Perú es campeón del Mundial de Desayunos: pan con chicharrón vence a la arepa por una cantidad ajustada de votos

En la fecha final del concurso culinario, se midieron los emblemáticos desayunos de Perú y Venezuela, resultando ganador el representante peruano

Por Alejandro Aguilar

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

El pan con chicharrón de Perú se consagró campeón del Mundial de Desayunos tras imponerse sobre la arepa reina pepiada de Venezuela en una final que se mantuvo pareja hasta el último momento.

El torneo, desarrollado en las redes de Ibai Llanos, activó la participación masiva del público, que mantuvo el marcador igualado durante largos tramos de la votación.

El pan con chicharrón venció
El pan con chicharrón venció a la arepa en la gran final - Créditos: Verónica Calderón Zúñiga/Andina.

Durante el desenlace, la cantidad de puntos subió de forma rápida en cada canal y el liderazgo pasó de un país a otro en varias oportunidades.

En el el cierre del torneo, el platillo peruano alcanzó una ventaja de 200.000 votos sobre su rival. El representante nacional logró la diferencia decisiva en las plataformas TikTok y YouTube, ya que en Instagram ambos competidores registraron la misma cantidad de apoyos.

El pan con chicharrón de
El pan con chicharrón de Perú y la arepa reina pepiada de Venezuela disputan una final histórica con más de 24 millones de votos acumulados en las principales plataformas sociales. - Crédito: Infobae Perú

Cantidad de votos

Perú (pan con chicharrón): 12.800.000

  • TikTok: 6.500.000
  • Instagram: 4.900.000
  • YouTube: 1.400.000
Votos generales de Perú
Votos generales de Perú

Venezuela (arepa reina pepiada): 12.600.000

  • TikTok: 6.400.000
  • Instagram: 4.900.000
  • YouTube: 1.300.000
Votos generales de Venezuela
Votos generales de Venezuela

El certamen concluyó con la coronación del pan con chicharrón como el desayuno más destacado del torneo, dejando en evidencia el rol protagónico de la interacción digital para decidir el resultado y confirmando el orgullo nacional por la cocina peruana.

Una sartén dorada

Después de revelar el resultado final, Ibai Llanos mostró el galardón reservado para el país triunfador: una sartén dorada creada especialmente para este evento.

“Aquí tenéis el trofeo oficial del Mundial de desayunos: la sartén dorada. He hablado con el mejor restaurante del mundo para que nos hiciesen la sartén dorada. La levanto yo en honor a los peruanos”, expresó el organizador en un video publicado en sus redes. Envuelto en la bandera peruana y entonando el himno nacional, el creador de contenidos celebró el triunfo alcanzado por más de 33 millones de peruanos y peruanas.

