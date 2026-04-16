Perú busca un nuevo triunfo como Mejor Destino Culinario de Sudamérica tras haber ganado 12 veces en los World Travel Awards

Perú es elegido el mejor destino culinario de Sudamérica: ¿Estamos listos para darle oportunidad a los huariques?

La presencia de Perú en los principales espacios del turismo internacional vuelve a cobrar relevancia en 2026. La reciente edición de los World Travel Awards Sudamérica ubica al país entre los actores más visibles del sector, con un número de nominaciones que supera registros previos y consolida una tendencia sostenida en los últimos años.

El reconocimiento no surge de manera aislada. Detrás de esta participación se observa una estrategia enfocada en posicionar distintos segmentos de la oferta turística, con especial énfasis en la gastronomía. Este rubro continúa como uno de los principales motores de atracción para visitantes extranjeros y como un elemento clave en la imagen internacional del país.

En ese contexto, los resultados obtenidos en ediciones anteriores del certamen adquieren un peso determinante. La continuidad en los premios permite identificar una línea de trabajo que combina promoción, identidad cultural y competitividad en mercados globales.

Dominio sostenido en la categoría culinaria

São Paulo acogió a más de 11 mil visitantes del 5 al 7 de diciembre.

Dentro de las categorías más destacadas del certamen, Perú mantiene una posición dominante en “Mejor Destino Culinario de Sudamérica”. Desde 2012, el país acumula 12 reconocimientos en esta categoría, correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Este historial coloca a la gastronomía peruana como una de las más premiadas de la región. La frecuencia de los galardones evidencia una valoración constante por parte del jurado de los World Travel Awards, considerado un referente global en la industria turística desde 1993.

La continuidad en los reconocimientos también refuerza la posición del país frente a otros destinos sudamericanos que compiten en la misma categoría. La cocina peruana se consolida así como uno de los principales atributos diferenciadores dentro de su oferta turística.

Impacto económico y proyección internacional

Un fresco ceviche peruano se presenta en un plato blanco con trozos de pescado, cebolla roja, ají amarillo, cilantro, camote y maíz, en el ambiente luminoso de un restaurante limeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peso de la gastronomía no solo se mide en premios. Según cifras de PromPerú, este sector genera ingresos cercanos a los 200 millones de dólares al año, lo que confirma su relevancia dentro de la economía vinculada al turismo.

La visibilidad internacional que otorgan estos reconocimientos contribuye a atraer visitantes interesados en experiencias culinarias. Este perfil de turista busca propuestas que integren tradición, innovación y diversidad de insumos, características presentes en la cocina peruana.

Reconocimientos recientes y alcance digital

El contexto actual incluye también logros en espacios no tradicionales. Hace unos meses, el pan con chicharrón obtuvo el primer lugar en el Mundial de los Desayunos, certamen digital organizado por el streamer español Ibai Llanos. Este evento movilizó a miles de usuarios en redes sociales y amplificó la visibilidad de la gastronomía peruana en plataformas digitales.

Aunque se trata de un concurso distinto al circuito oficial del turismo, su impacto mediático contribuye a reforzar la imagen del país. La combinación de reconocimientos institucionales y presencia en entornos digitales amplía el alcance de la cocina peruana hacia nuevas audiencias.

Restaurantes peruanos en rankings globales

Foto: Paula Elizalde

El reconocimiento internacional también se refleja en el desempeño de restaurantes peruanos en rankings especializados. Este año, Maido, establecimiento de cocina nikkei ubicado en Lima, alcanzó el primer lugar en la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025.

Este resultado evidencia que la proyección de la gastronomía peruana no se limita a premios colectivos. Los restaurantes individuales también logran posicionarse entre los mejores del mundo, lo que fortalece la percepción de calidad y diversidad de la oferta culinaria.

La combinación de premios en certámenes turísticos, logros en rankings internacionales y presencia en plataformas digitales configura un escenario en el que la gastronomía continúa como uno de los principales ejes de proyección del país en el ámbito global.

Lista completa

Mejor Atracción Turística de Sudamérica: Machu Picchu

Mejor Destino Cultural de Sudamérica: Perú

Mejor Destino Culinario de Sudamérica: Perú

Mejor Destino Verde de Sudamérica: Perú

Destino Turístico Líder de Sudamérica: Perú

Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Naturaleza de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Playa de Sudamérica: Máncora

Destino Líder de Cruceros de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica: Perú

Destino Líder de Turismo Deportivo de Sudamérica: Perú

Destino Turístico Juvenil Líder de Sudamérica: Perú

Destino más Romántico de Sudamérica: Lima

Destino Líder para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima

Destino Líder de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima

Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima

Ciudad Cultural Líder de Sudamérica: Lima

Destino Líder de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima

Destino Líder para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima

Premio de Turismo Responsable de Sudamérica: Sendero de las Llamas

Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú