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Perú suma 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026 y se posiciona entre los destinos más competitivos de la región

La participación incluye destinos como Lima y Máncora, además de iniciativas de turismo responsable reconocidas en años anteriores

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Perú obtiene 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026, superando su marca anterior. (Composición: Infobae)
Perú obtiene 21 nominaciones en los World Travel Awards Sudamérica 2026, superando su marca anterior. (Composición: Infobae)

Perú vuelve a figurar en el escenario internacional del turismo con una participación destacada en una de las competencias más reconocidas del sector. En la edición 2026 de los World Travel Awards Sudamérica, el país suma 21 nominaciones, una cifra que supera la del año anterior y que lo posiciona entre los principales contendientes de la región.

El certamen, considerado un referente global en la industria turística desde su creación en 1993, reúne a destinos, instituciones y servicios que compiten por el reconocimiento en distintas categorías. En ese contexto, la presencia peruana refleja una estrategia sostenida para mantenerse en los primeros lugares, respaldada por resultados obtenidos en ediciones previas.

El proceso de votación ya se encuentra en marcha y abre la posibilidad de que el país incremente el número de galardones obtenidos en 2025. La expectativa se centra en repetir y ampliar los logros, en una competencia que reúne a destinos consolidados de Sudamérica.

Un crecimiento en nominaciones y presencia regional

Los World Travel Awards Sudamérica 2025 son una de las premiaciones más importantes del turismo internacional, conocidos como los “Óscar del Turismo”. (Marca Perú)
El certamen es uno de los más prestigiosos del turismo internacional desde 1993. (Marca Perú)

Perú participa este año con 21 nominaciones, cinco más que en la edición anterior. Esta expansión abarca categorías que van desde atractivos turísticos emblemáticos hasta segmentos especializados como turismo de negocios, naturaleza y gastronomía.

Los World Travel Awards, según su propia organización, se establecieron para “reconocer, recompensar y celebrar la excelencia en todos los sectores de la industria del turismo”. En la actualidad, sus resultados funcionan como un estándar de referencia dentro del sector.

El incremento en nominaciones coloca al país en una posición competitiva frente a otros destinos de la región, en un escenario donde la diversificación de la oferta turística resulta clave.

Categorías clave y antecedentes de Perú

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque
Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Entre las postulaciones más relevantes figura Machu Picchu en la categoría de Mejor Atracción Turística de Sudamérica. El sitio arqueológico acumula ocho reconocimientos consecutivos entre 2018 y 2025, lo que refuerza su peso dentro del certamen.

En el ámbito cultural, Perú compite como Mejor Destino Cultural de Sudamérica, categoría en la que registra diez victorias en los últimos años. A esto se suma su presencia en la categoría de Mejor Destino Culinario, donde obtuvo doce galardones desde 2012.

El país también participa en categorías vinculadas a sostenibilidad y naturaleza, como Mejor Destino Verde de Sudamérica, donde cuenta con premios obtenidos en distintas ediciones. Además, busca repetir el reconocimiento como Destino Turístico Líder de Sudamérica, conseguido por primera vez en 2024.

Lima y otros destinos en competencia

Encendido de árbol de Navidad. |
Lima concentra múltiples nominaciones como destino urbano, cultural y de negocios. | MML

La capital peruana concentra varias nominaciones dentro del certamen. Lima compite como destino urbano, cultural, de negocios, de eventos y escapadas urbanas, además de figurar en la categoría de destino romántico.

En paralelo, otros puntos del país aparecen en categorías específicas. Máncora compite como destino de playa, mientras que propuestas vinculadas a turismo de naturaleza, aventura y avistamiento de fauna amplían la representación nacional.

El reconocimiento al turismo responsable también forma parte de la participación peruana, con el “Sendero de las Llamas”, iniciativa que ya obtuvo premios en 2022, 2023 y 2024.

Proceso de votación y participación del público

La votación para los World Travel Awards Sudamérica 2026 comenzó el 30 de marzo y se extenderá hasta el 12 de junio. El proceso se realiza a través del portal oficial del certamen, donde los usuarios deben crear una cuenta para emitir su voto.

Tras completar el registro, el sistema solicita la validación mediante correo electrónico. Una vez confirmada la identidad, el participante puede seleccionar las categorías y apoyar a los destinos de su preferencia.

El resultado final dependerá tanto de la evaluación del sector como de la participación del público, en una dinámica que define a los ganadores de una de las distinciones más reconocidas del turismo internacional.

Lista completa

  • Mejor Atracción Turística de Sudamérica: Machu Picchu
  • Mejor Destino Cultural de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino Culinario de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino Verde de Sudamérica: Perú
  • Destino Turístico Líder de Sudamérica: Perú
  • Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Naturaleza de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Playa de Sudamérica: Máncora
  • Destino Líder de Cruceros de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica: Perú
  • Destino Líder de Turismo Deportivo de Sudamérica: Perú
  • Destino Turístico Juvenil Líder de Sudamérica: Perú
  • Destino más Romántico de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima
  • Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima
  • Ciudad Cultural Líder de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima
  • Destino Líder para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima
  • Premio de Turismo Responsable de Sudamérica: Sendero de las Llamas
  • Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú

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