendencia similar se observa en la Cámara de Diputados, donde Renovación Popular lidera con 20%, mientras que Buen Gobierno alcanza el 15% y Fuerza Popular el 13%. En los siguientes lugares aparecen Ahora Nación, Obras, País para Todos y Primero la Gente.

Temas Relacionados

Harvey ColchadoNorma YarrowIndira Huilcaperu-politicaElecciones Perú 2026Elecciones 2026

Más Noticias

Google Lab llega a Trujillo: comunidad universitaria podrá acceder a formación en tecnologías avanzadas

La UCV destaca que este espacio permite el uso de tecnologías de Google Workspace, inteligencia artificial (Gemini, NotebookLM) y soluciones para potenciar la investigación, el aprendizaje y la innovación en proyectos académicos

Google Lab llega a Trujillo: comunidad universitaria podrá acceder a formación en tecnologías avanzadas

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

La chica reality reveló que la noticia la sorprendió en la carretera y no quería contestarle las llamadas a nadie

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

El entrenador argentino también confirmó la continuidad hasta de cinco jugadoras en el conjunto ‘celeste’ para la próxima temporada

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

Ministerio Público desplegó más de 6 mil fiscales a nivel nacional. Si bien se registraron incidentes por la falta de material electoral, dice el fiscal de la Nación, eso no significa fraude

Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

Misión de observación de la Unión Europea afirma que no tiene indicios sobre un supuesto fraude electoral

La jefa de la Moue Perú 2026, Annalisa Corrado, confirmó que el grupo de trabajo se quedará en el Perú hasta el término de la segunda vuelta el próximo 7 de junio

Misión de observación de la Unión Europea afirma que no tiene indicios sobre un supuesto fraude electoral
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

La Asociación Civil Transparencia rechazó una nueva comisión del Congreso para investigar el proceso electoral

Tomás Gálvez descarta rotundamente algún fraude: “Ni en las elecciones pasadas ni en estas”

Misión de observación de la Unión Europea afirma que no tiene indicios sobre un supuesto fraude electoral

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

JEE decide no excluir a Fernando Rospigliosi: Fujimorista conseguiría un escaño en el Senado

ENTRETENIMIENTO

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

Onelia Molina revela que se enteró del ampay de Mario Irivarren mientras estaba manejando: “Opté por estacionarme”

ENHYPEN llega a Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

Shirley Arica enfrenta a Pablo Heredia por prohibirle hablar lisuras en ‘La granja VIP’: “Está hue... ”

Mark Vito se entera en ‘La Granja VIP’ del pase de Keiko Fujimori a la segunda vuelta electoral: así fue su reacción

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, llegará a Lima: ¿cuándo y qué actividades cumplirá en Lima?

DEPORTES

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

¿Catherine Flood se queda en Universitario?: la estadounidense tomó drástica decisión sobre su futuro en la Liga Peruana de Vóley

Horacio Bastit reveló el primer refuerzo de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: exjugadora de la selección llega a Chorrillos

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

¿Jefferson Farfán puede ser dirigente de Alianza Lima? La exclusiva condición de la ‘Foquita’ para involucrarse en el fútbol