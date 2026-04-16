Perú

Federico Salazar explica por qué fue a la casa de su amiga Érika Manrique: “Busco consejo y apoyo emocional”

El periodista aseguró que tras su separación de Katia Condos, busca consejo y apoyo emocional entre amigos cercanos.

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El periodista Federico Salazar se pronuncia sobre su cercana amistad, explicando que en momentos difíciles como una separación, es natural buscar apoyo y consejo en amigos de confianza.

La vida privada de Federico Salazar volvió a ser tema de conversación tras la difusión de imágenes junto a su amiga Érika Manrique en un departamento de La Molina.

El conductor de 'América Noticias: Primera Edición’ fue captado en un afectuoso abrazo con Manrique, lo que desató especulaciones sobre un posible romance, en medio de su reciente separación de Katia Condos. Sin embargo, el periodista fue categórico al descartar cualquier vínculo sentimental y aclaró que se trata de una amistad de más de treinta años.

En conversación con el programa Amor y Fuego’, Salazar abordó la polémica con serenidad y algo de humor: “Lo que hay es una amistad de muchos años. Una amistad, digamos, de esas que te encuentras o te hablas con la persona de vez en cuando a lo largo de los años, Porque nos conocemos hace más de treinta años”, detalló.

“No hay tercera persona”: Federico Salazar pide respeto y explica su situación actual

El periodista fue enfático al señalar que su separación de Katia Condos no responde a la intervención de otra persona.

“Que interpreten lo que quieran, yo estoy seguro de lo que hago y de lo que soy. No tengo ningún problema con eso”, indicó Salazar, en respuesta a quienes sugirieron que Érika Manrique habría sido la causa del quiebre matrimonial.

El conductor explicó que la separación es un proceso difícil y que, como cualquier persona en ese contexto, busca consejo y apoyo emocional entre sus amistades:

“Obviamente, el tema de la separación es un tema que no es fácil y uno busca consejo o apoyo emocional. He encontrado muchos hombros también, ella es uno de ellos”, reconoció.
Federico Salazar aclaró que su relación con Erika Manrique es solo de amistad tras ser captado en un ampay.
Federico Salazar aclaró que su relación con Erika Manrique es solo de amistad tras ser captado en un ampay.

Encuentro en casa y no en público: evitar más especulaciones

Federico Salazar también explicó por qué prefirió encontrarse con Érika Manrique en su domicilio: “Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar. Qué gracioso”, enfatizó, dejando claro que no existió ninguna situación clandestina ni que buscara ocultar algo.

Manrique, por su parte, respaldó la versión del periodista y admitió que no tiene mayor relación con el círculo familiar de Salazar. “Claro que me van a ver con él, somos solteros. Yo no conozco a Katia, no sé si ella sabrá de mí”, declaró ante la prensa. Además, recalcó que la relación es puramente amistosa y que los encuentros han sido esporádicos y transparentes.

Esta noche en 'Magaly TV La Firme', se mostrarán exclusivas imágenes del periodista Federico Salazar en un cariñoso abrazo. ¿De quién se trata? Además, revelarán nuevas pruebas en el escándalo que involucra a Piero Arenas. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La reacción de Katia Condos y el proceso de separación

La reciente separación de Federico Salazar y Katia Condos tomó por sorpresa a muchos, considerando que eran vistos como una de las parejas más estables de la televisión peruana. Ambos han optado por mantener un bajo perfil y evitar entrar en polémicas públicas, aunque el periodista reconoció que el proceso de ruptura ha sido complejo para toda la familia.

“Uno de afuera ve y de pronto se acaba, lo primero que se piensa es una tercera persona... he visto especulaciones, me siento un poco abrumado, pero así es la vida”, reflexionó Salazar al diario Trome. Aseguró no estar en busca de una nueva relación y que su foco, por ahora, está en la familia y en transitar el proceso de separación con respeto.

Un llamado a la privacidad y la empatía

Salazar pidió respeto por su vida privada y la de sus seres queridos, subrayando que no tiene intención de que la gente entienda o juzgue sus decisiones personales: “Yo no pretendo que la gente entienda eso porque es mío, es mi vida... no hay nada, ahora estoy muy tranquilo”, concluyó.

El periodista también aprovechó la cobertura mediática para abogar por la empatía hacia quienes atraviesan separaciones o crisis personales. “El respeto a la privacidad es fundamental, sobre todo cuando hay hijos y familias de por medio”, subrayó, recordando que la exposición pública puede afectar el bienestar emocional de todos los involucrados.

Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

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